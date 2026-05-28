守備の基盤を大きく変えたGK交代について、政治家はアルテタの決断力を称えた。GQのインタビューでマムダニ氏は語る。「私は当初、ラムズデールを外す案に懐疑的だった。むしろ反対していた。

私はラムズデールが大好きだったし、ファンも彼を支持していた。だが、危機ではないのにラヤを獲得し、彼を先発にした冷徹さは、勝利を渇望する証拠だ。 高みを目指すなら、こうした決断が必要だ」