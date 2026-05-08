「その通りだ」：FCバイエルンの移籍がまもなく決まる？ 大物選手がすでにミュンヘン入り

トルニケ・クヴァラツヘリアは、兄クヴィチャと似た選手タイプだ。左ウイングとしてジョージアU-17代表やディナモ・ティビリシのセカンドチームでプレーした。だがジョージアはEU圏外であり、彼が成人するまでは正式契約を結べない。 この問題を解決する手段として、「レッド＆ゴールド・ネットワーク」に加盟するパートナークラブが挙げられる。同ネットワークにはロサンゼルスFCが属しており、間接的にはバイエルンが選手を貸し出しているグラスホッパーズ・チューリッヒ、ウルグアイのレーシング・クラブ・デ・モンテビデオ、エクアドルのS.D.アウカス、韓国の済州SK FC、ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカなども含まれる。 このネットワークのクラブが一旦獲得し、18歳になった時点でバイエルンへ移籍させる案が考えられる。

かつて兄クヴィチャの獲得もこの問題で頓挫した。バイエルンは彼の才能と人間性を評価していたが、適切なレンタル先を見つけられず、成人を待たずに契約できなかった。 結果として彼はルビン・カザン、ディナモ・バトゥミを経てSSCナポリで頭角を現し、現在はPSGで世界屈指の攻撃選手に成長した。

なお、この移籍モデルが実現すれば、今季すでに好例がある。パートナーアカデミーであるガンビーノ・スターズ・アフリカからレンタルされたバラ・サポコ・ンディアイが今夏完全移籍する見込みで、同選手は今季ブンデスリーガ4試合に出場している。