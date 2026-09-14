ブンデスリーガで2試合連続無得点をめぐる外部の雑音があったにもかかわらず、ケインは自身の状態について語る際、驚くほど冷静さを保っていた。メディアの論調を意に介さないキャリアを築いてきた33歳のストライカーは、チームの成功に貢献できる自分の力を一度も疑わなかったと強調した。「それがフットボールだ」と彼は述べた。「時には、自分が望んでいたより少し長く待たなければならないこともある。でも、今日ゴールを決めて勝利に貢献できたのは良かった。大事な勝ち点3だった。ここでプレーするのは簡単ではない。エルフェアスベルクはいいチームだから、この勝利をうれしく思っている」

「僕たちは自分たちのスカッドについてよく話している。今は全員がフィットしていて健康な状態にあり、それがチームに大きな影響を与えている。短い期間に多くの試合を戦わなければならない。僕たちのプレースタイルと強度を考えれば、フレッシュな選手がいることは重要だ。誰が先発するか、誰がベンチから出るかは関係ない。全員が110パーセントを出す準備をしていなければならない」