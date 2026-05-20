「彼はゴール前で落ち着いている。その冷静さだ。私は気づいた。彼がシュートを打つたび、一瞬心を落ち着け、軽く息を整えてから放っているように見える」と、土曜日のDFBポカール決勝（20時／ARDとSky）を前にしたスカイのインタビューでウンダフは語った。
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「そうすれば、君は冷徹になれる」：デニズ・ウンダフがハリー・ケインの「ある特別な能力」を羨む
ゴール前で落ち着けることはフォワードにとって非常に重要だ。精度が上がる。毎日練習すれば冷静さを保てる。私に少しその落ち着きががあれば、もっと得点できると思う、とウンダフは語った。
ベルリンの決勝では「失うものは何もない。完全なアンダードッグだ」と29歳の彼は語る。「優勝候補はバイエルン。だが試合では何が起こるか分からない。 僕たちは彼らのリズムを乱し、イライラさせられると分かっている。だから全力を尽くすだけだ」
デニズ・ウンダヴ：「勝ったら、みんなでドネルケバブを食べよう」
「試合の後はまた『優勝記念ドネル』を食べる予定だ。ベルリンなら間違いなくね。勝てばみんなドネルを食べることになるだろう。避けられないよ。その前に、ベルリンのドネル店トップ5を紹介するYouTube動画をいくつか見て、どこにするかチェックしておこうと思う。」
その後、ウンダフはドイツ代表としてW杯へ臨むが、その時点でVfBとの新契約を結んでいるか？「十分可能性がある。何度も言ってきたように、ここでプレーするのが好きだ。シュトゥットガルト市民ではないが、そう感じている。大きな隔たりはない。些細な違いだけだ。」