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「そうは思わない」 ロイ・キーンが巨額補強にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドの優勝の可能性を痛烈に否定
キーン、ユナイテッドの優勝争いの資質に疑問示す
キーンは、ユナイテッドがこの夏に大規模な戦力補強を進めたとしても、それだけでプレミアリーグ優勝争いの候補になるには不十分だと強調した。マンチェスター・ユナイテッドの補強担当チームは、カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの長期離脱となる膝の負傷を受け、中盤の強化に大きく重点を置いてきた。
ユナイテッドはすでに、チェルシーからサントスを4800万ポンドで獲得し、さらにアストン・ビラでのティーレマンスの3500万ポンドの契約解除条項を行使。加えて、ブライトンのスター、カルロス・バレバの獲得に向けた6500万ポンドの移籍成立に積極的に近づいている。
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元主将が中盤の質に疑問を呈す
『Stick to Football』で語ったキーンは、新戦力の加入が、昨季キャリックの下で印象的なプレーを見せたコビー・メイヌーとあわせて、マンチェスター・ユナイテッドにタイトル争いをするだけの十分なクオリティーをもたらすのか疑問を呈した。伝説的な元主将は、現在のユナイテッドが中盤に良い層の厚さを備えていることは認めつつも、この陣容では最高の栄冠には届かないと主張した。
バレバ加入の可能性によってユナイテッドは良い中盤を手にすることになるのかと問われたキーンは、次のように述べた。「そういう言い方はいいと思う。良い中盤ではある。ただ、リーグ優勝を目指すという話なら、足りないと思う。ユナイテッドの大きな問題は、依然として守備面になるだろう。その中盤、そして前線には大きな得点力がある。昨年はそこが非常に良かったし、特にキャリックが引き継いでからは、本当に大きな得点の脅威になっていた」
守備の欠陥とティーレマンス評決
中盤の懸念に加え、キーンは、ユナイテッドがタイトル争いに加われない最大の障害として、依然として残る最終ライン全体の脆弱性を挙げた。
「問題は後ろだ。両サイドバックと2人のセンターバックは、今もなお大きな問題だ」とキーンは付け加えた。「ただ、紙の上では、彼ら［中盤］は本当にいい選手に見える。だが、そこにリーグ優勝できる中盤があるか？ おそらくない。いや、私にはそうは見えない」
ティーレマンスの3500万ポンドでの加入について評価したキーンは、過去のカゼミーロの契約のような莫大な給与を避けたクラブの対応を評価する一方で、そのベルギー代表MFを選択肢が限られる存在だと表現した。
「ティーレマンスはユナイテッドにとって無難な選択だ」とキーンは述べた。「ここ数年を見ても、カゼミーロはいい例だが、選手たちは莫大な移籍金と高額な給料でやって来た。ティーレマンスはプレミアリーグを知っていて、優れた代表選手でもある。Vilaでオールド・トラッフォードに乗り込み、成功も収めているから、期待にもうまく対応するだろう。だが、彼がユナイテッドを頂点まで導くか？ ノーだ」
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キャリック、今夏の移籍完了を目指す
ユナイテッドは昨夏、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコの獲得により攻撃陣強化へ総額2億ポンド近くを投じていた。3選手はいずれもキャリックの下で大きな可能性を示していた。ユナイテッドが1年前にも獲得を試みていたバレバについては、6500万ポンドでの獲得完了が、オールド・トラッフォード首脳陣にとって当面の移籍市場での最優先事項となっている。キーンの見立てが誤りであることを証明し、本格的なリーグ優勝争いに乗り出すには、キャリックは新たな中盤の補強組を融合させるとともに、守備面の問題も修正しなければならない。
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