以前から噂されていたことが正式に決定した。レンタル移籍していたビラル・エル・ハヌースが、買い取り義務条項の発効によりシュトゥットガルトに残留することになった。これは、スポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムートが『Sport Bild』のインタビューで明らかにした。
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「その通りだ」：VfBシュトゥットガルトがクラブ史上3番目に高額な移籍を正式発表――新攻撃的選手の噂
「はい、その通りです。その通りだと確認できます。条件はすべて満たされました」と46歳の彼は述べ、次のように強調した。「ビラルをVfBに完全移籍させることができて嬉しく思います」
報道によると、シュトゥットガルトからレスター・シティへ、エル・カヌースの移籍金として1800万ユーロに加え、ボーナスも支払われる見通しだ。レスター・シティはすでに事前に契約延長の合意に達していた。これにより、モロッコ代表の同選手は2030年までの契約にサインすることになり、契約には解除条項は含まれていない。年俸はボーナスを含め最大300万ユーロに達する見込みだ。
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VfB史上最高額の移籍金：エル・カヌースがブアナニを表彰台から押し下げる
これにより、エル・カヌスはVfB史上3番目に高額な移籍金記録を更新し、夏の移籍市場終了間際に21歳の彼と同様にネッカー川沿いのクラブへ加入したバドレディン・ブアナニをランキングから押し出した。シュトゥットガルトは、OGCニースからこのアルジェリア人選手を引き抜くために、報道によると1500万ユーロを投じた。
しかし、エル・カンヌースとは異なり、ブアナニはこれまでのところ期待を大きく下回るパフォーマンスにとどまっている。ブンデスリーガでは、まだ初得点を挙げていない。一方、エル・カンヌースは全大会通算で33試合に出場し、8ゴール3アシストを記録しており、すでにキャリア最高のシーズンを送っている。プレミアリーグから降格したレスターでは8ゴールに関与し、その前のシーズンもKRCヘンクで同様の成績を残していた。
一方、VfBが新シーズンに向けて攻撃陣をさらに補強するという噂がある。複数のオランダメディアが報じているように、サミ・ウアイッサの獲得に関心を示している。21歳の彼は、エールディヴィジのNECナイメーヘンで31試合に出場し、8ゴールを決め、さらに4アシストを記録している。 移籍金は800万～1000万ユーロと報じられており、VfLヴォルフスブルクも関心を示しているという。しかし、降格の危機に瀕しているヴォルフスブルクにとっては、交渉の立場は不利だろう。
VfBシュトゥットガルト：史上最高額の移籍一覧
選手 シーズン 移籍元クラブ 移籍金 デニズ・ウンダヴ 2024/25 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 2,670万ユーロ エルメディン・デミロヴィッチ 2024/25 FCアウクスブルク 2300万ユーロ ビラル・エル・カンヌス 2026/27 レスター・シティ 1800万ユーロ バドレディン・ブアナニ 2025/26 OGCニース 1500万ユーロ ティアゴ・トマス 2025/26 VfLヴォルフスブルク 1300万ユーロ