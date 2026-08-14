フラッテージの決断を後押しした主な要因の一つは、継続的な出場機会と、チーム内で自分が重要な存在だと感じられる環境を求めていたことだった。「インテルでも出場時間は少なかったが、ファンとは良い関係を築けていた。浮き沈みはあったが、いつも分かり合えていた。ラツィオのファンからこうした関わりを感じられて、本当にうれしい。自分は再びプロジェクトの中心にいると感じる必要があった。この歓迎は自分に大きな力を与えてくれる」と、このMFは認めた。

イタリア代表の同選手は、地元の街への復帰によって、メディアとサポーターの双方からより高い期待が寄せられることを理解している。そうしたプレッシャーを受け入れる準備はできているようで、それを自身のプロとしての成長における自然な段階と捉えている。

「自分は以前とは違う責任を背負い、より成熟して戻ってきた。重要な責任を引き受ける時が来たと思っているし、それをとても前向きに受け止めている」と付け加えた。