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「その態度は恥ずべきものだった！」元アカデミー責任者ニッキー・バット氏は、アレハンドロ・ガルナチョがマンチェスター・ユナイテッドで「あまりにも早く身の程をわきまえない態度をとるようになった」と語った。
バットはガルナチョの育成を指揮した
バットは、マンチェスター・ユナイテッドでガルナチョの育成を担当した経験から、彼を批判している。同クラブのアカデミー責任者を務めた51歳のバットは、アルゼンチン代表のガルナチョが急成長したため、トップチーム昇格後に期待に応えられず苦しんだと指摘した。
彼はクラブの伝説「92年組」の一員であり、ユースシステムの基準について率直な意見を述べている。成功には今も精神力が不可欠だと語る。
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「自分を過大評価していた」
バットは、ガルナチョのオールド・トラッフォードでの在籍期間について率直に語った。彼は、このウインガーの振る舞いは、トップチームでの地位を確立しようとする若手選手としてクラブが求める水準に達していなかったと述べた。
「彼は16歳で契約した」とバットは『The Good, The Bad & The Football』で語った。「当時、私はアカデミー・マネージャーを務めており、ガルナチョが加入した際にはアルバロ（カレラス）も同時に加入した。ガルナチョは常に少し距離を置くタイプで、自分に対して過大な評価を抱いていた。
彼には何か特別なものがあると思っていた。しかしトップチームに昇格したとき――私は現場にいたが――彼はあまりにも早く身の程をわきまえるのを忘れ、スーパースター扱いされてしまった。これは給料が高いと文句を言っているわけではない。若い選手が巨額報酬を得ることは望ましいが、彼の場合は早過ぎた。もちろんあの驚異的なオーバーヘッドキックを決めた。
当時、クラブやチーム内に彼を謙虚にさせるべき人物がいたかもしれないが、彼はそれを無視した。 とはいえ、ユナイテッドが下した最も正しい判断は彼を売却したことだ。彼の能力はともかく、在籍時の態度は恥ずべきものだった。何より重要なのは去り際だ。チームメイトやクラブへの敬意を欠くなら、それだけで終わりだ」
バットがガルナチョとエランガの違いを指摘
バットは、ガルナチョをアカデミー出身でノッティンガム・フォレストに移籍した元ユナイテッドのウインガー、アンソニー・エランガと比較した。ピッチで挫折したとき、エランガは異なるメンタリティを示したと語った。
「ガルナチョが退団したとき21歳前後だったが、自分の方がマンチェスター・ユナイテッドより上だなどと慢心してはいけない」と語った。「最近のインタビューで彼は『すべての試合に出るべきだった』と言っていた。私は思った。まず、彼はそれほど上手くなかった。それに、まだ若いのに謙虚さが足りない」
私が言いたいのは、彼は精神的に非常に強かったということだ。 アンソニー・エランガより優れていると感じていた。右サイドバックを任されても、最初の3回でボールを失っても同じミスを二度と繰り返さなかった。ボールを失いたくなかったからだ。今の彼は違う。ガルナチョには、ただやり続けるメンタリティがある。それが最大の強みで、時折信じられないプレーを見せる。彼は自分を強く信じている」
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チェルシーで困難に直面している
ガルナチョは2025年夏、4000万ポンドでスタンフォード・ブリッジに移籍。しかし西ロンドンでは苦戦し、プレミアリーグ22試合で1得点のみ。シーズン終盤を迎え、アルゼンチン代表は2026年W杯出場へクラブで価値を証明するつもりだ。