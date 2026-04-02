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その類まれな才能から、イングランド代表はワールドカップの代表メンバーにアーセナルの若き逸材マックス・ダウマンを招集するよう強く求められている
ダウマンはイングランド代表のトップチームに早々に招集されるのだろうか？
ヘイル・エンド・アカデミー出身の彼は、U19代表までは選出されたものの、まだU21代表での出場経験はない。しかし、育成システムを飛び級で駆け上がり、いきなり厳しい環境に放り込まれる可能性もある。
彼の確かな能力に疑いの余地はない――直近の国際試合でもまたしても見事な個人技によるゴールを決めた――。ライバル国はこの北ロンドンで最も注目される若手選手についてほとんど情報を持ち合わせていないため、トーマス・トゥヘル監督にとって彼はある種のサプライズとなる可能性がある。
しかし、26名の代表メンバー枠を巡る競争は熾烈だ。右サイドで起用されることが多いダウマンは、ブカヨ・サカ、ジャロッド・ボーエン、コール・パーマーらと、北米行きのイングランド代表機への限られた座席を争っている。
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『キャプテン・マーベル』のロブソン監督、ダウマン起用がリスクに見合う理由を語る
元イングランド代表キャプテンのロブソン氏は、ダウマンにはリスクを冒す価値があると考えている。経験不足こそが、油断している相手にとって彼を脅威的な存在にしているからだ。「キャプテン・マーベル」の異名を持つ同氏は、心臓・心血管の健康診断やウェルネスプランを提供する「トゥモロー・ウェルネス」を通じて、ダウマンについて次のように語った。「彼は素晴らしい資質とスピードを持っている。 通常なら、ワールドカップに出場するには若すぎ、経験も不足していると言うところだが、十分な実力があり、プレミアリーグの数試合で実力を証明しているなら、彼を代表チームに招集するのは素晴らしい選択かもしれない。彼はおそらく何にも恐れを知らないからだ。
「経験が豊富な選手だと、どの試合に出るかに少し慎重になりがちだが、16歳の選手ならただピッチに立って楽しむだけだ。だから、これは真剣に検討すべき選択肢だ。」
ベリンガムに追い風、イングランド代表の背番号7は誰が着るべきか？
ウェンブリー・スタジアムで行われた2試合の親善試合で不振だった選手たちに代わる選択肢を検討しているトゥヘル監督にとって、イングランド代表がウルグアイと引き分け、日本に敗れた試合でのパフォーマンスは、むしろダウマンにとって有利に働いたかもしれない。
ジュード・ベリンガムもまた、イングランド代表の背番号10の座を争う中で、これらの試合に出場機会がなかったことがプラスに働いたようだ。レアル・マドリードのMFに向けられた最近の批判が妥当かどうか尋ねられたロブソンは、「いいえ、彼は今シーズンかなり多くの怪我に悩まされており、それがプレーの鋭さを鈍らせてしまっただけだと思います。 しかし、それ以前の彼のプレーぶりを見れば、彼は素晴らしい資質を持っている。
「だから、私なら間違いなく彼を招集するし、トレーニングで鋭さを見せれば、スタメンに起用するだろう。外交的な対応が必要だ。」
ベリンガムは今夏、イングランド代表で象徴的な背番号を背負うことを望んでいるが、かつてロブソンやデビッド・ベッカムらが着用した背番号7を、誰が引き継ぐことになるのだろうか？
ロブソンはその質問を投げかけられた際、次のように語った。「それは本当に難しい質問だ。7番を着たいと思っている選手はかなりいるからね。さっきも言ったように、ピッチの前線には素晴らしい選手がたくさんいる。その誰にでも7番を着る資格はある。
「デクラン・ライスやエリオット・アンダーソンといった選手たちは、イングランド代表でプレーする際、それぞれお気に入りの背番号を持っている。だから、7番を着られる優秀な選手はたくさんいるんだ。」
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トゥヘル監督、W杯代表メンバー発表を控え、重大な決断を迫られる
チェルシーのスター選手パーマーは対日本戦で背番号7を着用したが、アジアの相手に対してイングランドが歴史的な1-0の敗北を喫する原因となった失点に関与した。6月17日にクロアチアとの試合でワールドカップ制覇への戦いをスタートさせる「スリー・ライオンズ」にとって、トゥヘル監督には代表メンバーの選出と各選手の役割を決定するための数週間の猶予がある。