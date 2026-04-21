「それじゃ来年、家族がいなくなっちゃうじゃないか！」バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が衝撃的な噂を否定し、会場を笑いの渦に巻き込んだ

「ありえない、ありえない」とコンパニーは、『デイリー・メール』の報道について質問が終わる前に言った。「休暇中にテレビ解説者なんて。来年、ミュンヘンに家族がいなくなってしまうよ」。コンパニーと記者たちは、この冗談に笑った。

これより前、デイリー・メールの英国人記者マイク・キーガンは「複数の英テレビ局が米加墨開催大会の解説者オファーをFCB監督に持ちかけたが断られた」と報じていた。

英メディアが彼に注目したのは、ストライカー、ハリー・ケインのインサイダー情報を持つから。コンパニーは以前、BBCやスカイで解説を務めた経験もある。