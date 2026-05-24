「ドーピングルームには僕一人だった。こんなの禁止すべきだ、クソみたいな話だ」――バイエルンがシュトゥットガルトを3-0で下したポカール決勝後、深夜にスタジアム地下で待機していた記者団にライマーは笑いながら語り、場内は爆笑に包まれた。
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「そうすればさらに高くつくことになる」：コンラート・ライマーがFCバイエルンとの契約交渉について、ユーモアを交えながらウリ・ヘーネスに言及。
チーム内の雰囲気について聞かれることはなかった。「ロッカールームには2秒もいなかった」と彼は言い、祝賀の場面を見ていないと強調した。この和やかなムードを受け、オーストリア代表はウリ・ヘーネスについて語った。
チャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を前に、2027年までの契約延長交渉でライマーの給与要求を厳しく批判していた。 「彼の給与や要求について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームとクラブのイメージにとって極めて重要であり、チームのためにとてつもなく多くの働きをしている。 しかし彼はマラドーナではない」と語った。報道ではライマーは年俸1500万ユーロを要求したとされる。現在28歳の彼はボーナス含め年間約1000万ユーロを稼いでいる。
「僕とウリは昔から波長が合う。それが問題じゃない」と、本日ホーネスと金額について話し合うか問われたライマーは、茶目っ気たっぷりに答えた。 「給与問題には当てはまらないのでは」と指摘されると、ライマーは笑いながら「そう思う？それとも？」と返した。しかし、この夜の会話は、まだ終わらなかった。
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FCバイエルン：契約交渉でライマーが辛辣な発言
「状況は『まったくリラックスしている』」とライマーは冷静に強調した。「何度も言ってきた通り、ここはとても居心地が良い。チームでプレーするのは楽しいし、あとは様子を見よう」。それならなぜそんなに高額な年俸を要求するのかと問われると、彼は再び鋭い言葉を返した。
「自分がいくら要求しているか、君には分からないだろう」とライマーは笑いながら言い返した。 「正直、これまで何も要求したことはない。これからどうなるか見てみよう。ここに来て3年、ダブルタイトルも取ったし、まだもっとタイトルを獲るつもりだ」 噂ではバイエルン首脳陣はすでにライマーとの契約延長交渉を再開しているという。
ただ、ワールドカップ後に合意できるかについては明言を避けた。「分からない。サッカーは予測できないから。明日決まるかもしれないし、大会後かもしれない」。最後に、こう付け加えた。「オーストリアが優勝すれば、もっと値が上がるかもしれないね」。
コンラート・ライマー：マテウスは契約延長を希望
ライマーは2023年、RBライプツィヒから移籍金なしでバイエルン・ミュンヘンへ加入。当初は中盤の控えとされていたが、現在は両サイドをこなせるサイドバックとしてレギュラーに定着した。献身的なプレーと走力で、ヴィンセント・コンパニー監督にとって欠かせない存在となっている。
スカイの解説者ロタール・マテウスもこれを強調し、土曜日にヨハネス・ホーネスがドイツ代表で右SBを務めるヨシュア・キミッヒの起用法を批判した。代表ではキミッヒのリーダーシップが無駄になっているという内容だった。
「コニー・ライマーはドイツ代表にも必要な選手だ。バイエルンでプレーする右サイドバックは、オーストリア代表では担当していないポジションだ」とドイツ代表最多出場記録保持者は語り、キミッヒについても言及した。「彼は右サイドバックでプレーし、世界クラスの能力を示している。しかし、我々にはこのポジションの適切なバックアップがいない」 そこで注目されるのがライマーだ。右SBとしての経験は浅いが、今季は安定したプレーを続けている。「彼は素晴らしい。バイエルンで契約延長してほしい。彼は献身性とエネルギーでバイエルンの精神を体現している」と結んだ。
- AFP
コンラッド・ライマー：今シーズンの成績と統計
ゲーム 47 ゴール 3 アシスト 13