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「その価値は自分にあるのか？」――リヴァプール移籍が決まったジェレミー・ジャケが、レンヌ退団を控え6000万ポンドの移籍金に伴うプレッシャーを語る。
アンフィールドで打席に立つ
7月に21歳になるレンヌのDFは2月、リヴァプールへの移籍に合意した。移籍金は前払い5500万ポンド、追加で最大500万ポンドの見込みで、フランス人選手史上10番目の高額移籍となる。リーグ・アンで31試合しか出場していない若手ながら、世界中の注目を集める中で「リヴァプールが自分を信じて多額投資をしたことが正しかったと証明したい」と意気込む。
「即決ではありませんでした。大きな一歩なので慎重に考えました。それでも、すぐにリヴァプールのユニフォームを着ている自分を想像できました」とフランス紙『ウエスト・フランス』に語った。「7月に21歳になります。私にはスポーツと個人の二つの目標がありますが、今はサッカーに集中しています」
- AFP
高額な価格にどう対処するか
リヴァプールはジャケを長期的なディフェンスの要と位置づけ、チェルシーに先んじて獲得を決断した。トップレベルでの経験は浅いが、巨額契約に伴う期待については現実的に受け止めている。
有望な若手には高額移籍金が付きもので、その分プレッシャーもあります。自分にはその価値があるのかと問いかける日々です。それでも最低限の素質は備えていると感じています。 できるだけ多くの試合に出場したい」と語った。アンフィールドの魅力を前にして断ることはできなかったが、当初はより小規模な移籍も検討していたという。「ヨーロッパのビッグクラブが興味を示しているなら断れない。彼らにはそれなりの理由がある」と明かした。
明確なビジョンを掲げるチームを選び、チェルシーを退けた
獲得競争は熾烈だったが、このフランス人若手スターは、チェルシーではポジション争いが激しく将来像も不透明だと感じた。一方、リヴァプールが示したキャリアパスは明確だった。深刻な肩の怪我も回復し、リヴァプールのコーチ陣の下で迎えるプレシーズンには万全の状態で臨める見込みだ。
「チェルシーにはポジションを争う選手が多く、リヴァプールではヴァージル・ファン・ダイクがキャリア終盤とはいえ、彼と練習できるメリットが大きい」と語った。「ファン・ダイクから多くを学べます。 同じフランス人のイブ・コナテもいるので、チームへの適応を手伝ってくれるはずだ。あのような選手たちとトレーニングできるのは、本当に素晴らしいことだ」
- AFP
歴史の重み
ジャケの加入は、ジョー・ゴメスの去就が不透明でジョバンニ・レオニが膝の重傷から回復中のリヴァプール守備陣の転換期に当たる。彼は移籍金に見合う活躍をし、今後数年アンフィールドのスタメンに定着できる理想的な環境を見つけたと確信している。 「クラブ首脳と話し、歴史とプロジェクトの両方が移籍の決め手でした」とジャケは語った。