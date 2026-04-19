試合は激闘の末、ベンフィカが終了間際に勝利した。アンドレアス・シェルデループが先制点を奪ったが、93分にラファ・シルバが決勝ゴールを決め、ホームの観衆を沈黙させた。

この結果でベンフィカはリーグ無敗を維持し、スポルティングをかわして2位に浮上した。試合後、モウリーニョ監督はチームの粘りを称え、「とても嬉しい。素晴らしい試合だった。好ゲームには3つの強いチームが必要だ。 判定には2、3ミスがあったかもしれないが、レフェリングは高水準だった。ベンフィカは素晴らしい試合をし、スポルティングも持ち味を発揮した。美しいスタジアムだった。ベンチからスポルティングのファンが持ち込んだものについて話していたが、我々のベンフィカのファンもいた。 レッドカードはなく、両チームとも勝利を強く欲した。引き分けが妥当な結果なら、戦略は全く違っていただろう」