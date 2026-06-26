「それが最も確実な解決策だったはずだ」：マヌエル・ノイアーは、ドイツ代表戦でのエクアドルの決勝ゴールについて、いかなる責任もきっぱりと否定した

ミックスゾーンでノイアーは失点の責任を感じているか問われ、「ノー」と即答。さらに問われると、40歳のGKは1分8秒にわたって状況の詳細を語った。以下、ノイアーの発言全文。

「あれは普通のヘディングのつなぎで、僕はボールをキャッチしようとした。ごく普通の状況だ。一度でもプレーしたことがあるゴールキーパーなら、僕がボールに向かって立ち、キャッチしようとしたのは当然だと分かるはずだ。それは、選手がボールに向かっていくとき、足先をわずかに伸ばして触れるようなものだ。 私はヘディングの延長方向と前方の状況を見ていました。相手はどの方向にも延長できるからです。だから、延長方向を確認し、ボールを見て、キャッチしようとしたのです。後ろからボールは見えません。目の前で何が起こり、ボールがどこにあり、どう動くかに集中しなければなりません。だからこそ、キャッチしたかったのです。 それが一番安全な選択でした。もし私がペナルティエリアで胸の高さでボールをこねていたら、オウンゴールになっていました。」ノイアーは総括した。その失点は「決して」GKのミスではない、と。