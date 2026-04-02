その類まれな才能から、イングランド代表はワールドカップの代表メンバーにアーセナルの若き逸材マックス・ダウマンを招集するよう強く求められている

ウェンブリー・スタジアムで行われた2試合の親善試合で不振だった選手たちに代わる選択肢を検討しているトゥヘル監督にとって、イングランド代表がウルグアイと引き分け、日本に敗れた試合でのパフォーマンスは、むしろダウマンにとって有利に働いたかもしれない。

ジュード・ベリンガムもまた、イングランド代表の背番号10の座を争う中で、これらの試合に出場機会がなかったことがプラスに働いたようだ。レアル・マドリードのMFに向けられた最近の批判が妥当かどうか尋ねられたロブソンは、「いいえ、彼は今シーズンかなり多くの怪我に悩まされており、それがプレーの鋭さを鈍らせてしまっただけだと思います。 しかし、それ以前の彼のプレーぶりを見れば、彼は素晴らしい資質を持っている。

「だから、私なら間違いなく彼を招集するし、トレーニングで鋭さを見せれば、スタメンに起用するだろう。外交的な対応が必要だ。」

ベリンガムは今夏、イングランド代表で象徴的な背番号を背負うことを望んでいるが、かつてロブソンやデビッド・ベッカムらが着用した背番号7を、誰が引き継ぐことになるのだろうか？

ロブソンはその質問を投げかけられた際、次のように語った。「それは本当に難しい質問だ。7番を着たいと思っている選手はかなりいるからね。さっきも言ったように、ピッチの前線には素晴らしい選手がたくさんいる。その誰にでも7番を着る資格はある。

「デクラン・ライスやエリオット・アンダーソンといった選手たちは、イングランド代表でプレーする際、それぞれお気に入りの背番号を持っている。だから、7番を着られる優秀な選手はたくさんいるんだ。」