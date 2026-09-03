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「それが素晴らしい補強かどうかは分からない」 キーンがチェルシーのマルティネス獲得を巡ってライトと対立
キーン、チェルシー移籍に懐疑的
チェルシーは、開幕戦でロベルト・サンチェスが不安定なパフォーマンスを見せたことを受け、アストン・ヴィラからマルティネスを750万ポンドで獲得した。
この低額な移籍金には幅広い称賛が集まっており、ライトは『The Overlap』で「チェルシーにとって素晴らしい補強だと思う。彼はチームを次のレベルへ引き上げられるGKだ。あのポジションでは何かを変える必要があったからね」と語った。
しかし、キーンはこの見方を完全に退け、この移籍に大きな疑問を示すとともに、そのGKが前シーズンに許した失点数の多さを強調した。
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GKへの厳しい批判
新たにチェルシーに加わるGKについて、キーンは容赦ない評価を下した。元MFは「チェルシーにとって本当に素晴らしい補強かどうかは分からない。新しいGKが必要だったのは分かっているが、言っておくと、彼は昨季アストン・ヴィラでかなり多くの失点を許していた。個性的で存在感のある人物なのは認める。でも、私は確信が持てない。あれがいい補強かは分からない。セーブしても、そのボールをそのままゴール前6ヤードのエリアに弾き返すのが好きだからね」と述べた。
キーンの手厳しい分析は、かつてのチームメートたちの見解とは対照的である。
かつてのライバルたちからの称賛
ニッキー・バットは、そのGKについて、ワールドカップでの経験と移籍金750万ポンドという控えめな金額を理由に、「世紀の補強になり得る」とまで主張した。ポール・スコールズもこの見方に同調し、アストン・ヴィラはスター選手に対してもっと高額を要求していてもおかしくなかったと指摘した。
スコールズはさらに、マルティネスが先週末のブライトン戦で4-3の勝利を収めたデビュー戦で3失点した一方、最終的には、すでにスタンフォード・ブリッジを離れてイタリアのコモへ加入したサンチェスよりも、シーズンを通してチェルシーにより多くの勝ち点をもたらすだろうと付け加えた。
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チェルシーの次は？
マルティネスは今週日曜日、プレミアリーグ王者アーセナルの本拠地にチェルシーが乗り込む一戦で、批判の声をすぐに黙らせるチャンスを得ることになる。両クラブはここまで2試合を終えてともに全勝を維持しており、このGKにとっては実力を示すうえで厳しい試練となる。ミケル・アルテタ監督率いるアーセナル戦で力強いパフォーマンスを見せれば、キーンが間違っていることを証明し、ライトからの高い評価を正当化することにつながるはずだ。
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