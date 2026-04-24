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「その日その日を勝ち抜く」――ジェームズ・トラフォードが、マンチェスター・シティでの「浮き沈みの激しい」シーズンをどう乗り越えてきたかを語る。そのシーズン、彼はジャンルイジ・ドンナルンマに正GKの座を奪われていた。
トラフォードがチーム内での役割を振り返る
2025-26シーズンを好スタート切ったトラフォードだが、シティでの2度目の在籍期間は大きな試練となった。チャンピオンシップで輝いた後、夏にバーンリーから復帰したイングランド代表GKは、プレミアリーグ開幕3試合に出場した。 しかしシティがパリ・サンジェルマンからイタリア代表主将ドンナルンマを獲得したことで状況は一変。トラフォードはベンチ要員となった。
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心の強さに焦点を当てる
リーグ戦での出場は少なかったが、トラフォードはプロとしてグアルディオラの指導の下、成長に専念してきた。夏の決断は思い通りにならなかったものの、その経験が自身の成長に欠かせなかったと認めている。
この移り変わりの1年についてトラフォードはBBCスポーツに語った。「シーズンは波乱続きだった。出場機会は少なく、夏には大きな決断も必要だった。
「決断するときは誰もが最善を期待しますが、今回はそうなりませんでした。それでも毎日成長し、前向きに、幸せでいるよう心がけてきました。
「この1年は大きな学びだった。だから、何よりも自分の幸福感や気分に悪影響を与えないよう心がけた。多くのことを学ばなければならなかったが、毎日全力で努力し、成長し、その日その日を勝ち抜くことに集中してきた」
国内3冠を目指す
カップ戦で不可欠なトラフォードは、カラバオ・カップ決勝アーセナル戦で無失点勝利、FAカップではサラーのPKを阻止した。この活躍でシティは2度目の3冠へ向けプレミア首位を走る。
シーズン終盤への抱負とイングランド代表招集への期待を問われたトラフォードはこう語った。「代表入りは大きな目標だ。選ばれれば素晴らしい経験になる。今は試合でベストを尽くすだけだ。 3冠も目標だ。我々にできるのは、すべての試合に勝つことだけだ。厳しい戦いになるが、素晴らしいチームなら成し遂げられると確信している。」
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ウェンブリーでの試合日程と不透明な将来
トラフォードは土曜のFAカップ準決勝サウサンプトン戦で先発すると見込まれ、W杯を前にイングランド代表監督トゥヘルにアピールする好機だ。シティのタイトル争いでは依然として要だが、アストン・ヴィラが関心を示しており今夏完全移籍する可能性もある。 グアルディオラ監督が以前「特別な」状況だと示唆したこともあり、これらのカップ戦の最終戦が23歳にとっての別れとなる可能性もある。