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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「その週は新聞がそればかりだった」。ヴィンセント・コンパニは2024年夏の惨憺たる親善試合を今も鮮明に覚えている。

ブンデスリーガ
ヴォルフスブルク 対 バイエルン
バイエルン
ヴァンサン・コンパニ

チャンピオンズリーグ敗退とブンデスリーガ優勝決定後でも、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督にモチベーション低下はあり得ない。

FCBの監督は、降格危機にあるVfLヴォルフスブルクとのブンデスリーガ戦を前にした会見で、週半ばのPSG戦でのチャンピオンズリーグ大敗を受け、自ら先頭に立ってチームを引っ張ると述べた。

  • 土曜18時30分の試合がカップ決勝へのメッセージになるかと問われたコンパニは「バイエルンにとって常に大きな意味がある」と答えた。 以前デュレンとの親善試合で引き分けた際、一週間新聞をにぎわせた」と明かし、笑いが起きた。さらに「感覚的にはいつも大一番だ」と続けた。

    そのデュレン戦は2024年7月28日に行われた。 これはバーンリーからミュンヘンへ移籍したばかりのコンパニ監督の下で行われた2試合目だった。地域リーグのチームに前半先行されたが、後にワトフォードへ移籍したイランクンダの後半弾で1－1の引き分けに持ち込んだ。

    スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「疲労があり、思うような試合ができなかった。ピッチ状態も良くなく、トレーニングとしては難しかった」と語った。

    この試合では、新加入の伊藤宏樹が20分ほどで中足骨を骨折し、数か月離脱したため、印象深いものとなった。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    コンパニー：「子供たちにとって、翌日はつらい一日だった」

    デュレン戦以来、多くのことがあった。パリ・サンジェルマンとの1-1の引き分けで今週のCL準決勝に敗退し、三冠の夢は消えた。

    コンパニは、今は良い手本を示すことが自分の役割だと語った。「その実践は家庭から始まる。子供たちにとって翌日はつらい一日だった。父親として私は『パンを食べて朝食をとり、それからまた頑張ろう』と声を掛けた。これは選手だけの話ではない。 周囲には再起を望む人が多く、ファンもそれを待っている。私たちはすぐに立ち直り、全力を尽くすことを示したい」

    さらに、5月23日のベルリンでのVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝まで油断してはならないと語り、「次の2週間でも、その先でも、まだ多くのことが起こる」と付け加えた。

  • FCバイエルンの今後の試合

    日付試合大会
    5月9日（土）VfLヴォルフスブルク - FCバイエルンブンデスリーガ
    5月16日（土）FCバイエルン - 1.FCケルンブンデスリーガ
    5月23日（土）FCバイエルン - VfBシュトゥットガルトDFBポカール
ブンデスリーガ
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