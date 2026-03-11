Getty/GOAL
「それが人間管理なら、まったく呆れた」―イゴール・トゥドール監督、アトレティコ・マドリード戦での悲惨なスタートでGK交代後にアントニン・キンスキーを無視したことで非難される
選択の賭けが失敗に終わった
キンスキーはまさに悪夢のような時間を過ごした。ホームチームがわずか14分59秒で圧倒的な3点リードを奪い、オプタの記録によればチャンピオンズリーグ決勝トーナメントでチームが3点差を付けられた最速記録となった。失点を食い止めようと決意したテュドール監督は、わずか17分でキンスキーを交代させるという冷酷な決断を下した。 ルーティンなバックパスをミスするなど、2つの重大なミスを犯した若きゴールキーパーはピッチを離れ、そのままトンネルへと直行する姿が捉えられた。タッチラインで動揺する若者にほとんど慰めの言葉もかけず、冷酷な交代を命じたトゥドールの対応は、成長途上のキャリアにとって極めて繊細な局面における監督の人材管理能力について議論を呼んでいる。
ハート、チューダーの冷たい態度に「呆然」
元マンチェスター・シティのゴールキーパー、ジョー・ハートは、キャリア後期にトッテナムでも短期間プレーした経験を持つが、交代後のトッテナム暫定監督の「冷たい」反応を見て激怒した。
「スタジアム全体が彼を気の毒に思っている。ハートの横をトゥードルが通り過ぎたが、彼は全く気づかないふりをした。これが選手管理だとしたら、呆れるばかりだ。彼はそこに立ち尽くし、何も起きていないかのように振る舞っている」とハートはTNTスポーツで激怒した。「あの若者に胸が張り裂けそうだ。本当に胸が張り裂けそうだ。今のトッテナムチームは完全に混乱している」 元リヴァプールFWでTNT解説者のスティーブ・マクマナマンは続けてこう付け加えた。「これ以上ないほど冷たい対応だ」
チューダー、「必要な」変更を擁護
5-2の大敗後に語ったテュドールは、早期交代を保護措置として正当化しようとし、こう述べた。「私は15年間監督を務めてきたが、こんなことは一度もしたことがない。これは必要な措置だった。選手とチームを守るためだ。信じられない状況だ。試合前には正しい選択だった。今の状況ではビカリオにプレッシャーがかかっている。トニー［キンスキー］は優秀なゴールキーパーだ」
マドリードの悪夢が国内の苦境に拍車をかける
マドリードでの屈辱的な敗戦により、トッテナムはキンスキーの打ち砕かれた自信を再構築するという困難な課題に直面している。しかし危機は欧州をはるかに超えて広がっている。クラブの危険な下降傾向を食い止められない暫定監督トゥドールに対し、激怒したサポーター層が解任を要求している。トッテナムは現在プレミアリーグ16位に低迷し、降格圏からわずか1ポイント上回っているに過ぎない。クロアチア人指揮官は全大会通じて開幕4連敗を喫し、全く勢いをつかめていない。 チャンピオンシップ降格の現実的な脅威が迫り、チャンピオンズリーグへの賭けが悲惨な結果に終わったことで、彼の北ロンドンでの短い任期は急速に終わりを迎えようとしている。
