バットは、ガルナチョのオールド・トラッフォードでの在籍期間について率直に語った。彼は、このウインガーの振る舞いは、トップチームでの地位を確立しようとする若手選手としてクラブが求める水準に達していなかったと述べた。

彼は16歳で契約した。当時私はアカデミー・マネージャーで、アルバロ（カレラス）と一緒に入団した彼を覚えている。ガルナチョは常に少し距離を置くタイプで、自分に対して過大な評価を抱いていた。

彼には何か特別なものがあると感じていた。しかしトップチームに昇格したとき――私は現場にいたが――彼はあまりにも早く身の程をわきまえるのを忘れ、スーパースター扱いされてしまった。これは給料が高いと文句を言っているわけではない。若い選手が巨額報酬を得ることは望ましいが、彼の場合は早過ぎた。もちろん、あの驚異的なオーバーヘッドキックを決めた。

当時、クラブやチーム内に彼を謙虚にさせるべき人物がいたかもしれないが、彼はそれを無視した。 とはいえ、ユナイテッドが下した最も正しい判断は彼を売却したことだ。彼の能力は別として、在籍時の態度は恥ずべきものだった。何より重要なのは去り方だ。チームメイトやクラブへの敬意を欠く別れ方をするなら、それですべて終わりだ」