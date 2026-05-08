「そう遠くない将来」――元マンチェスター・ユナイテッド監督は、クリスティアーノ・ロナウドが2030年のポルトガルW杯に出場し、新たな歴史を刻む可能性に言及した。

ムールステーンはマンチェスター・ユナイテッド時代のCR7のチームメイトだった。サー・アレックス・ファーガソンの元右腕はGOAL（Best Betting Bonuses提供）の取材に、ロナウドがあと4年プレーできるか問われ「健康次第ですね」と答えた。

彼を見てくれ。41歳だが、体は30代前半だ。精神力が続けば体もついてくる。彼は常に最高の自己管理をしている。

先日、アル・ナスルがロナウドの息子をメンバー登録したというニュースがありました。息子とプレーしたいという思いも、彼がまだ続ける理由かもしれません。

「ただし代表入りには怪我を避け、コンディションを維持することが前提だ。次期W杯で最年長記録を更新する可能性もある。ポルトガル・スペイン・モロッコ共同開催の大会は特に魅力的で、彼も意識しているはずだ。開催までそう遠くない！」

代表時代のチームメイト、ヌノ・ゴメスはtalkSPORTに「答えを知るのは本人だけだ。この年齢では1年ずつ考えるはず」と語った。

彼はまだプレーできる状態だと思う。彼は本当にプロフェッショナルな選手だし、若い世代にとって模範となる選手の一人だ。 年齢的にスピードは落ちたが、ゴールを決める力はまだある。サッカーで最も大切なのは得点を挙げることであり、彼は今もそれを続けている。

「もちろん、起用は監督次第です。ロベルト・マルティネス監督が先発させるかどうかでチームのバランスが変わるでしょう。だから、彼がもっと出場するかどうかは監督次第です。おそらく、これが彼の最後のワールドカップになる可能性もあります。4年後にまた試合を開催しますが、母国でファンに別れを告げる機会になるかもしれません。」