リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、土曜日に行われたブレントフォード戦での2-1の勝利に貢献したフロリアン・ヴィルツを絶賛した。ドイツ人プレーメーカーはヴィクトル・ムニョスの同点ゴールをアシストし、その後、アレクサンデル・イサクがGtechコミュニティ・スタジアムで勝ち点3をもたらすゴールを決めた。

『Opta』によると、ヴィルツは流れの中から9回のチャンスを創出。プレミアリーグでは、アウェーチームの選手として15年以上ぶりの最多記録となった。

イラオラ監督は、組織されたブレントフォードの守備を崩すうえで、ヴィルツの技術の高さが不可欠だったと強調した。