「その日が来た」――エジプト代表のスター、モハメド・サラーが衝撃的な別れの動画を公開し、今シーズン限りでリヴァプールを退団することを明言

「皆さん、こんにちは。残念ながら、その日がやってきました。これは私の別れの挨拶の第一弾です。今シーズン終了をもって、私はリヴァプールを去ることになります」と彼は語り始めた。

「まず最初に言いたいのは……このクラブ、この街、そしてここの人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていなかったということです。

「リヴァプールは単なるサッカークラブではありません。それは情熱であり、歴史であり、このクラブに属していない人には言葉では説明できない精神なのです。」