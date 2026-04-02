エルメディン・デミロヴィッチは、ボスニア代表としてイタリアとのPK戦の末に勝利し、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップへの出場権を劇的に獲得した。そして今、彼はVfBシュトゥットガルトのファンに約束した誓いを果たそうとしている。
Getty Images Sport
翻訳者：
その費用はおよそ27万5000ユーロになる！エルメディン・デミロヴィッチがVfBシュトゥットガルトへの大きな約束を果たす
「もし勝てば、シュトゥットガルト中のみんなに一杯おごるよ」と、VfBのFWはプレーオフを前にSkyのインタビューで自信満々に宣言していた。「その時は、ファンのみんなに俺のおごりで飲み物を振る舞うよ」
しかし、シュトゥットガルトのサポーターたちが今、無料のビールを楽しめるようになったのは、決して容易なことではなかった。準決勝のウェールズ戦も、決勝のイタリア戦も、ボスニア代表は序盤にリードを許したが、それぞれ終盤にエディン・ジェコとハリス・タバコヴィッチのゴールで1-1の同点に追いつき、両試合ともPK戦の末に勝利を収めたのである。
「俺が奢るよ！」デミロヴィッチが大きな発表
イタリア戦での勝利直後、デミロヴィッチら選手たちの喜びはそれに見合うほど大きなものだった。この攻撃的MFはスカイのインタビューで、「愛を込めて一杯おごるよ」と熱く宣言した。何しろ「男は約束を守るもの」だからだ。「かなり高くつきそうだ。でも、こんな試合の後は喜んでやるよ。だからシュトゥットガルトの皆さん、一杯おごる！」
デミロヴィッチはこの出費を平気な顔でやり過ごせるだろう。とはいえ、MHPアリーナに詰めかけた約5万5000人のホームファンに、1杯約5ユーロの飲み物を割り振ると、その宣言は彼に約27万5000ユーロの負担を強いることになるかもしれない。
その日が来るまでは、デミロヴィッチはまずは成し遂げたことを噛みしめたいと考えている。「我々が自国のために何を成し遂げたのか、まだ実感が湧かない。これは非現実的だ。言葉も声も出ない。信じられない。」
VfBシュトゥットガルト所属のエルメディン・デミロヴィッチ：2025/26シーズンの成績データ
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ブンデスリーガ
18
9
2
ヨーロッパリーグ
8
1
-
DFBカップ
2
2
1
スーパーカップ
1
-
-