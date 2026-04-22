「それが我々の目の前にあるチャンスだ」――失意、歴史、献身が、ニュージーランドのワールドカップ復帰を支えた。

長年にわたり、ニュージーランドほどワールドカップ予選で苦杯をなめたチームはない。

オセアニア予選を突破しプレーオフへ進んでも、いつもそこで敗退していた。

2013年はアステカ・スタジアムでメキシコに1-5、2017年はペルーにホームで0-0、アウェーで0-2、2022年はコスタリカに開始3分で失点し敗れた。

地域を制しても、喜びは訪れない。連盟の優勝国はいつも本大会の舞台に立てない。

そのサイクルを最も理解しているのがダレン・バゼリーだ。

「私はアシスタントコーチとしてペルー戦とコスタリカ戦を戦いました。あと一歩でしたが、ワールドカップの扉を開くことはできませんでした」と彼は語る。

現在はヘッドコーチとしてチームを率いる。この地位は、20年にわたる献身的な努力の結晶だ。イングランド・ノーサンプトン出身の彼は、ニュージーランドサッカーの発展に人生を捧げてきた。その情熱が、チームを歴史的な本戦出場へ導いた。

FIFAが2026年大会の出場枠を48チームに拡大し、オセアニア王者にも直接出場権が与えられることになった。ニュージーランドは再びその座を射止めた。 5試合で29得点1失点のみ。2025年3月、19分で3得点を奪いニューカレドニアを破り、北米行きの切符を手にした。

「出場枠が拡大されたときは、素晴らしいニュースでした」とバズリーは語る。「オセアニア予選の突破は必要でしたが、比較的余裕を持って達成できました。我々は最初に予選を突破したチームの1つとなり、その後18か月間、強豪や上位ランクのチームと国際試合期間に戦って実力を試せました。

「ニュージーランドのような国にとっては素晴らしいことです。出場国が増えればサッカーがさらに世界中に広がり、観客も増え、スポーツ全体が発展すると確信しています。」

とはいえ、出場枠拡大には懸念もある。小国はどのように戦うのか。16チームが増えれば、レベルの低下や一方的な試合が増える恐れはないのか。バゼリーはこう言った問題について心配していない。自チームにはそれだけの力があると信じているからだ。

彼は今回の大会がニュージーランドのサッカー界に好影響をもたらすと確信している。この国は誇り高く、サッカーはまだ発展途上ながら大きな可能性を秘めている。今夏、ピッチに立つ英雄たちが新たなブームを呼び込むかもしれない。

彼はよく「なぜニュージーランドなのか」と尋ねられる。今なら以前より明確に答えられる。自身とチームは目前のチャンスを見据え、つかみ取ろうとしているからだ。このイギリス人は、何年も前に恋したこの国に恩返しする機会だと感じている。

「ワールドカップやオリンピックに出場するなんて、現実になるとは思っていなかった」とバゼリーは語る。「ただこの道を歩んできただけだが、今、シニアのワールドカップを目前に控えている。」