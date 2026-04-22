Goal.com
ライブ
FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP
Ryan Tolmich

翻訳者：

「それが我々の目の前にあるチャンスだ」――失意、歴史、献身が、ニュージーランドのワールドカップ復帰を支えた。

Analysis
ニュージーランド
ワールドカップ
ダレン・ベズリー
特集＆コラム

ワールドカップの拡大で最も得をするのは、今夏の大会に挑むオール・ホワイトズだ。

長年にわたり、ニュージーランドほどワールドカップ予選で苦杯をなめたチームはない。

オセアニア予選を突破しプレーオフへ進んでも、いつもそこで敗退していた。

2013年はアステカ・スタジアムでメキシコに1-5、2017年はペルーにホームで0-0、アウェーで0-2、2022年はコスタリカに開始3分で失点し敗れた。

地域を制しても、喜びは訪れない。連盟の優勝国はいつも本大会の舞台に立てない。

そのサイクルを最も理解しているのがダレン・バゼリーだ。

「私はアシスタントコーチとしてペルー戦とコスタリカ戦を戦いました。あと一歩でしたが、ワールドカップの扉を開くことはできませんでした」と彼は語る。

現在はヘッドコーチとしてチームを率いる。この地位は、20年にわたる献身的な努力の結晶だ。イングランド・ノーサンプトン出身の彼は、ニュージーランドサッカーの発展に人生を捧げてきた。その情熱が、チームを歴史的な本戦出場へ導いた。

FIFAが2026年大会の出場枠を48チームに拡大し、オセアニア王者にも直接出場権が与えられることになった。ニュージーランドは再びその座を射止めた。 5試合で29得点1失点のみ。2025年3月、19分で3得点を奪いニューカレドニアを破り、北米行きの切符を手にした。

「出場枠が拡大されたときは、素晴らしいニュースでした」とバズリーは語る。「オセアニア予選の突破は必要でしたが、比較的余裕を持って達成できました。我々は最初に予選を突破したチームの1つとなり、その後18か月間、強豪や上位ランクのチームと国際試合期間に戦って実力を試せました。

「ニュージーランドのような国にとっては素晴らしいことです。出場国が増えればサッカーがさらに世界中に広がり、観客も増え、スポーツ全体が発展すると確信しています。」

とはいえ、出場枠拡大には懸念もある。小国はどのように戦うのか。16チームが増えれば、レベルの低下や一方的な試合が増える恐れはないのか。バゼリーはこう言った問題について心配していない。自チームにはそれだけの力があると信じているからだ。

彼は今回の大会がニュージーランドのサッカー界に好影響をもたらすと確信している。この国は誇り高く、サッカーはまだ発展途上ながら大きな可能性を秘めている。今夏、ピッチに立つ英雄たちが新たなブームを呼び込むかもしれない。

彼はよく「なぜニュージーランドなのか」と尋ねられる。今なら以前より明確に答えられる。自身とチームは目前のチャンスを見据え、つかみ取ろうとしているからだ。このイギリス人は、何年も前に恋したこの国に恩返しする機会だと感じている。

「ワールドカップやオリンピックに出場するなんて、現実になるとは思っていなかった」とバゼリーは語る。「ただこの道を歩んできただけだが、今、シニアのワールドカップを目前に控えている。」

  • New Zealand v Finland - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    責任者

    2005年、イングランドのトップリーグで16年間プレーしたバズリーは、最後の挑戦として家族とともにニュージーランドへ渡った。

    それから21年。いまその話をすると、バズリーはつい笑ってしまう。

    「新リーグのクラブ加入というチャンスにワクワクしました」と彼は語る。「そんな機会はめったにありません。5歳と7歳の娘がいる家族を連れての移住は大きな仕事でした。地球の反対側へ行くのですから。

    家族はイギリスに残りましたが、私たちはチャンスに飛びつき、この国に恋をしました。妻も娘たちもニュージーランドでの生活に魅了され、私はここでサッカーを続けられました。 今の環境にはとても恵まれています。与えられた機会にも感謝しています」

    2008年に現役を引退した後、ニュージーランドのサッカー発展に人生を捧げてきた。過去17年間、U-17、U-20、U-23の監督を務め、代表チームのACを2度、テクニカルディレクターも経験。ニュージーランドを率いてユースW杯やオリンピックにも出場した。

    2023年にはA代表ヘッドコーチに就任。国をワールドカップに復帰させる重責を担う。彼は過去の挑戦で国が味わった苦悩を知り尽くしている。だからこそ、その任務の重みを誰よりも理解しているのだ。

