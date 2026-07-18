健康上の理由や個人的な嫌悪感ではない。55歳の彼は、迷信を理由に日曜21時（中央ヨーロッパ夏時間）のニューヨーク近郊での決勝戦への入国を断念すると発表した。
AFP
翻訳者：
その理由は奇妙だ！アルゼンチンの大統領は、ワールドカップ決勝戦のためでも「いかなる状況でも」入国しないつもりだという。
ミレイ大統領は「いかなる状況でも飛行機には乗らない」とラジオ局「エル・オセルバドール」に語った。決勝はブエノスアイレスの大統領官邸で観戦する予定で、これはワールドカップでアルゼンチン代表の試合を観戦してきた流れと同じだ。
さらに、冬にもかかわらず暖房を入れず、スイス戦（3－1）で着た厚手ジャケットをずっと羽織っている。「脱いだら失点したので、それ以来着続けた」と明かした。
- Getty Images News
W杯決勝に政界の著名人が集結、シェインバウム氏も出席
サッカーに熱狂する南米の人々にとって、迷信は珍しいものではない。アルゼンチンで「カブラス」と呼ばれる儀式は、もはや常識だ。それらは、試合のようなコントロール不能な出来事に伴う不安を和らげる。 こうした信仰は宗教とも結びつく。W杯を前にメッシは神の加護を祈り、あるジャーナリストは自身のスパイクをアルゼンチン屈指の巡礼地ルハン大聖堂で祝福した。
とはいえ、政治家の姿も見える。メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、金曜にドナルド・トランプ米大統領の招待を受け、決勝観戦を表明した。メキシコ開催の試合は共催国ながら観戦を見送っていた。 トランプ氏やシェインバウム氏に加え、スペインのフェリペ6世国王とペドロ・サンチェス首相も日曜日の試合観戦を予定している。
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