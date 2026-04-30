「数字や制限は設けたくない。自分は大きなことを成し遂げられると信じ、できるだけ多くのことを実現したい」とRBライプツィヒの攻撃的MFヨハン・バカヨコは昨年10月初旬、スカイのインタビューで語った。 当時彼はブンデスリーガ5試合に先発し、開幕戦でバイエルンに0-6で大敗したチームはその後4連勝。バカヨコはマインツとヴォルフスブルク戦でそれぞれ1-0の決勝点を挙げていた。
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「そのポジションで最高の選手になるはずだった」――ユルゲン・クロップが推し進めたブンデスリーガ移籍は失敗か？
バカヨコが希望を語ってから約7か月。夏にライプツィヒ加入した彼は、ブンデスリーガで2から3得点に伸ばせれば満足だろう。スカイのインタビュー以来、23歳にとってシーズンは順風満帆ではなかった。
ライプツィヒはバカヨコ獲得に多大な努力を注いだ。ボルシア・ドルトムントやバイエル・レバークーゼンも興味を示していた。PSVアイントホーフェンではスピードとドリブルを武器に名を馳せ、昨夏、欧州トップ5リーグへステップアップする準備は整っていた。
RBライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファーは「この移籍は、粘り強い交渉の成果だ。2年以上彼を追っていた」と明かした。クラブは2024年の獲得を目指したが、実現したのは1年後だった。 「我々は、彼がそのポジションで世界最高レベルになれるよう支援できると確信させた」とシェーファーは説明した。
RBライプツィヒはバカヨコに1800万ユーロを支払い、2030年までの長期契約を結んだ。彼はクラブの中期計画の象徴となるはずだった。また、レッドブルのグローバルサッカー部門責任者ユルゲン・クロップも移籍を後押しした。 ドルトムントとリヴァプールを率いた名将は、人気やオーラだけでなく、独自のアプローチでバカヨコを魅了した。
「クロップとは初めて会い、長い時間を過ごした。彼は『ライプツィヒに来い』と直接言わなかった。サッカーや私の目標、彼が私をどう見ているかを話した」とバカヨコは語る。 「それが私にとって決め手でした。彼には明確なビジョンがあり、さらに大きなものを築こうとしているのが伝わってきました。私はその一員になりたいと思ったのです」
- AFP
RBライプツィヒ：ヤン・ディオマンデが躍進、ヨハン・バカヨコは精彩を欠いた
バカイコは新天地で先発し、RBで長く活躍する可能性を示した。 夏に就任したオレ・ヴェルナー監督も彼を重用し、9月中旬の第3節でその才能が開花した。マインツ戦では序盤からドリブルで突破し、右から中央へ切り込んで20mのバウンドシュートをニアに突き刺した。
この得点は2週間後のヴォルフスブルク戦でも再現され、貴重な勝ち点3をもたらした。左足にボールを寄せ、無駄のないシュートでネットを揺らした。シーズン序盤、バカヨコはRBの主力として活躍したが、やがてその座はヤン・ディオマンデに譲られた。 夏には1億ユーロ以上の移籍金で放出される可能性もあるコートジボワール代表ディオマンデは、序盤の数試合ではほとんどバカヨコの控えだった。しかし今では完全に立場が逆転し、彼だけでなく複数の選手がバカヨコを追い抜いた。
10月末のDFBポカール2回戦、3部エネギー・コットブス戦で先制点を奪い4-1勝利に貢献したのが最後の輝きだった。それ以来、半年近く得点はなく、アシストもない。 さらに、この半年間でベルギー代表のバカヨコが先発したのはわずか1度。12月中旬のユニオン・ベルリン戦（1-3敗北）では60分前にティディアム・ゴミスと交代し、その2分後にゴミスが同点弾を奪った。
さらに筋肉系の怪我で数週間離脱し、攻撃陣での序列はさらに低下。左右のレギュラー、ディオマンデとアントニオ・ヌサとの差は開くばかりだ。 さらに、ヴェルナー監督は冬に加入したブラヤン・グルダを重用し、ゴミスもバカヨコより多く途中出場している。そのため、1月末の復帰以来、公式戦12試合の半分でバカヨコは90分間ベンチを温めるだけだ。
ヨハン・バカヨコがRBライプツィヒで遅咲きのブレイクを期待される理由
「バカヨコも我々にとって重要な選手だが、問題は他にもトップクラスが揃っていることだ」とワーナー監督は4月初旬、2-1で勝利したブレーメン戦後に語った。この試合でバカヨコは出場せず、彼の厳しい状況は激しいポジション争いにも起因している。 ヴェルナー監督はさらに、このベルギー人選手に「ジョーカー」の資質を見出し、「守備的な相手にあと1点が必要な場面で、ベンチから出てチームに新たな活力を与えられる選手だ」と語った。
さらに冬に筋肉系のトラブルが重なり、出遅れた彼はリズムを取り戻せなかったとヴェルナー監督は3月初めに語っている。 その後もヴェルナーはバカヨコに出場機会をほとんど与えず、2026年の総出場時間は100分弱にとどまる。
この状況は、クラブでの苦境という副産物を生んだ。W杯前にRBライプツィヒで結果を残しベルギー代表に復帰するという個人目標は、もはや絶望的だ。代表戦出場は通算18試合だが、2024年11月以降招集されていない。W杯代表入りの可能性は、事実上消えた。
一部では1年での退団も噂されるが、まだRBで飛躍を遂げる可能性は残っている。
第一に、ディオマンデの成長で、来季にはバカヨコのライバルがチームを去る可能性が高い。19歳のディオマンデはリヴァプールが熱心に獲得を狙っており、バカヨコが残ればライプツィヒは後継者確保済みとなる。 クラブは彼の才能を今も強く信じており、1月にバカヨコとNBA試合を観戦したクロップ監督との絆もその証拠だ。
それでも出場機会は少ないながら、ピッチでは明るい兆しを見せている。先週金曜のユニオン・ベルリン戦（3-1）でも、ディオマンデに代わって出場した終盤10分でその片りんを示した。 彼はフレッシュな印象を与え、プレーへの意欲を示した。交代直後には見事なボレーがポストを叩いた。
ライプツィヒで「大きな成果」を上げたいというバカヨコの思いは、まだ消えていない。
- Getty Images Sport
ヨハン・バカヨコ：RBライプツィヒでの成績
ゲーム
21
出場時間
882
ゴール
3
アシスト
0
イエローカード
1