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imago-sport-1084656474.jpgAction Plus
Alvino Hanafi
翻訳者：

「そこに選手が必要なら、フロが必要だ！」アンドニ・イラオラ、記録を塗り替えたリヴァプールのスターを称賛

リヴァプール
アンドニ・イラオラ
フロリアン・ヴィルツ
プレミアリーグ
ブレントフォード 対 リヴァプール
ブレントフォード

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、ブレントフォード戦でプレミアリーグの過去15年間におけるチャンス創出の記録を打ち立てたドイツ代表フロリアン・ヴィルツを称賛した。イラオラ監督は、深く引いた相手の守備を崩すヴィルツならではの能力を強調した。

  • ヴィルツが圧巻のプレーでブレントフォードの低い位置に構える守備を攻略

    リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、土曜日に行われたブレントフォード戦での2-1の勝利に貢献したフロリアン・ヴィルツを絶賛した。ドイツ人プレーメーカーはヴィクトル・ムニョスの同点ゴールをアシストし、その後、アレクサンデル・イサクがGtechコミュニティ・スタジアムで勝ち点3をもたらすゴールを決めた。

    『Opta』によると、ヴィルツは流れの中から9回のチャンスを創出。プレミアリーグでは、アウェーチームの選手として15年以上ぶりの最多記録となった。

    イラオラ監督は、組織されたブレントフォードの守備を崩すうえで、ヴィルツの技術の高さが不可欠だったと強調した。

  • imago-sport-1082746718.jpgCrystal Pix

    イラオラ、狭いスペースでのヴィルツの能力を詳しく語る

    メディアの取材に応じたイラオラは、ヴィルツが理想的な選手である理由を説明した。相手が自陣ペナルティーエリア内に10人を配置して守る状況を打開するためだ。「ああいう場面で選手が必要なら、フロが必要だ」とイラオラは語った。

    「スペースはごくわずかだ。狭い隙間やボールを持てる時間といった、細かな突破口を見つけなければならない。ブレントフォードはペナルティーエリア内を本当に、本当にうまく守るからだ」

    「違いを生み出せるフロやリオ［ングモハ］、ヴィクターのような選手が必要だ」

  • 決定機を逃すも、監督は攻撃面での脅威を高く評価

    イラオラは、クロスバーにシュートを当て、何度かチャンスを逃したFWブラッドリー・バルコラについても、攻撃面での影響力を称えた。「ブラッドリーは明らかなチャンスを逃したかもしれない。だが、彼があれほど多くのチャンスを得て、そうした場面に顔を出していることが私はうれしい」とイラオラは語った。

    「そしてその後、リオとフロは、特に相手が10人のときに、あの場面でいてくれるとありがたい選手だ」

    「我々は良いポジションを取れていたし、試合をしっかりとコントロールできていた」

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  • imago-sport-1084586376.jpgPropaganda Photo

    創造性あふれるスター選手たち、アンフィールドでの欧州の一戦に備える

    ヴィルツが創造性を最大限に発揮する中、リヴァプールはどんな守備も崩せる強力な攻撃陣を擁している。

    イラオラ率いるチームは、欧州での戦いに戻る際、攻撃面での連係をさらに高めたいところだ。

    リヴァプールは火曜夜、アンフィールドにビジャレアルを迎え、再び重要な勝利を狙う。

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