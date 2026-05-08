「その週は新聞がそればかりだった」。ヴィンセント・コンパニは2024年夏の惨憺たる親善試合を今も鮮明に覚えている。

土曜18時30分の試合がカップ決勝へのメッセージになるかと問われたコンパニは「バイエルンにとって常に大きな意味がある」と答えた。 以前デュレンとの親善試合で引き分けた際、一週間新聞をにぎわせた」と明かし、笑いが起きた。さらに「感覚的にはいつも大一番だ」と続けた。

そのデュレン戦は2024年7月28日に行われた。 これはバーンリーからミュンヘンへ移籍したばかりのコンパニ監督の下で行われた2試合目だった。地域リーグのチームに前半先行されたが、後にワトフォードへ移籍したイランクンダの後半弾で1－1の引き分けに持ち込んだ。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「疲労があり、思うような試合ができなかった。ピッチ状態も良くなく、トレーニングとしては難しかった」と語った。

この試合では、新加入の伊藤宏樹が20分ほどで中足骨を骨折し、数か月離脱したため、印象深いものとなった。