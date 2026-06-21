「それが彼の仕事じゃないのか？――イングランドがワールドカップ初戦でクロアチアに勝利した後、ロイ・キーンがトーマス・トゥヘルへの『過剰な』称賛を批判」

キーンは、ロッカールームの雰囲気を把握することが基本だと説明した。さらに彼はこう続けた。「試合ごとに状況は異なり、雰囲気も変わる。 これまで優れた監督たちと働いてきたが、ハーフタイムにロッカールームに入ると、叱られると思っても手加減されることもあれば、うまくいっていると思っても厳しく叱られることもある。それは試合の雰囲気をどう読み取り、選手に何が必要だと考えるかによる。彼はそれを実行する資質を十分に備えている」

クロアチア戦で後半にジュード・ベリンガムと途中出場のマーカス・ラッシュフォードが2得点を挙げ、イングランドが流れを変えた経緯を問われたトゥヘル監督は、こう語った。「たとえ負けても、この17日間の私の評価は変わらない。だが、自分たちのやり方でやろう。 結果にこだわりすぎ、まだ持たぬものを守ろうとしている。2点目はその典型だ。 7人で守ってもゴールを守れていなかった。それなら7人で守る意味はあるのか？ 結果が悪くても、自分たちのやり方で、この17日間一緒に過ごしてきた通りに戦おう。選手たちに思い切り挑戦するよう励ましただけだ。」