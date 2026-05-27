「その価値は自分にあるのか？」――リヴァプール移籍が決まったジェレミー・ジャケが、レンヌ退団を控え6000万ポンドの移籍金に伴うプレッシャーを語る。

リヴァプールはジャケを長期的なディフェンスの要と位置づけ、チェルシーに先んじて獲得を決断した。トップレベルでの経験は浅いが、巨額契約に伴う期待については現実的に受け止めている。

有望な若手には高額移籍金が付きもので、その分プレッシャーもあります。自分にはその価値があるのかと問いかける日々です。それでも最低限の素質は備えていると感じています。 できるだけ多くの試合に出場したい」と語った。アンフィールドの魅力を前にして断ることはできなかったが、当初はより小規模な移籍も検討していたという。「ヨーロッパのビッグクラブが興味を示しているなら断れない。彼らにはそれなりの理由がある」と明かした。