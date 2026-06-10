VfLボーフムは、ゴレツカがキャリアの晩年に再びクラブのユニフォームを着てくれることを切望している。数年後に大物選手を獲得するという夢は、今も消えない。
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「それが私たちの切なる願いです！」VfLボーフム、レオン・ゴレツカ獲得を狙う
「レオンはボーフムで多くの人々を誇りに思わせてくれた。再びトップレベルでプレーし、いつか戻って来てほしい。それが我々の願いであり、彼もそう願っているだろう」とスポーツ部門代表のイリヤ・ケンツィヒは『Sport Bild』に語った。
ゴレツカは2001年にボーフムの下部組織に入り、12年間で全カテゴリーを経験。2013年にシャルケ04へ移籍した。VfLトップチームでは公式戦36試合に出場し、4得点8アシストを記録している。
復帰の時期は「ルールシュタディオンが改修完了すれば好機だ。彼の次契約期間を見てから、カストロパー・シュトラーセで最後の契約を結ぶかもしれない」とケーニツィグは語った。
ルール・スタジアムは2029年までに改修予定で、ゴレツカのキャリア計画とも一致する可能性がある。 本人もマリエン広場での優勝祝賀会で「VfL移籍は常に選択肢」と語った。ただ、来夏31歳になる彼は、まず2～3年の大型契約を結ぶ見込みで、ACミランがオファーしたと報じられている。
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レオン・ゴレツカ：バイエルン退団後のミラン移籍が白紙に
イタリアのファッション都市への移籍金ゼロでの移籍は、ほぼ確実とされていた。しかし最終節でロッソネリはカリアリに1-2で敗れCL出場権を逃し、その後、スポーツ部門首脳陣が異例の大規模解任に追い込まれた。
この混乱で、ゴレツカ獲得を推進していたマッシミリアーノ・アッレグリ監督や、契約オファーを提示したスポーツディレクターのイグリ・タレ氏など、スポーツ部門の責任者が一斉に退任した。 経営陣は刷新され、この流れが続くかは不透明だ。オーナーのレッドバード・キャピタルはラルフ・ラングニックをスポーツディレクターに、オリバー・グラスナーを新監督に迎える方針で、グラスナーはすでに就任を承諾したという。
騒動が収まれば交渉は再始動するが、CL出場を逃したことでゴレツカ本人が移籍を再考する可能性もある。
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レオン・ゴレツカ：「夢の移籍先」アーセナルは、競技面ではあまり理にかなっていないかもしれない
ミランだけでなく、アトレティコ・マドリードもゴレツカのフリー移籍に関心を示していた。冬にはアトレティコがバイエルンに少額の移籍金を提示し、即座に獲得しようとしたが、ゴレツカはシーズン終了まで残留を選択した。
当初、彼は契約満了後にプレミアリーグ移籍を希望。ミランとの交渉が決裂した今、その可能性が再浮上している。ガゼッタ・デロ・スポルトは先日、ゴレツカの代理人がアーセナルと再接触したと報道。同紙によると、アーセナルは彼の「夢の移籍先」だという。
3月初め、ゴレツカのミュンヘンでの契約更新がなしと判明した際、ビルト紙もアーセナルが最有力と報じた。しかし中盤にスターが揃うガナーズで彼がどんな役割を担うかは不透明だ。
控えに甘んじるタイプではないが、中盤の層が厚く、リーグ優勝とCL決勝進出を果たしたばかりのチームでどれほど役割を得られるかは不透明だ。
その点、ユヴェントスやインテル・ミラノなどイタリアのビッグクラブの方が可能性は高い。特に2冠を達成したインテルは、チャンピオンズリーグやタイトル獲得をアピールできる。