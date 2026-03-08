Getty Images Sport
「それが決定だった」―アンディ・ロバートソン、リバプールからトッテナムへの移籍案をキャンセルした人物を明かす
ロバートソンはスパーズにとって予想外のターゲットだった
31歳の彼は、1月下旬にスパーズの衝撃的な獲得候補として浮上し、レッズでの輝かしいキャリアに終止符を打つ可能性も示唆されていました。クラブは、ロバートソンの伝説的な功績を考慮して彼の意向を尊重する意向であると報じられていましたが、ジョー・ゴメスの負傷により守備陣の陣容がさらに複雑化したため、最終的な決定は選手自身に委ねられました。 FAカップのウルヴァーハンプトン戦（3-1）で得点を挙げた後、ロバートソンは、首都への有利な移籍よりも、自分のキャリアを変えたクラブへの忠誠心を選び、この取引を断った人物は自分だと認めた。
アンフィールドに留まる呼びかけ
ロバートソンのクラブへの忠誠心が、最終的に彼が留まる決定的な要因となった。「明らかに興味はありました。両クラブとも話し合いはありました」と彼は語った。「しかし、私が残留したいという決断を下しました。 我々はリヴァプールに残留し、それが決定となった。私は決して献身的ではなかったわけではない。私は過去8年半から9年間、リヴァプールに献身的に取り組んできたし、必要とされなくなるまで献身的に取り組むつもりだ。それは常に私の考え方である。このクラブは私にすべてを与えてくれ、私もこのクラブにすべてを与えてきた」
今シーズンは、このスコットランド人選手にとって困難な状況が続いている。夏のミロス・ケルケスの加入により、彼の不動のスタメンの座が脅かされているのだ。アルネ・スロット監督の下では、若手のケルケスがしばしば優先的に起用されており、ロバートソンがオランダ人監督が採用するシステムに長期的に適合しているかどうかについて疑問が投げかけられている。
「素晴らしい関係だったので、それが続くことを願っています。1月には明らかに問題がありましたが、それはもう過去のことです」とロバートソンは説明しました。「今は前へ進んでいます。私が言ったように、ピッチやトレーニングで仲間たちを助けようという私の集中力は決して揺らぐことはありませんでした。舞台裏で何が起こっていたかはわかりませんが、私が言えることは、サッカーに集中し続けたということだけです」
リバプールの組織構造を尊重する
シーズン終盤が近づき、リバプールのファンは、クラブ在籍中に主要なトロフィーをすべて獲得した選手の献身に勇気づけられるだろう。今のところ、トッテナムとの関連は完全に過去のものとなり、このスコットランド出身の選手は、さらなるメダル獲得に専念している。
「彼らは私という人間を形作る上で大きな助けとなってくれた。その点では、私たちは素晴らしい関係を築いてきた」とロバートソンは付け加えた。「彼らへの敬意から、そして彼らも私に対して敬意を持ってくれていることから、話し合いは内部で行われるだろう。決定が下され、契約期間が残り 3 か月となった時点で、皆さんにお知らせするつもりだ」
契約交渉と今後の計画
シーズン終了後の無料移籍の可能性は残っていますが、ロバートソンは残留にも前向きな姿勢を示しています。彼は、クラブの上層部との相互尊重を強調し、アンフィールドでの在職期間に関する重要な最新情報は、プロとしての慎重さをもって扱われるだろうと述べています。「私は、その話し合いは私とクラブの間だけのものになると常々言ってきました。 公の場で取り沙汰されることはないと思います。それはその類いの話ではありません。私はリチャード・ヒューズ氏、マイク・ゴードン氏、マイケル・エドワーズ氏と素晴らしい関係を築いています。私はこれらの人々と良好な関係を築いており、彼らのおかげでこのサッカークラブに迎えられたのです」と、契約満了について尋ねられたディフェンダーは述べた。
