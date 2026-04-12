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「その決断は正しかった！」マンUのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、トロフィーを求めてトッテナムからバイエルンへ移籍したハリー・ケインを称賛した。バロンドール争いが加熱する中での発言だ。
ケインはタイトルから遠ざかっている。
ケインはスパーズで通算280得点を挙げ、ジミー・グリーブスを抜きクラブ最多得点者となった。世界屈指の選手として評価されながらも、イングランド代表主将は北ロンドンのタイトル干ばつを終わらせられなかった。 2023年、契約が残り1年となった彼はトッテナムを離れバイエルンへ移籍。タイトルを獲得したのは2025年になってからだった。彼はバイエルンをブンデスリーガ優勝に導き、チームは連覇目前。チャンピオンズリーグでも優勝候補とされ、ケインに次期バロンドール受賞の期待も高まっている。
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フェルナンデスはケインの「賢明な決断」を支持した。
『サンデー・タイムズ』のインタビューで、フェルナンデスはトロフィーが選手の価値を測る基準ではないとしながらも、ケインが安住の場を離れた決断を称えた。
「チャンピオンズリーグを制していないバロンドール受賞者は多い。それでも彼らが最高だったからだ」とフェルナンデスは語った。
もちろん、僕はタイトルをほとんど獲っていないからそう言える。タイトルは重要だ。でも、サッカーは個人スポーツじゃない。テニスとは違う。
「もし彼がトッテナムにあと1、2シーズン残っていたら、プレミアリーグ史上最高の得点王になっていただろう。それで伝説になれたか？ なれただろう。
彼はバイエルンに移籍し、トロフィー獲得のチャンスを求めた。その決断は正しい。今、我々が話しているのはハリー・ケインだ。彼はトッテナム時代と同じくらい得点を挙げ、トロフィーも獲得するだろう。だから、バロンドールを取る可能性がある。」
ケイン、栄光へ記録を塗り替える
今週のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、ケインはアウェイのレアル・マドリード戦に復帰し、得点を挙げてバイエルンの2-1勝利に貢献した。今季41試合で49得点目。
さらに土曜のザンクト・パウリ戦でも5－0で勝ち、残り5試合で通算105得点をマークし、ブンデスリーガの1シーズン最多得点記録を更新した。
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ケインの次はどうなるのか？
ケインはザンクト・パウリ戦でベンチ入りしたが出場せず、水曜日のチャンピオンズリーグ・レアル・マドリード戦に向けて休養した。バイエルンが勝ち進めば、準決勝でパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールと対戦する。