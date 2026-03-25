「その通りだ」：VfBシュトゥットガルトがクラブ史上3番目に高額な移籍を正式発表――新攻撃的選手の噂

これにより、エル・カヌスはVfB史上3番目に高額な移籍金記録を更新し、夏の移籍市場終了間際に21歳の彼と同様にネッカー川沿いのクラブへ加入したバドレディン・ブアナニをランキングから押し出した。シュトゥットガルトは、OGCニースからこのアルジェリア人選手を引き抜くために、報道によると1500万ユーロを投じた。

しかし、エル・カンヌースとは異なり、ブアナニはこれまでのところ期待を大きく下回るパフォーマンスにとどまっている。ブンデスリーガでは、まだ初得点を挙げていない。一方、エル・カンヌースは全大会通算で33試合に出場し、8ゴール3アシストを記録しており、すでにキャリア最高のシーズンを送っている。プレミアリーグから降格したレスターでは8ゴールに関与し、その前のシーズンもKRCヘンクで同様の成績を残していた。

一方、VfBが新シーズンに向けて攻撃陣をさらに補強するという噂がある。複数のオランダメディアが報じているように、サミ・ウアイッサの獲得に関心を示している。21歳の彼は、エールディヴィジのNECナイメーヘンで31試合に出場し、8ゴールを決め、さらに4アシストを記録している。 移籍金は800万～1000万ユーロと報じられており、VfLヴォルフスブルクも関心を示しているという。しかし、降格の危機に瀕しているヴォルフスブルクにとっては、交渉の立場は不利だろう。