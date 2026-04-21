「その態度は恥ずべきものだった！」元アカデミー責任者ニッキー・バット氏は、アレハンドロ・ガルナチョがマンチェスター・ユナイテッドで「あまりにも早く身の程をわきまえない態度をとるようになった」と語った。

バットは、ガルナチョのオールド・トラッフォードでの在籍期間について率直に語った。彼は、このウインガーの振る舞いは、トップチームでの地位を確立しようとする若手選手としてクラブが求める水準に達していなかったと述べた。

「彼は16歳で契約した」とバットは『The Good, The Bad & The Football』で語った。「当時、私はアカデミー・マネージャーを務めており、ガルナチョが加入した際にはアルバロ（カレラス）も同時に加入した。ガルナチョは常に少し距離を置くタイプで、自分に対して過大な評価を抱いていた。

彼には何か特別なものがあると思っていた。しかしトップチームに昇格したとき――私は現場にいたが――彼はあまりにも早く身の程をわきまえるのを忘れ、スーパースター扱いされてしまった。これは給料が高いと文句を言っているわけではない。若い選手が巨額報酬を得ることは望ましいが、彼の場合は早過ぎた。もちろんあの驚異的なオーバーヘッドキックを決めた。

当時、クラブやチーム内に彼を謙虚にさせるべき人物がいたかもしれないが、彼はそれを無視した。 とはいえ、ユナイテッドが下した最も正しい判断は彼を売却したことだ。彼の能力はともかく、在籍時の態度は恥ずべきものだった。何より重要なのは去り際だ。チームメイトやクラブへの敬意を欠くなら、それだけで終わりだ」