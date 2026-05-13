「その代償は高くついた」：ブンデスリーガのレンタル選手が衝撃告白

アイントラハト・フランクフルトはパリ・サンジェルマンに650万ユーロを支払いディナ・エビムベを獲得したが、2024年11月から2025年9月までの在籍でプレー時間はわずか11分だった。冬のASモナコ移籍はメディカルチェック直前で破談となった。

スタッド・ブレストへのレンタルでは26試合5得点を挙げ成功したが、あらゆる状況がSGE復帰を指し示している。リーグ・アン12位の同クラブには700万ユーロの買い取りオプションがあるものの、最高移籍金が500万ユーロのクラブには負担が難しい。

サイドプレーヤーは「はっきりとは分からないが、そうはならないと思う。まずはフランクフルトに戻ることになるだろう」と語る。 フランクフルトでは状況が一変している。ディノ・トップメラー前監督の下では戦力外となり、トップチームとの練習も許されなかった。しかし、ディナ・エビムベは新体制で再起のチャンスを熱望している。

「生まれ変わった人間として戻る。（…）フランクフルトが大好きだ。クラブもファンも愛している。彼らは多くのことをしてくれた。だからこそ、決断を尊重する」と語った。

たとえフランクフルトに居場所がなくても、準備はできている。「新監督の下でチャンスがあれば100％全力で挑む。なければ、他クラブで最高のコンディションを保つために全力を尽くす」