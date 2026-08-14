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「その価値はあった」 インテルからのレンタル移籍を完了したダビデ・フラッテージが、ラツィオ復帰について語る
そのMFにとって感傷的な古巣復帰
フラッテージがラツィオの選手として正式にお披露目された。ローマのジュスティニアーナ地区で育った24歳MFにとって、大きな“帰還”となった。今回の移籍によって、手続き上の軽微な遅れで当初はプロセスが滞っていたことによる短期間の不透明な状況にも終わりが打たれた。
交渉の最終段階を振り返ったフラッテージは、この移籍に伴う感情を率直に語った。「うまく受け止めていた。こういう日々になると、気持ちは行ったり来たりするものだけど、待つ時間も強い思いを持って経験していた。疲れるものではあったが、美しかったし、その価値はあった」と、クラブの公式メディアに説明した。
さらに「ここに来たとき、子どもの頃に通った道が分かった。ジュスティニアーナでトレーニングしていた時の道だ。今は異なる責任感と、より大きな成熟を持って戻ってきた。重要な責任を引き受ける時が来たのだと思うし、それをとてもうれしく思っている」と続けた。
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その契約の財務的な詳細
ラツィオはフラッテージを500万ユーロの有償レンタルで確保した。期間限定の在籍としては大きな投資となる。さらに契約には1000万ユーロでの完全移籍オプションに加え、成績連動のボーナスも盛り込まれている。インテルは、選手の次の移籍で生じる将来的なキャピタルゲインの50％を受け取るセルオン条項も設定し、長期的な利益も確保した。
この移籍はフラッテージにとって新たな出発となる。サン・シーロでの在籍期間は輝きを見せる場面もあった一方、先発機会は限られていた。ミラノではポジション争いが激しかったにもかかわらず、このMFはインテルのサポーターの間で人気の高い存在であり続けた。しかし、ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いる新生ラツィオで中心的存在となる魅力は、断るにはあまりに大きかった。
ビアンコチェレスティのプロジェクトの中心であると感じている
フラッテージの決断を後押しした主な要因の一つは、継続的な出場機会と、チーム内で自分が重要な存在だと感じられる環境を求めていたことだった。「インテルでも出場時間は少なかったが、ファンとは良い関係を築けていた。浮き沈みはあったが、いつも分かり合えていた。ラツィオのファンからこうした関わりを感じられて、本当にうれしい。自分は再びプロジェクトの中心にいると感じる必要があった。この歓迎は自分に大きな力を与えてくれる」と、このMFは認めた。
イタリア代表の同選手は、地元の街への復帰によって、メディアとサポーターの双方からより高い期待が寄せられることを理解している。そうしたプレッシャーを受け入れる準備はできているようで、それを自身のプロとしての成長における自然な段階と捉えている。
「自分は以前とは違う責任を背負い、より成熟して戻ってきた。重要な責任を引き受ける時が来たと思っているし、それをとても前向きに受け止めている」と付け加えた。
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過去の失望を乗り越え、移籍を実現へ
ラツィオへの移籍は突然浮上した話ではなく、フラッテージはクラブ間で以前から協議が行われていたことを明かした。「1月にはかなり近づいていたが、いくつかの理由でまとめることができなかった。今回は数日前に知らされた。あとは決断して書類を整える時間しかなかった。迷いはほとんどなかった」と語った。
セリエA開幕が近づく中、フラッテージはチームに素早く溶け込み、ラツィオのファンに自らの価値を証明することを目指すことになる。彼の加入は中盤の中央にダイナミズムをもたらし、守備面でも攻撃面でも貢献できる存在としてチームに新たな力を加える。
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