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「それこそ必要なこと」 元トッテナムのスターが、スパーズがヴィクター・オシムヘン獲得でアーセナルに勝たなければならない理由を説明
アルデルヴァイレルトがオシムヘン横取りを促す
元トッテナムDFのアルデルヴァイレルト氏が、古巣に対してアーセナルのオシムヘン獲得を横取りするよう促した。ガラタサライのストライカーである同選手は、デ・ゼルビ監督の攻撃オプションを完璧に強化できるとの考えだ。トッテナムは昨季、悲惨な残留争いを何とか切り抜け、その後はスカッドに大規模な投資を行っている。
北ロンドンのクラブは、マテウス・フェルナンデスとサンドロ・トナーリを合計1億8500万ポンドで獲得し、移籍金のクラブ記録を2度更新した。すでにヤン・パウル・ファン・ヘッケ、マルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、マルティン・ドゥブラフカを獲得しているにもかかわらず、トッテナムは前線の補強を最優先事項としている。移籍市場が閉まる前に、実績あるストライカーを加えることが依然として極めて重要である。
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攻撃陣補強には経験が鍵となる
トッテナムはこれまで、サヴィーニョ、コーディ・ガクポ、ペドロ・ネトのようなワイドの選手との関係が報じられてきた。しかし、アルデルヴァイレルトは、クラブはオシムヘンのような真のセンターフォワードの確保に注力しなければならないと主張している。
アルデルヴァイレルトは『Hajper』のインタビューで、「スパーズにはヴィクター・オシムヘンのようなストライカーが役立つ。昨季も欠いていたのは得点であり、彼らには彼のゴールが必要だ」と語った。
「アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブにとって唯一の懸念は、おそらく彼の年齢だ。彼はもう最年少の選手ではないし、誰もが次の7年か8年にわたってゴールを量産できる23歳のスーパースターを見つけたがっているように見える。それは理解できるが、良いバランスも必要だ」
アヤックスの成功した青写真に続いて
アルデルヴァイレルトは自身のキャリア経験を引き合いに出し、若い有望株と並行して実績あるスター選手を獲得することがいかに重要かを強調した。特に、オランダで大きな成功を収めた時期を例に挙げている。
「だからこそ、物事の進み方を分かっている実績十分の選手を獲得することが重要になることもある。そうした選手がそばにいれば、若くて将来スーパースターになり得る選手たちを成長させられるし、最高の手本にもなれるからだ」と説明した。
「アヤックス時代を思い返すよ。あのバランスは別次元だった。ドゥシャン・タディッチやデイリー・ブリントがいて、フレンキー・デ・ヨングやマタイス・デ・リフトが台頭してきていた。それこそ必要なものだ」
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アーセナルの関心が獲得の可能性を複雑にする
オシムヘンの獲得はトッテナムにとって簡単ではない。ナイジェリア代表にはアーセナルも強い関心を示しているためだ。報道によれば、ガラタサライは最近、ガブリエウ・マルティネッリとイーサン・ヌワネリの獲得について話し合うためアーセナルに接触し、その見返りとしてオシムヘンの移籍の可能性を提示したという。ただし、現時点で活発な交渉は行われていない。
続く移籍の噂について問われたオシムヘンは、現在のチームに完全に集中している姿勢を崩さなかった。「自分の仕事に集中する」と、同選手は先週語った。「その後に何が来るのかは、その時に見て考える」
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