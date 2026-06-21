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「それが彼の仕事じゃないのか？――イングランドがワールドカップ初戦でクロアチアに勝利した後、ロイ・キーンがトーマス・トゥヘルへの『過剰な』称賛を批判」
イングランド代表選手たちがハーフタイムの采配を称賛
イングランドは水曜日のワールドカップ・グループL初戦でクロアチアに4-2で逆転勝利した。70,389人の観衆が注目したハーフタイム、
2－2に追いつかれたハーフタイム、トゥヘル監督は選手を鼓舞した。ハリー・ケインは「監督に感謝している。ハーフタイムに『負けるなら自分たちのやり方で』と言われた」と語った。 後半は皆さんもご覧のとおり、我々は全力で攻め、相手は太刀打ちできなかった。このレベルを毎試合目指したい。初戦で強敵に勝てたことを全員に称賛を送りたい。」
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キーン、「過剰な」反応に疑問を呈する
デクラン・ライスも逆転劇についてキャプテンの意見に同意し、「ハーフタイムの彼の言葉は最高で、みんなを落ち着かせた。あまり多くは言えないが、まさに『なんて素晴らしい監督なんだ』と思わせる瞬間だった。後半はリラックスしてひたすら攻めた」と語った。
しかし、元アイルランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのMFキーンは、トゥヘルへの過剰な称賛を否定した。キーンはITVで「ハーフタイムのチームトークに反応しすぎだ。それが彼の仕事だろう？」と語った。 選手に指示を与え、ピッチで結果を出すように導くのは監督の役目だ。どの名監督もハーフタイムに選手を集め、やるべきことを思い出させるだけ。少し大げさすぎるよ」
ロッカールームの状況を把握する
キーンは、ロッカールームの雰囲気を把握することが基本だと説明した。さらに彼はこう続けた。「試合ごとに状況は異なり、雰囲気も変わる。 これまで優れた監督たちと働いてきたが、ハーフタイムにロッカールームに入ると、叱られると思っても手加減されることもあれば、うまくいっていると思っても厳しく叱られることもある。それは試合の雰囲気をどう読み取り、選手に何が必要だと考えるかによる。彼はそれを実行する資質を十分に備えている」
クロアチア戦で後半にジュード・ベリンガムと途中出場のマーカス・ラッシュフォードが2得点を挙げ、イングランドが流れを変えた経緯を問われたトゥヘル監督は、こう語った。「たとえ負けても、この17日間の私の評価は変わらない。だが、自分たちのやり方でやろう。 結果にこだわりすぎ、まだ持たぬものを守ろうとしている。2点目はその典型だ。 7人で守ってもゴールを守れていなかった。それなら7人で守る意味はあるのか？ 結果が悪くても、自分たちのやり方で、この17日間一緒に過ごしてきた通りに戦おう。選手たちに思い切り挑戦するよう励ましただけだ。」
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イングランドの次はどうなるのか？
イングランドはグループL初戦で3ポイントを挙げ、ワールドカップを好スタート切った。トゥヘル監督率いるチームは火曜日のガーナ戦に集中する。勝てばベスト32進出が決まる。
その後、土曜のパナマ戦でグループステージを締めくくる。