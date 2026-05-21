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「それが僕の夢だ」――アーセナルとの契約が最終年を迎えるガブリエル・ジェズスは、パルメイラスへの復帰移籍について「毎日考えている」と語った。
夢のような帰郷が実現しようとしている。
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ヴェルダオへの忠誠
実力者である彼にはブラジルや海外クラブから関心が集まるが、ジェズスはヨーロッパを去る日が来れば行き先は一つと明言する。パルメイラスとの絆はプロとしてだけでなく、2017年のイングランド移籍以来、途切れない個人的な絆だ。
「未来は神のみぞ知る。パルメイラスは私が愛するクラブであり、熱狂的なファンでもある。ブラジルに戻るならパルメイラス一択だ」とジェズスは語った。この言葉は、10代のスターとしてチームをタイトルへ導いた彼を記憶するアルヴィヴェルデのサポーターを喜ばせるだろう。
輝かしいキャリアの軌跡
ジェズスは2015年3月にパルメイラスでデビューし、すぐにチームの宝となった。在籍は短かったが、その年コパ・ド・ブラジルを制し、2016年には22年ぶりのブラジレイロン優勝をもたらした。 その優勝は22年ぶりというクラブ待望のタイトルだった。 現在アーセナルでプレーする彼は、同クラブにも20年ぶりのリーグ制覇をもたらした。
その後マンチェスター・シティに移籍し、プレミアリーグで最もタイトルを獲得したブラジル人選手の1人となった。シティでの4回、アーセナルでの1回を含め、通算5回のリーグ優勝を達成。これはフェルナンジーニョと並んでエデルソン（6回）に次ぐ記録だ。今季は26試合5得点と得点力が落ちたが、実績は確かなものがある。
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不透明なアーセナルの未来を見据えて
エミレーツでの契約は2027年夏までだが、ジェズスはキャリアの岐路に立つ。アルテタ監督は彼の献身性と万能性を高く評価する。それでも新ストライカー獲得の噂が絶えないため、チームでの将来は不透明だ。