ロバートソンのクラブへの忠誠心が、最終的に彼が留まる決定的な要因となった。「明らかに興味はありました。両クラブとも話し合いはありました」と彼は語った。「しかし、私が残留したいという決断を下しました。 我々はリヴァプールに残留し、それが決定となった。私は決して献身的ではなかったわけではない。私は過去8年半から9年間、リヴァプールに献身的に取り組んできたし、必要とされなくなるまで献身的に取り組むつもりだ。それは常に私の考え方である。このクラブは私にすべてを与えてくれ、私もこのクラブにすべてを与えてきた」

今シーズンは、このスコットランド人選手にとって困難な状況が続いている。夏のミロス・ケルケスの加入により、彼の不動のスタメンの座が脅かされているのだ。アルネ・スロット監督の下では、若手のケルケスがしばしば優先的に起用されており、ロバートソンがオランダ人監督が採用するシステムに長期的に適合しているかどうかについて疑問が投げかけられている。

「素晴らしい関係だったので、それが続くことを願っています。1月には明らかに問題がありましたが、それはもう過去のことです」とロバートソンは説明しました。「今は前へ進んでいます。私が言ったように、ピッチやトレーニングで仲間たちを助けようという私の集中力は決して揺らぐことはありませんでした。舞台裏で何が起こっていたかはわかりませんが、私が言えることは、サッカーに集中し続けたということだけです」