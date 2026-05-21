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Khaled Mahmoud

翻訳者：

「それが僕の夢だ」――アーセナルとの契約が最終年を迎えるガブリエル・ジェズスは、パルメイラスへの復帰移籍について「毎日考えている」と語った。

ガブリエウ・ジェズス
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ガブリエル・ジェズスは、幼少期を過ごしたパルメイラスへの復帰を日々考えていると明かした。今週アーセナルでプレミアリーグ優勝を祝ったばかりだが、ブラジル人ストライカーは古巣への思い入れを隠さない。

  • 夢のような帰郷が実現しようとしている。

    アーセナルでプレーするヘススは、今もパルメイラスを思い続けている。2022年にマンチェスター・シティから移籍したストライカーは、古巣の試合を欠かさずチェックし、現役中に再びパルメイラスの緑のユニフォームを着たいと語った。

    「毎日戻りたいと考えており、試合も追っています。昨日も観ましたが、残念ながらセロ・ポルテーニョに敗れました。夢は復帰することだと何度も言ってきました。それが今日なのか明日なのかは分かりません。だから毎日考えているんです」とESPNに語った

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    ヴェルダオへの忠誠

    実力者である彼にはブラジルや海外クラブから関心が集まるが、ジェズスはヨーロッパを去る日が来れば行き先は一つと明言する。パルメイラスとの絆はプロとしてだけでなく、2017年のイングランド移籍以来、途切れない個人的な絆だ。

    「未来は神のみぞ知る。パルメイラスは私が愛するクラブであり、熱狂的なファンでもある。ブラジルに戻るならパルメイラス一択だ」とジェズスは語った。この言葉は、10代のスターとしてチームをタイトルへ導いた彼を記憶するアルヴィヴェルデのサポーターを喜ばせるだろう。

  • 輝かしいキャリアの軌跡

    ジェズスは2015年3月にパルメイラスでデビューし、すぐにチームの宝となった。在籍は短かったが、その年コパ・ド・ブラジルを制し、2016年には22年ぶりのブラジレイロン優勝をもたらした。 その優勝は22年ぶりというクラブ待望のタイトルだった。 現在アーセナルでプレーする彼は、同クラブにも20年ぶりのリーグ制覇をもたらした。

    その後マンチェスター・シティに移籍し、プレミアリーグで最もタイトルを獲得したブラジル人選手の1人となった。シティでの4回、アーセナルでの1回を含め、通算5回のリーグ優勝を達成。これはフェルナンジーニョと並んでエデルソン（6回）に次ぐ記録だ。今季は26試合5得点と得点力が落ちたが、実績は確かなものがある。

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    不透明なアーセナルの未来を見据えて

    エミレーツでの契約は2027年夏までだが、ジェズスはキャリアの岐路に立つ。アルテタ監督は彼の献身性と万能性を高く評価する。それでも新ストライカー獲得の噂が絶えないため、チームでの将来は不透明だ。

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