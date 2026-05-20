「そうすれば、君は冷徹になれる」：デニズ・ウンダフがハリー・ケインの「ある特別な能力」を羨む

ゴール前で落ち着けることはフォワードにとって非常に重要だ。精度が上がる。毎日練習すれば冷静さを保てる。私に少しその落ち着きががあれば、もっと得点できると思う、とウンダフは語った。

ベルリンの決勝では「失うものは何もない。完全なアンダードッグだ」と29歳の彼は語る。「優勝候補はバイエルン。だが試合では何が起こるか分からない。 僕たちは彼らのリズムを乱し、イライラさせられると分かっている。だから全力を尽くすだけだ」