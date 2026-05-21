「それが僕の夢だ」――アーセナルとの契約が最終年を迎えるガブリエル・ジェズスは、パルメイラスへの復帰移籍について「毎日考えている」と語った。

実力者である彼にはブラジルや海外クラブから関心が集まるが、ジェズスはヨーロッパを去る日が来れば行き先は一つと明言する。パルメイラスとの絆はプロとしてだけでなく、2017年のイングランド移籍以来、途切れない個人的な絆だ。

「未来は神のみぞ知る。パルメイラスは私が愛するクラブであり、熱狂的なファンでもある。ブラジルに戻るならパルメイラス一択だ」とジェズスは語った。この言葉は、10代のスターとしてチームをタイトルへ導いた彼を記憶するアルヴィヴェルデのサポーターを喜ばせるだろう。