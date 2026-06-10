「それが私たちの切なる願いです！」VfLボーフム、レオン・ゴレツカ獲得を狙う

「レオンはボーフムで多くの人々を誇りに思わせてくれた。再びトップレベルでプレーし、いつか戻って来てほしい。それが我々の願いであり、彼もそう願っているだろう」とスポーツ部門代表のイリヤ・ケンツィヒは『Sport Bild』に語った。

ゴレツカは2001年にボーフムの下部組織に入り、12年間で全カテゴリーを経験。2013年にシャルケ04へ移籍した。VfLトップチームでは公式戦36試合に出場し、4得点8アシストを記録している。

復帰の時期は「ルールシュタディオンが改修完了すれば好機だ。彼の次契約期間を見てから、カストロパー・シュトラーセで最後の契約を結ぶかもしれない」とケーニツィグは語った。

ルール・スタジアムは2029年までに改修予定で、ゴレツカのキャリア計画とも一致する可能性がある。 本人もマリエン広場での優勝祝賀会で「VfL移籍は常に選択肢」と語った。ただ、来夏31歳になる彼は、まず2～3年の大型契約を結ぶ見込みで、ACミランがオファーしたと報じられている。