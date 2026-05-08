ここ数日、トルニケ・クヴァラツヘリアがクラブ関係者にアピールするためミュンヘンに滞在しているとの情報が漏れていた。
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「その通りだ」：FCバイエルンの移籍がまもなく決まる？ 大物選手がすでにミュンヘン入り
「その通りです」とフレンデ監督は、土曜日にVfLヴォルフスブルクとのアウェイ戦を控えた記者会見で語った。この16歳の選手はすでにチーム練習に参加しており、親善試合（U-17チームとしてグローバル・アカデミーと対戦。編集部注）にも出場している。
「兄は世界クラスの選手として突出しているが、彼と同じレベルにあるかどうかは今のところ断言できない。しかし、才能ある若者であり、今後の成長が楽しみだ」と続けた。
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クヴィチャ・クヴァラツヘリアもかつてバイエルンへの移籍が噂された。
トルニケ・クヴァラツヘリアは、兄クヴィチャと似た選手タイプだ。左ウイングとしてジョージアU-17代表やディナモ・ティビリシのセカンドチームでプレーした。だがジョージアはEU圏外であり、彼が成人するまでは正式契約を結べない。 この問題を解決する手段として、「レッド＆ゴールド・ネットワーク」に加盟するパートナークラブが挙げられる。同ネットワークにはロサンゼルスFCが属しており、間接的にはバイエルンが選手を貸し出しているグラスホッパーズ・チューリッヒ、ウルグアイのレーシング・クラブ・デ・モンテビデオ、エクアドルのS.D.アウカス、韓国の済州SK FC、ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカなども含まれる。 このネットワークのクラブが一旦獲得し、18歳になった時点でバイエルンへ移籍させる案が考えられる。
かつて兄クヴィチャの獲得もこの問題で頓挫した。バイエルンは彼の才能と人間性を評価していたが、適切なレンタル先を見つけられず、成人を待たずに契約できなかった。 結果として彼はルビン・カザン、ディナモ・バトゥミを経てSSCナポリで頭角を現し、現在はPSGで世界屈指の攻撃選手に成長した。
なお、この移籍モデルが実現すれば、今季すでに好例がある。パートナーアカデミーであるガンビーノ・スターズ・アフリカからレンタルされたバラ・サポコ・ンディアイが今夏完全移籍する見込みで、同選手は今季ブンデスリーガ4試合に出場している。