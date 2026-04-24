「その日その日を勝ち抜く」――ジェームズ・トラフォードが、マンチェスター・シティでの「浮き沈みの激しい」シーズンをどう乗り越えてきたかを語る。そのシーズン、彼はジャンルイジ・ドンナルンマに正GKの座を奪われていた。

リーグ戦での出場は少なかったが、トラフォードはプロとしてグアルディオラの指導の下、成長に専念してきた。夏の決断は思い通りにならなかったものの、その経験が自身の成長に欠かせなかったと認めている。

この移り変わりの1年についてトラフォードはBBCスポーツに語った。「シーズンは波乱続きだった。出場機会は少なく、夏には大きな決断も必要だった。

「決断するときは誰もが最善を期待しますが、今回はそうなりませんでした。それでも毎日成長し、前向きに、幸せでいるよう心がけてきました。

「この1年は大きな学びだった。だから、何よりも自分の幸福感や気分に悪影響を与えないよう心がけた。多くのことを学ばなければならなかったが、毎日全力で努力し、成長し、その日その日を勝ち抜くことに集中してきた」