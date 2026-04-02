その費用はおよそ27万5000ユーロになる！エルメディン・デミロヴィッチがVfBシュトゥットガルトへの大きな約束を果たす

イタリア戦での勝利直後、デミロヴィッチら選手たちの喜びはそれに見合うほど大きなものだった。この攻撃的MFはスカイのインタビューで、「愛を込めて一杯おごるよ」と熱く宣言した。何しろ「男は約束を守るもの」だからだ。「かなり高くつきそうだ。でも、こんな試合の後は喜んでやるよ。だからシュトゥットガルトの皆さん、一杯おごる！」

デミロヴィッチはこの出費を平気な顔でやり過ごせるだろう。とはいえ、MHPアリーナに詰めかけた約5万5000人のホームファンに、1杯約5ユーロの飲み物を割り振ると、その宣言は彼に約27万5000ユーロの負担を強いることになるかもしれない。

その日が来るまでは、デミロヴィッチはまずは成し遂げたことを噛みしめたいと考えている。「我々が自国のために何を成し遂げたのか、まだ実感が湧かない。これは非現実的だ。言葉も声も出ない。信じられない。」