「そのポジションで最高の選手になるはずだった」――ユルゲン・クロップが推し進めたブンデスリーガ移籍は失敗か？

バカヨコが希望を語ってから約7か月。夏にライプツィヒ加入した彼は、ブンデスリーガで2から3得点に伸ばせれば満足だろう。スカイのインタビュー以来、23歳にとってシーズンは順風満帆ではなかった。

ライプツィヒはバカヨコ獲得に多大な努力を注いだ。ボルシア・ドルトムントやバイエル・レバークーゼンも興味を示していた。PSVアイントホーフェンではスピードとドリブルを武器に名を馳せ、昨夏、欧州トップ5リーグへステップアップする準備は整っていた。

RBライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファーは「この移籍は、粘り強い交渉の成果だ。2年以上彼を追っていた」と明かした。クラブは2024年の獲得を目指したが、実現したのは1年後だった。 「我々は、彼がそのポジションで世界最高レベルになれるよう支援できると確信させた」とシェーファーは説明した。

RBライプツィヒはバカヨコに1800万ユーロを支払い、2030年までの長期契約を結んだ。彼はクラブの中期計画の象徴となるはずだった。また、レッドブルのグローバルサッカー部門責任者ユルゲン・クロップも移籍を後押しした。 ドルトムントとリヴァプールを率いた名将は、人気やオーラだけでなく、独自のアプローチでバカヨコを魅了した。

「クロップとは初めて会い、長い時間を過ごした。彼は『ライプツィヒに来い』と直接言わなかった。サッカーや私の目標、彼が私をどう見ているかを話した」とバカヨコは語る。 「それが私にとって決め手でした。彼には明確なビジョンがあり、さらに大きなものを築こうとしているのが伝わってきました。私はその一員になりたいと思ったのです」