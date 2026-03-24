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「その日が来た」――エジプト代表のスター、モハメド・サラーが衝撃的な別れの動画を公開し、今シーズン限りでリヴァプールを退団することを明言
サラーがサプライズ動画を公開
昨年、2027年までクラブに留まることを定めた新契約を結んだにもかかわらず、プレミアリーグ優勝以来、サラー自身とリヴァプールが苦戦を強いられている中、今シーズンを通じて彼の将来をめぐる憶測が絶えなかった。 シーズン序盤には、33歳のサラーとアルネ・スロット監督の間で公然の確執が表面化し、サラーはクラブから「犠牲にされた」と感じていると語っていた。現在、リヴァプールのシーズンは依然として混乱状態にあるが、サラーは動画を公開し、長年にわたる記録的な活躍と数々のタイトル獲得、そしてプレミアリーグ史上最高の選手の一人としての地位を確立した後、彼のアンフィールドでの伝説的なキャリアが終わりに近づいていることを明らかにした。
サラー、夏の移籍を明言
「皆さん、こんにちは。残念ながら、その日がやってきました。これは私の別れの挨拶の第一弾です。今シーズン終了をもって、私はリヴァプールを去ることになります」と彼は語り始めた。
「まず最初に言いたいのは……このクラブ、この街、そしてここの人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていなかったということです。
「リヴァプールは単なるサッカークラブではありません。それは情熱であり、歴史であり、このクラブに属していない人には言葉では説明できない精神なのです。」
リバプール、エジプト代表選手の発表についてコメント
サラーの動画が投稿された直後、リヴァプールは次のような声明を発表した。「モハメド・サラーは、2025-26シーズン終了をもって、リヴァプールFCでの輝かしいキャリアに幕を下ろすことになる。
「同FWはリヴァプールと合意に達し、アンフィールドでの9年間にわたる輝かしい一章に幕を下ろすことになります。
「サラーは、サポーターへの敬意と感謝の念から、自身の将来について透明性を確保するため、可能な限り早い段階でこの発表をサポーターに行いたいという意向を示しました。」
声明は次のように締めくくられている。「今シーズンはまだ多くの目標が残されているため、サラーはリヴァプールにとって可能な限り最高のシーズンフィニッシュを達成することに全力を注いでいる。したがって、彼の功績とレガシーを十分に称えるのは、彼がアンフィールドに別れを告げる今年後半になるだろう。」
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