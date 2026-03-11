「それが人間管理なら、まったく呆れた」―イゴール・トゥドール監督、アトレティコ・マドリード戦での悲惨なスタートでGK交代後にアントニン・キンスキーを無視したことで非難される

元マンチェスター・シティのゴールキーパー、ジョー・ハートは、キャリア後期にトッテナムでも短期間プレーした経験を持つが、交代後のトッテナム暫定監督の「冷たい」反応を見て激怒した。

「スタジアム全体が彼を気の毒に思っている。ハートの横をトゥードルが通り過ぎたが、彼は全く気づかないふりをした。これが選手管理だとしたら、呆れるばかりだ。彼はそこに立ち尽くし、何も起きていないかのように振る舞っている」とハートはTNTスポーツで激怒した。「あの若者に胸が張り裂けそうだ。本当に胸が張り裂けそうだ。今のトッテナムチームは完全に混乱している」 元リヴァプールFWでTNT解説者のスティーブ・マクマナマンは続けてこう付け加えた。「これ以上ないほど冷たい対応だ」