    • 広告
  • Italy v New Zealand: Group F - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    ワールドカップの歴史

    ニュージーランドがワールドカップに出場したのは、これまでわずか2回。そのうち1回は過去44年間で1度だけだ。2010年の活躍は今も伝説として語られる。南アフリカでの大会でオール・ホワイトズはグループステージで敗退しながらも、無敗で終えた唯一のチームとして特筆された。イタリア、パラグアイ、スロバキアとの引き分けは国民に誇りを与え、人々の心に火をつけた。

    「あの大会は国全体と若い選手たちに大きな刺激を与えた」とバゼリーは語る。「今の代表には予選突破とイタリア戦の引き分けを記憶する選手たちがいる。あの経験が『最高の選手になろう』という意欲を生んだ。それが今のチャンスだ」。

    「ニュージーランドには優れたスポーツチームがいくつかあります。ラグビーのオールブラックスは世界トップクラスですが、ここではサッカーが最も参加者の多いスポーツです。サッカーは年々着実に成長しています。」

    その成長は大会の拡大時期と重なり、国にとって好機となっている。当時テレビでイタリア戦の引き分けを見た子どもたちは現在、代表の柱に成長した。彼らにとって、今こそ輝く時が来たのだ。

  • Chris Wood New Zealand(C)Getty Images

    プレイヤー層の構築

    バズリーは自身のプログラムに誇りを持っているが、現実も認めている。ニュージーランドは強豪国ではなく、故郷イングランドとは比べ物にならない。

    「我々は小さな国です」と彼は言う。「人口はわずか500万人。世界中にプロ選手もそれほど多くはいません。追跡している選手は60人程度だと思います」

    それでもバズリーが自信を持つのは、選手たちを10代の頃から見てきたからだ。

    「我々には強い絆がある」と彼は言う。「多くの選手が一緒に育ち、クラブでも学校でもU-17やU-20でも共にプレーしてきた。その絆が今も続いているんだ。 3度の年代別W杯と2度の五輪を経験し、代表キャップが30～40試合に及ぶ選手もいる。チームは若いが、国際大会の経験は豊富だ」

    そこにクリス・ウッド、コスタス・バルバロウセス、マイケル・ボクソールらの経験が加わり、恐れを知らないチームが生まれる。バルセロナやマンチェスター・ユナイテッドの選手はいないが、高いレベルで戦う選手は揃っている。バゼリー監督は、才能の差が小さく、たとえあってもチームワークで乗り越えられると信じる。

    プレミアリーグやセリエA、リーグ・アンでプレーする選手は少ないが、強い絆と頼れるチーム文化がある」と彼は語る。「私たちは有望な若手を擁する良いチームだが、まだ知られていない選手が多いだろう。 ノルウェーのジョー・ベル、デンマークのカラム・マコワット、スコットランド・マザーウェルのエリ・ジャストなどだ。チャンピオンシップでプレーする選手もいる。

    トップチームと対戦すると、相手にはプレミアリーグの選手が多い。彼らは「レクサムのリベラート・カカーチェやスウォンジーのマルコ・スタメニック、シェフィールド・ユナイテッドのタイラー・ビンドンなど、下位のリーグでプレーする選手ばかりだ」と思うかもしれない。しかし、彼らはキャリアを築きつつある若手だ。 それらを一つにまとめ、絆と歴史が加われば、私たちはさらに強固なチームになるのです」

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    ここ1年、バゼリー監督はチームに厳しい試練を与えてきた。9月以降、ニュージーランドはオーストラリア、ポーランド、ノルウェー、コロンビア、エクアドル、フィンランド、チリと対戦。最初の8試合はノルウェーとの引き分けを除いて全敗だったが、3月のチリ戦で4-1と快勝し、ワールドカップ準備を好調で締めくくった。

    しかし、まだ1試合の親善試合が残っている。6月7日、ニュージーランドはタンパでイングランドと対戦する。これはバゼリーの故郷と、彼が第二の故郷と呼ぶ国との対決となる。意義深い一戦になるだろう。

    だがバゼリーはそれよりも、大会で何ができるかを考えている。ピッチの上でも外でも、チームが何を成し遂げ、どれだけの人々に勇気を与えられるか。その先にある次のステップとは何か。

    「実際にワールドカップの会場に着くまで、実感が湧かないだろうね」とバゼリーは言う。

    ニュージーランドはワールドカップへ、バゼリーもまたその一員として旅立つ。この先20年の旅がどこへ導くのか、今はまだわからない。