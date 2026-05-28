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「その冷酷さ！」――ゾラン・マムダニ氏が、自身が「反対した」というミケル・アルテタ監督の重大な決断を明かす。一方、アーセナルサポーターである市長は、プレミアリーグ制覇を果たした同監督のリーダーシップを称賛している。
マムダニはアルテタのリーダーシップを称賛している
アーセナルファンであるニューヨーク市のマムダニ市長は、自身の政治スタイルとアルテタ監督のマネジメントに共通点を見出す。アルテタは38歳でエミレーツ・スタジアムの監督に就き、マムダニは34歳で市長になった。コミュニケーションスタイルは異なるが、組織の利益のため困難な決断をする点では一致すると市長は強調した。
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ニューヨーク市長はラムズデールの追放に反対していた
守備の基盤を大きく変えたGK交代について、政治家はアルテタの決断力を称えた。GQのインタビューでマムダニ氏は語る。「私は当初、ラムズデールを外す案に懐疑的だった。むしろ反対していた。
私はラムズデールが大好きだったし、ファンも彼を支持していた。だが、危機ではないのにラヤを獲得し、彼を先発にした冷徹さは、勝利を渇望する証拠だ。 高みを目指すなら、こうした決断が必要だ」
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無謀な賭けが実を結ぶ
2023-24シーズン序盤、アルテタ監督は新加入のデビッド・ラヤをラムズデールより起用した。ラムズデールは2024年8月、2500万ポンドでサウサンプトンへ移籍。この采配はファン間で議論を呼んだ。ミスを犯しやすいラヤより、ラムズデールの方が信頼できるとの声が多かったからだ。
しかしラヤはプレミアリーグで19試合無失点を達成し、デビッド・シーマンが持つクラブ記録に並んだ。この堅守を支えにアーセナルは22年ぶり14度目のトップリーグ優勝。2位マンチェスター・シティに7ポイント差をつけた。
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チャンピオンズリーグ決勝が迫っている
44歳のアルテタは、ジョゼ・モウリーニョに次ぐプレミアリーグ制覇した史上2番目に若い監督となった。今週末のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦するにあたり、このバスク出身の指揮官はチームの目を欧州最高峰のタイトルへと向けさせる。この一戦が、イングランド王者となったチームが国内と欧州の2冠で歴史的なシーズンを締めくくるかどうかを決める。