レロイ・サネとニルソン・アングロの序盤2得点で、ドイツ対エクアドルのグループリーグ最終戦は一時は引き分けかと思われた。しかし77分、ゴンサロ・プラタのコーナーキックが決まり南米勢が2－1とリードした。 デビッド・ラウムがファーポストでヘディングを競り負け、ジョナタン・ターが中央でマークを外し、ノイアーもシュートを弾いた。メディアはほぼ一致してこう分析している。
翻訳者：
「それが最も確実な解決策だったはずだ」：マヌエル・ノイアーは、ドイツ代表戦でのエクアドルの決勝ゴールについて、いかなる責任もきっぱりと否定した
ミックスゾーンでノイアーは失点の責任を感じているか問われ、「ノー」と即答。さらに問われると、40歳のGKは1分8秒にわたって状況の詳細を語った。以下、ノイアーの発言全文。
「あれは普通のヘディングのつなぎで、僕はボールをキャッチしようとした。ごく普通の状況だ。一度でもプレーしたことがあるゴールキーパーなら、僕がボールに向かって立ち、キャッチしようとしたのは当然だと分かるはずだ。それは、選手がボールに向かっていくとき、足先をわずかに伸ばして触れるようなものだ。 私はヘディングの延長方向と前方の状況を見ていました。相手はどの方向にも延長できるからです。だから、延長方向を確認し、ボールを見て、キャッチしようとしたのです。後ろからボールは見えません。目の前で何が起こり、ボールがどこにあり、どう動くかに集中しなければなりません。だからこそ、キャッチしたかったのです。 それが一番安全な選択でした。もし私がペナルティエリアで胸の高さでボールをこねていたら、オウンゴールになっていました。」ノイアーは総括した。その失点は「決して」GKのミスではない、と。
ワールドカップでのマヌエル・ノイアー：7本のシュート、4失点
「あのような場面では、もっと別の守り方をしなければならない」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は述べ、GKにとって「反応するのが極めて難しい」という「厳しい状況」について言及した。ナーゲルスマン監督は大会前に、ノイアーをDFBからの引退状態から呼び戻し、その代わりにオリバー・バウマンを控えに降格させていた。
だが今のところ、この賭けは当たっていない。エクアドル戦2失点目だけでなく、ノイアーは不運な大会を送っている。3試合で7本しかシュートを許していないが、4本がゴールになっている。2014年の決勝以来、ドイツもノイアーもW杯で無失点試合がない。