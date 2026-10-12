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翻訳者：
「そのパフォーマンスの価値は否定できない」ガリー・ネヴィル、プレミアリーグによる告発問題のさなか、アンフィールドでリヴァプールに3-0で勝利したエンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティを称賛
アウェーチームが敵意むき出しのホームの観衆を黙らせる
首位チームは財務規則違反が認定されたことを受けながらも、マージーサイドで隙のない戦いを見せ、首位でのリードを再び勝ち点3に広げた。ホームサポーターの絶え間ない挑発のなか、激しい一戦が展開されたが、ライアン・フラーフェンベルフの退場を機に、アウェーチームが主導権を握った。クラブに厳しい制裁を科される可能性が残るなかでも、アーリング・ハーランドの先制点に続き、ジェレミー・ドクとラヤン・シェルキが鮮烈なゴールを決め、勝ち点3を獲得した。
- Getty Images Sport
「あのパフォーマンスをなかったことにはできない」
試合終了の笛が鳴った後、ネヴィルは、宿敵の本拠地で敵対的な雰囲気に耐え抜いたマレスカ率いるチームの精神的な強さを強調した。
重要な一戦を包んだ緊迫した雰囲気を振り返り、元マンチェスター・ユナイテッド主将は『スカイスポーツ』で見解を語った。「アンフィールドは勝つのが非常に難しい場所だ。シティの選手とスタッフは一緒に喜んでいる」
「リヴァプールのファンは『お前たちは降格する』と歌っている。この試合の背景が伝わってくるだろう。シティが最終的にどうなるかは分からないが、エンツォ・マレスカと選手たちが見せたパフォーマンスの価値は否定できない」
「クラブに暗雲が立ち込めるだろう」
ネヴィルは、ピッチ上でのプレーへの称賛を、マンチェスター・シティに今なお迫る大幅な勝ち点剥奪や降格の可能性から切り離すのは難しいと認めた。
クラブを取り巻く規制上の問題と、アウェーチームの圧倒的なパフォーマンスについて、解説者のネヴィルはさらにこう語った。「数週間前に告発内容が公表されてから、マンチェスター・シティの試合を担当したのはこれが初めてだ。判定が出るまでシティの試合の担当から外してもらえたらありがたい、と言ったんだ。
「あの件を頭の片隅で気にせずに、この勝利を称賛できるはずなんだ。ルベン・ディアス、ジャンルイジ・ドンナルンマ、エリオット・アンダーソンは素晴らしかった。試合が終わる頃には、有罪の判断が確定すればクラブを暗い影が覆うことになる、と考えてしまう」
- Focus Images
両者の今後は？
マンチェスター・シティは、すぐに欧州での戦いへ意識を切り替えなければならない。10月14日（水）には、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンをホームに迎える。リーグフェーズでのこの大一番は、クラブの法廷闘争が続くなか、マレスカ率いるチームの精神力が再び厳しく試される一戦となる。一方、リヴァプールではフロリアン・ヴィルツがインパクトを残せず、戦術面への疑問が強まっている。また、アレクサンダー・イサクの不在も痛手となった。
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