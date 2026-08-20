中盤の懸念に加え、キーンは、ユナイテッドがタイトル争いに加われない最大の障害として、依然として残る最終ライン全体の脆弱性を挙げた。

「問題は後ろだ。両サイドバックと2人のセンターバックは、今もなお大きな問題だ」とキーンは付け加えた。「ただ、紙の上では、彼ら［中盤］は本当にいい選手に見える。だが、そこにリーグ優勝できる中盤があるか？ おそらくない。いや、私にはそうは見えない」

ティーレマンスの3500万ポンドでの加入について評価したキーンは、過去のカゼミーロの契約のような莫大な給与を避けたクラブの対応を評価する一方で、そのベルギー代表MFを選択肢が限られる存在だと表現した。

「ティーレマンスはユナイテッドにとって無難な選択だ」とキーンは述べた。「ここ数年を見ても、カゼミーロはいい例だが、選手たちは莫大な移籍金と高額な給料でやって来た。ティーレマンスはプレミアリーグを知っていて、優れた代表選手でもある。Vilaでオールド・トラッフォードに乗り込み、成功も収めているから、期待にもうまく対応するだろう。だが、彼がユナイテッドを頂点まで導くか？ ノーだ」