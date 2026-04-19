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「そのままでいてくれ、ジョゼ！」 スポルティングCPとの“驚異的”ダービー勝利後、ベンフィカのモウリーニョ監督の爆笑ジェスチャーが話題に
モウリーニョが脚光を浴びる
ベンフィカが同市ライバルを相手に終盤で劇的勝利を収めたこの試合で、「スペシャル・ワン」は往年の輝きを取り戻した。主審ジョアン・ピニェイロが試合終了の笛を吹き、2－1の勝利が確定すると、視線はタッチラインへ。モウリーニョはカメラに向かい、またも象徴的な瞬間を演出した。
世界中で話題になったジェスチャーで、彼はトレーニングウェアのイニシャルを指差し、続けて自分の頭を指した。この勝利の立役者は自分だとファンとメディアに示し、激しいリスボン・ダービー後に改めて比類なき自信を印象づけた。
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リスボンの戦術マスタークラス
試合は激闘の末、ベンフィカが終了間際に勝利した。アンドレアス・シェルデループが先制点を奪ったが、93分にラファ・シルバが決勝ゴールを決め、ホームの観衆を沈黙させた。
この結果でベンフィカはリーグ無敗を維持し、スポルティングをかわして2位に浮上した。試合後、モウリーニョ監督はチームの粘りを称え、「とても嬉しい。素晴らしい試合だった。好ゲームには3つの強いチームが必要だ。 判定には2、3ミスがあったかもしれないが、レフェリングは高水準だった。ベンフィカは素晴らしい試合をし、スポルティングも持ち味を発揮した。美しいスタジアムだった。ベンチからスポルティングのファンが持ち込んだものについて話していたが、我々のベンフィカのファンもいた。 レッドカードはなく、両チームとも勝利を強く欲した。引き分けが妥当な結果なら、戦略は全く違っていただろう」
モウリーニョ、かすかな優勝の望みを控えめに語る
モウリーニョ監督は「勝てて嬉しい。スポルティングが勝っていたら不満だっただろう。素晴らしい試合をした。次へ進むだけだ」と語った。
首位ポルトが日曜にトンデラに勝てば7点差に戻るため、ベンフィカの逆転の可能性は低いと語った。 カサ・ピア戦で苛立ったのは、自分たちの力で状況をコントロールできなくなったからだ。今日は勝って2位に入りたかったし、実際勝った。それでもスポルティングの結果次第であり、ポルトには大きなアドバンテージがある」
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次は何があるのでしょうか？
ベンフィカはスポルティングに勝ち点1 ahead だが試合数は1多く、2位争いは最終節へ。モウリーニョ率いるチームはモレイレンセ、ファマリカン、ブラガ、エストリル・プライアと戦って今季を締める。