バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニは、今夏のワールドカップで英国のテレビ解説者に起用されるという噂を否定し、水曜日のバイエル・レバークーゼンとのカップ戦準決勝を控えた会見で笑いを誘った。
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「それじゃ来年、家族がいなくなっちゃうじゃないか！」バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が衝撃的な噂を否定し、会場を笑いの渦に巻き込んだ
「ありえない、ありえない」とコンパニーは、『デイリー・メール』の報道について質問が終わる前に言った。「休暇中にテレビ解説者なんて。来年、ミュンヘンに家族がいなくなってしまうよ」。コンパニーと記者たちは、この冗談に笑った。
これより前、デイリー・メールの英国人記者マイク・キーガンは「複数の英テレビ局が米加墨開催大会の解説者オファーをFCB監督に持ちかけたが断られた」と報じていた。
英メディアが彼に注目したのは、ストライカー、ハリー・ケインのインサイダー情報を持つから。コンパニーは以前、BBCやスカイで解説を務めた経験もある。
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バイエルン、3冠へ―3選手欠場
先週末、35度目のブンデスリーガ制覇を果たしたドイツ最多優勝クラブは、カップ戦で後がない状況に立たされている。水曜日にはバイエル・レバークーゼンでDFBポカール準決勝に臨む。 2020年以来の決勝進出とタイトル獲得を狙う。ただし、セルジュ・ニャブリ（内転筋断裂）、レナート・カール（リハビリ中）、トム・ビショフ（筋断裂）の3選手が欠場する。
そのため、昨夏重傷を負った23歳のジャマル・ムシアラが完全に調子を戻しつつあることは、コンパニー監督にとって極めて重要だ。監督は「彼は良い状態であり、最高のレベルに近づいている」と語った。 残る疑問はただ一つ。「あの『マジック・ムシアラ』、つまり最高のジャマルがいつ戻るのか？必ず戻る」
チャンピオンズリーグでは4月28日と5月6日にパリ・サンジェルマンとの準決勝が待っている。グナブリーの離脱もあり、ムシアラへの期待は高まるばかりだ。 レアル・マドリードとの準々決勝第2戦では終盤にスーパーサブとして出場し、試合を左右した。イエローカード2枚で退場したエドゥアルド・カマヴィンガに最初の警告を与え、ルイス・ディアスの同点弾（3-3）をヒールパスでアシストし、決勝進出を決めた。