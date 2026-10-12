ネヴィルは、ピッチ上でのプレーへの称賛を、マンチェスター・シティに今なお迫る大幅な勝ち点剥奪や降格の可能性から切り離すのは難しいと認めた。

クラブを取り巻く規制上の問題と、アウェーチームの圧倒的なパフォーマンスについて、解説者のネヴィルはさらにこう語った。「数週間前に告発内容が公表されてから、マンチェスター・シティの試合を担当したのはこれが初めてだ。判定が出るまでシティの試合の担当から外してもらえたらありがたい、と言ったんだ。

「あの件を頭の片隅で気にせずに、この勝利を称賛できるはずなんだ。ルベン・ディアス、ジャンルイジ・ドンナルンマ、エリオット・アンダーソンは素晴らしかった。試合が終わる頃には、有罪の判断が確定すればクラブを暗い影が覆うことになる、と考えてしまう」