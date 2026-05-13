「すべてを失うかと恐れたが、ブレストで立ち直れた」とウイング選手は明かした。それは、仕事を失うほど有害な環境から逃れる前向きな決断だった。
翻訳者：
「その代償は高くついた」：ブンデスリーガのレンタル選手が衝撃告白
ディナ・エビムベは、プロとしての姿勢を過小評価していたと率直に認めた。リヴァプールFCのヒューゴ・エキティケらチームメイトが状況の深刻さを理解していたのに対し、彼はまだ安住していた。「サッカーは情熱ではなく仕事だと今は分かる。前は見えていなかった」と語った。
彼は「もっと早く、今の自分と同じプロ意識を持っていればよかった。多くのチームメイト、例えばヒューゴ・エキティケは私より早く気づいていた。サッカーは厳しい世界だ。人より努力しなければならない。フランクフルトでは現実から目を背けていた。私は気楽すぎた」と語った。
- AFP
ディナ・エビムベ：新しい環境と変化したライフスタイル
さらに彼は、人間として失望したとも語った。人を信じやすい性格ゆえ、間違った人に遭遇してしまったという。「僕は人を簡単に信じてしまう。残念ながら、その信頼を裏切り、利用した人たちに与えてしまった。その代償は高かった。 今では、私がプレーを休んでもそばにいてくれた人だけに信頼を寄せます。初めて、最高の仲間と一緒だと感じます。」
その結果、周囲の人々を完全に一新し、ライフスタイルも根本的に変えた。「すべてを変えた。身近な人々に関して、人生における大きな決断を下した。 多くの習慣を変え、ピッチ外でもパフォーマンス向上のために全力を尽くしている」と語り、こう続けた。「今は1日2回トレーニングし、栄養士と協力し、早寝早起きをしている。水分摂取も増やした。ピッチ上だけでなく、人生全体が以前よりずっと良くなった。」
ディナ・エンビベはクローシェの助言を受け入れなかった
25歳の彼はこう語った。「人生を一新し、アドバイザーを変え、いわゆる『友人』とも距離を置いた。彼らは僕に聞きたいことしか言わず、それは間違いだった。」
彼はこう悟った。「自分に正直な人々と付き合うべきだ。聞きたいことだけを言うのではなく、本当に愛してくれる人は、気に入らなくても真実を伝える。私はそれを心に刻んだ」
また、アイントラハトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェの忠告を聞かなかったことも悔やんだ。「彼は『周囲に気を配り、より良い人々と過ごせ』と言った。早く気づけばよかったが、全てには理由がある。今は理解し、成長できた」とディナ・エビムベは語った。
- Getty Images Sport
ディナ・エビムベはフランクフルトでまだ活躍できるのか？
アイントラハト・フランクフルトはパリ・サンジェルマンに650万ユーロを支払いディナ・エビムベを獲得したが、2024年11月から2025年9月までの在籍でプレー時間はわずか11分だった。冬のASモナコ移籍はメディカルチェック直前で破談となった。
スタッド・ブレストへのレンタルでは26試合5得点を挙げ成功したが、あらゆる状況がSGE復帰を指し示している。リーグ・アン12位の同クラブには700万ユーロの買い取りオプションがあるものの、最高移籍金が500万ユーロのクラブには負担が難しい。
サイドプレーヤーは「はっきりとは分からないが、そうはならないと思う。まずはフランクフルトに戻ることになるだろう」と語る。 フランクフルトでは状況が一変している。ディノ・トップメラー前監督の下では戦力外となり、トップチームとの練習も許されなかった。しかし、ディナ・エビムベは新体制で再起のチャンスを熱望している。
「生まれ変わった人間として戻る。（…）フランクフルトが大好きだ。クラブもファンも愛している。彼らは多くのことをしてくれた。だからこそ、決断を尊重する」と語った。
たとえフランクフルトに居場所がなくても、準備はできている。「新監督の下でチャンスがあれば100％全力で挑む。なければ、他クラブで最高のコンディションを保つために全力を尽くす」