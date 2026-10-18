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「そこに選手が必要なら、フロが必要だ！」アンドニ・イラオラ、記録を塗り替えたリヴァプールのスターを称賛
ヴィルツが圧巻のプレーでブレントフォードの低い位置に構える守備を攻略
リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、土曜日に行われたブレントフォード戦での2-1の勝利に貢献したフロリアン・ヴィルツを絶賛した。ドイツ人プレーメーカーはヴィクトル・ムニョスの同点ゴールをアシストし、その後、アレクサンデル・イサクがGtechコミュニティ・スタジアムで勝ち点3をもたらすゴールを決めた。
『Opta』によると、ヴィルツは流れの中から9回のチャンスを創出。プレミアリーグでは、アウェーチームの選手として15年以上ぶりの最多記録となった。
イラオラ監督は、組織されたブレントフォードの守備を崩すうえで、ヴィルツの技術の高さが不可欠だったと強調した。
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イラオラ、狭いスペースでのヴィルツの能力を詳しく語る
メディアの取材に応じたイラオラは、ヴィルツが理想的な選手である理由を説明した。相手が自陣ペナルティーエリア内に10人を配置して守る状況を打開するためだ。「ああいう場面で選手が必要なら、フロが必要だ」とイラオラは語った。
「スペースはごくわずかだ。狭い隙間やボールを持てる時間といった、細かな突破口を見つけなければならない。ブレントフォードはペナルティーエリア内を本当に、本当にうまく守るからだ」
「違いを生み出せるフロやリオ［ングモハ］、ヴィクターのような選手が必要だ」
決定機を逃すも、監督は攻撃面での脅威を高く評価
イラオラは、クロスバーにシュートを当て、何度かチャンスを逃したFWブラッドリー・バルコラについても、攻撃面での影響力を称えた。「ブラッドリーは明らかなチャンスを逃したかもしれない。だが、彼があれほど多くのチャンスを得て、そうした場面に顔を出していることが私はうれしい」とイラオラは語った。
「そしてその後、リオとフロは、特に相手が10人のときに、あの場面でいてくれるとありがたい選手だ」
「我々は良いポジションを取れていたし、試合をしっかりとコントロールできていた」
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創造性あふれるスター選手たち、アンフィールドでの欧州の一戦に備える
ヴィルツが創造性を最大限に発揮する中、リヴァプールはどんな守備も崩せる強力な攻撃陣を擁している。
イラオラ率いるチームは、欧州での戦いに戻る際、攻撃面での連係をさらに高めたいところだ。
リヴァプールは火曜夜、アンフィールドにビジャレアルを迎え、再び重要な勝利を狙う。
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