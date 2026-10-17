チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、今季序盤に際立った活躍を見せるジョアン・ペドロが、プレミアリーグ屈指のストライカーとしての地位を確固たるものにできると太鼓判を押した。25歳のブラジル人FWは、リーグ戦5試合で5ゴール3アシストを記録。ボーンマスに5-1で勝利した試合では2ゴールを挙げた。

土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエヴァートンとのアウェー戦を前に、アロンソ監督はプレシーズンから見せてきた同選手の向上心と勤勉さを称賛した。

チェルシーの指揮官は、エリートと呼ばれる得点者にとって、38試合を通じて安定した活躍を続けられるかが究極の試金石になると強調した。