FCBの監督は、降格危機にあるVfLヴォルフスブルクとのブンデスリーガ戦を前にした会見で、週半ばのPSG戦でのチャンピオンズリーグ大敗を受け、自ら先頭に立ってチームを引っ張ると述べた。
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「その週は新聞がそればかりだった」。ヴィンセント・コンパニは2024年夏の惨憺たる親善試合を今も鮮明に覚えている。
土曜18時30分の試合がカップ決勝へのメッセージになるかと問われたコンパニは「バイエルンにとって常に大きな意味がある」と答えた。 以前デュレンとの親善試合で引き分けた際、一週間新聞をにぎわせた」と明かし、笑いが起きた。さらに「感覚的にはいつも大一番だ」と続けた。
そのデュレン戦は2024年7月28日に行われた。 これはバーンリーからミュンヘンへ移籍したばかりのコンパニ監督の下で行われた2試合目だった。地域リーグのチームに前半先行されたが、後にワトフォードへ移籍したイランクンダの後半弾で1－1の引き分けに持ち込んだ。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「疲労があり、思うような試合ができなかった。ピッチ状態も良くなく、トレーニングとしては難しかった」と語った。
この試合では、新加入の伊藤宏樹が20分ほどで中足骨を骨折し、数か月離脱したため、印象深いものとなった。
- AFP
コンパニー：「子供たちにとって、翌日はつらい一日だった」
デュレン戦以来、多くのことがあった。パリ・サンジェルマンとの1-1の引き分けで今週のCL準決勝に敗退し、三冠の夢は消えた。
コンパニは、今は良い手本を示すことが自分の役割だと語った。「その実践は家庭から始まる。子供たちにとって翌日はつらい一日だった。父親として私は『パンを食べて朝食をとり、それからまた頑張ろう』と声を掛けた。これは選手だけの話ではない。 周囲には再起を望む人が多く、ファンもそれを待っている。私たちはすぐに立ち直り、全力を尽くすことを示したい」
さらに、5月23日のベルリンでのVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝まで油断してはならないと語り、「次の2週間でも、その先でも、まだ多くのことが起こる」と付け加えた。
FCバイエルンの今後の試合
日付 試合 大会 5月9日（土） VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン ブンデスリーガ 5月16日（土） FCバイエルン - 1.FCケルン ブンデスリーガ 5月23日（土） FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト DFBポカール