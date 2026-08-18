元トッテナムDFのアルデルヴァイレルト氏が、古巣に対してアーセナルのオシムヘン獲得を横取りするよう促した。ガラタサライのストライカーである同選手は、デ・ゼルビ監督の攻撃オプションを完璧に強化できるとの考えだ。トッテナムは昨季、悲惨な残留争いを何とか切り抜け、その後はスカッドに大規模な投資を行っている。

北ロンドンのクラブは、マテウス・フェルナンデスとサンドロ・トナーリを合計1億8500万ポンドで獲得し、移籍金のクラブ記録を2度更新した。すでにヤン・パウル・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、マルティン・ドゥブラフカを獲得しているにもかかわらず、トッテナムは前線の補強を最優先事項としている。移籍市場が閉まる前に、実績あるストライカーを加えることが依然として極めて重要である。