チェルシーは、開幕戦でロベルト・サンチェスが不安定なパフォーマンスを見せたことを受け、アストン・ヴィラからマルティネスを750万ポンドで獲得した。

この低額な移籍金には幅広い称賛が集まっており、ライトは『The Overlap』で「チェルシーにとって素晴らしい補強だと思う。彼はチームを次のレベルへ引き上げられるGKだ。あのポジションでは何かを変える必要があったからね」と語った。

しかし、キーンはこの見方を完全に退け、この移籍に大きな疑問を示すとともに、そのGKが前シーズンに許した失点数の多さを強調した。