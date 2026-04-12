『サンデー・タイムズ』のインタビューで、フェルナンデスはトロフィーが選手の価値を測る基準ではないとしながらも、ケインが安住の場を離れた決断を称えた。

「チャンピオンズリーグを制していないバロンドール受賞者は多い。それでも彼らが最高だったからだ」とフェルナンデスは語った。

もちろん、僕はタイトルをほとんど獲っていないからそう言える。タイトルは重要だ。でも、サッカーは個人スポーツじゃない。テニスとは違う。

「もし彼がトッテナムにあと1、2シーズン残っていたら、プレミアリーグ史上最高の得点王になっていただろう。それで伝説になれたか？ なれただろう。

彼はバイエルンに移籍し、トロフィー獲得のチャンスを求めた。その決断は正しい。今、我々が話しているのはハリー・ケインだ。彼はトッテナム時代と同じくらい得点を挙げ、トロフィーも獲得するだろう。だから、バロンドールを取る可能性がある。」