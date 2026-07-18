ミレイ大統領は「いかなる状況でも飛行機には乗らない」とラジオ局「エル・オセルバドール」に語った。決勝はブエノスアイレスの大統領官邸で観戦する予定で、これはワールドカップでアルゼンチン代表の試合を観戦してきた流れと同じだ。

さらに、冬にもかかわらず暖房を入れず、スイス戦（3－1）で着た厚手ジャケットをずっと羽織っている。「脱いだら失点したので、それ以来着続けた」と明かした。