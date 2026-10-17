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「それこそ我々が求めているものだ！」シャビ・アロンソ、絶好調のチェルシーのスター、ジョアン・ペドロに課題を提示
アロンソ、ジョアン・ペドロに得点面での好調維持を求める
チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、今季序盤に際立った活躍を見せるジョアン・ペドロが、プレミアリーグ屈指のストライカーとしての地位を確固たるものにできると太鼓判を押した。25歳のブラジル人FWは、リーグ戦5試合で5ゴール3アシストを記録。ボーンマスに5-1で勝利した試合では2ゴールを挙げた。
土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるエヴァートンとのアウェー戦を前に、アロンソ監督はプレシーズンから見せてきた同選手の向上心と勤勉さを称賛した。
チェルシーの指揮官は、エリートと呼ばれる得点者にとって、38試合を通じて安定した活躍を続けられるかが究極の試金石になると強調した。
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監督、前線全員の存在感を称賛
報道陣の取材に応じたアロンソ監督は、プレシーズン中の話し合いを通じて、そのFWの成長に大きな期待を寄せるようになったと説明した。「それが我々の望むことであり、彼自身が望むことでもある」と語り、「今、彼が5ゴールを決めたということだけではない」と続けた。
「プレシーズンの初日から、彼が望んでいた次のステップについて話し合ってきた。彼はプレシーズンを非常に良い形でスタートし、今シーズンも同様に良いスタートを切った」
「このリーグでトップストライカーになるには、毎試合、試合に影響を与えられるよう準備しておく必要がある。彼はそれができているし、これからも続けてもらう必要がある」
アロンソ、ペナルティーエリア内での連係と貪欲さを称賛
アロンソはジョアン・ペドロの多方面にわたる貢献を称賛し、プレーをつなぐ能力が周囲の選手の力を引き出していると強調した。「ここまで、そしてそれ以前から、彼が多くのゴールを決められることは分かっていた。今は好調だ」とアロンソは語った。「彼はゴールを強く求め、実際に決めている。非常に良いシーズンを送るだろう」
「彼はペナルティーエリア内に入りたがるし、その周辺でもチームを助けたいと思っている。非常に完成度の高い選手だ」
「彼のプレーの仕方も、チームメートとの連係の仕方も本当に気に入っている」
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チェルシー、敵地エヴァートンでの厳しいフィジカル勝負に備える
チェルシーは、プレミアリーグで5位につけるエヴァートンとの厳しい一戦に臨む。エヴァートンは得失点差でチェルシーをわずかに上回っている。チームが勢いをつけようとする中、アロンソはアウェーでの激しいフィジカル勝負を予想している。
「確かに、こうした試合の一つに勝つことは私たちにとって大きな挑戦だ。だが、私にとってはどの試合も厳しい」とアロンソは締めくくった。「どの試合も難しく、アウェーではなおさら難しい」
「明日はサッカーの面でも、競争力の面でも、戦いや競り合い、ボールを持ったときのプレーでも、多くのことを正しく行う必要があると分かっている。非常に厳しく、難しい試合になるだろう」
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