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「そう遠くない将来」――元マンチェスター・ユナイテッド監督は、クリスティアーノ・ロナウドが2030年のポルトガルW杯に出場し、新たな歴史を刻む可能性に言及した。
記録を塗り替えるロナウドは、ワールドカップのトロフィーを手にできるか？
今夏、ロナウドは6度目のFIFA旗艦大会に母国代表として出場し、記録を塗り替える見込みだ。彼が国際舞台の最高峰に初登場したのは2006年のことだった。
それから約20年。通算226試合143得点を挙げた彼は今も健在だ。ポルトガル代表としてEUROやネーションズリーグで優勝したが、永遠のライバル・メッシのように世界最高峰のタイトルは未だない。
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ワールドカップ最年長出場選手は誰？
北米でその過ちを正すため、ロベルト・マルティネス監督は世界制覇と主将のメダルコレクション完成を狙えるスター軍団を率いている。
たとえ今回失敗しても、2030年大会をスペイン・モロッコと共催するポルトガルの状況次第で、ロナウドは再挑戦に誘われるかもしれない。
現在、ワールドカップ最年長出場記録はエジプトのエッサム・エル・ハダリーが持つ45歳161日だ。ロナウドもこの記録に挑むかもしれない。
不老のロナウドは2030年のワールドカップに出場できるだろうか？
ムールステーンはマンチェスター・ユナイテッド時代のCR7のチームメイトだった。サー・アレックス・ファーガソンの元右腕はGOAL（Best Betting Bonuses提供）の取材に、ロナウドがあと4年プレーできるか問われ「健康次第ですね」と答えた。
彼を見てくれ。41歳だが、体は30代前半だ。精神力が続けば体もついてくる。彼は常に最高の自己管理をしている。
先日、アル・ナスルがロナウドの息子をメンバー登録したというニュースがありました。息子とプレーしたいという思いも、彼がまだ続ける理由かもしれません。
「ただし代表入りには怪我を避け、コンディションを維持することが前提だ。次期W杯で最年長記録を更新する可能性もある。ポルトガル・スペイン・モロッコ共同開催の大会は特に魅力的で、彼も意識しているはずだ。開催までそう遠くない！」
代表時代のチームメイト、ヌノ・ゴメスはtalkSPORTに「答えを知るのは本人だけだ。この年齢では1年ずつ考えるはず」と語った。
彼はまだプレーできる状態だと思う。彼は本当にプロフェッショナルな選手だし、若い世代にとって模範となる選手の一人だ。 年齢的にスピードは落ちたが、ゴールを決める力はまだある。サッカーで最も大切なのは得点を挙げることであり、彼は今もそれを続けている。
「もちろん、起用は監督次第です。ロベルト・マルティネス監督が先発させるかどうかでチームのバランスが変わるでしょう。だから、彼がもっと出場するかどうかは監督次第です。おそらく、これが彼の最後のワールドカップになる可能性もあります。4年後にまた試合を開催しますが、母国でファンに別れを告げる機会になるかもしれません。」
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トロフィー、1000ゴール、息子とのプレー：ロナウドの目標
現在、ロナウドはサウジ・プロリーグ首位のアル・ナセルでタイトル獲得と通算1,000ゴール達成を目指している。2027年夏まで契約が残っている。
16歳の長男クリスティアーノ・ジュニアとピッチに立つ機会があれば喜んで受け入れるだろう。息子もプロ選手を志す。引退時期は明言されていないが、この稀有な才能なら40代半ばを過ぎてもプレーし続ける可能性は高い。