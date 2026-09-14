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「それがサッカーだ」 ハリー・ケイン、ゴール欠乏をめぐる声を一蹴 バイエルン・ミュンヘンのスーパースターが150ゴールの節目に到達、ブンデスリーガの歴史に照準
ケイン、決定力ある決勝弾で小さな不振に終止符
ケインがブンデスリーガで再びゴールを決め、多くがまれな不振と見ていた時期に終止符を打った。2026-27シーズンの国内開幕2試合、シュトゥットガルトに5-1で快勝した一戦と、シャルケと0-0で引き分けたもどかしい一戦でネットを揺らせなかったイングランド主将は、最も重要な場面で結果を出した。粘り強いエルフェアスベルクを相手に、ケインは圧巻のクオリティーを見せる一撃を決め、バイエルンに2-1の勝利をもたらした。
バロンドール候補のケインは、ボックス外からのモーリス・クラッテンマッハーの見事なカーブシュートで1部昇格組が勝ち点1を持ち去る気配を見せた後、見事な決定力で値千金の決勝点をマークした。力強く突き刺したその決勝ゴールは、記録的な最多優勝クラブでの公式戦153試合で150点目となった。
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イングランド代表のスターはプレッシャーの中でも冷静さを保っている
ブンデスリーガで2試合連続無得点をめぐる外部の雑音があったにもかかわらず、ケインは自身の状態について語る際、驚くほど冷静さを保っていた。メディアの論調を意に介さないキャリアを築いてきた33歳のストライカーは、チームの成功に貢献できる自分の力を一度も疑わなかったと強調した。「それがフットボールだ」と彼は述べた。「時には、自分が望んでいたより少し長く待たなければならないこともある。でも、今日ゴールを決めて勝利に貢献できたのは良かった。大事な勝ち点3だった。ここでプレーするのは簡単ではない。エルフェアスベルクはいいチームだから、この勝利をうれしく思っている」
「僕たちは自分たちのスカッドについてよく話している。今は全員がフィットしていて健康な状態にあり、それがチームに大きな影響を与えている。短い期間に多くの試合を戦わなければならない。僕たちのプレースタイルと強度を考えれば、フレッシュな選手がいることは重要だ。誰が先発するか、誰がベンチから出るかは関係ない。全員が110パーセントを出す準備をしていなければならない」
イングランドの大黒柱にチームメートもライバルも驚嘆
ケインのチームメートたちも、その安定した卓越ぶりをすぐさま称賛した。アレクサンダル・パブロビッチは、決勝点に込められた技術の高さを強調。「ハリーはあれを見事に流し込んだ」と、このMFは語った。「彼はああいう小さな動きが好きなんだ。かなり頻繁にやるしね。公平に言って、本当に素晴らしくやってのけた。彼にボールを出せたこと、そして勝ち点3を持ち帰れることをうれしく思う」
ケインへの称賛は相手ベンチにも及んだ。エルフェアスベルクのヘッドコーチ、フィンセント・ワグナーも、このFWの天性の得点感覚に感嘆していた。ワグナーは、元トッテナムの男がいとも簡単にプレーしているように見えることこそ、世界の他のFWたちと一線を画す理由だと認めた。「しかも、あまりにも楽々とやっているように見える。いつもああいうことをしているんじゃないかと思うほどだ！」とワグナーは述べた。
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ウニオン・ベルリン戦で歴史が手招きする
ケインをめぐるストーリーは今、いわゆる不振から、さらなる歴史的偉業の追求へと移りつつある。バイエルンが金曜夜のウニオン・ベルリン戦に向けて準備を進める中、このストライカーはエリートの仲間入りまであと一歩に迫っている。すでにドイツ1部で99ゴールを記録しており、次のリーグ戦で得点すれば100ゴールの大台に到達する。さらに金曜日に勝利すれば、バイエルンは暫定的にアウクスブルク、ボルシア・ドルトムント、フライブルクをかわし、首位の座を取り戻すことも可能となる。
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