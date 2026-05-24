「そうすればさらに高くつくことになる」：コンラート・ライマーがFCバイエルンとの契約交渉について、ユーモアを交えながらウリ・ヘーネスに言及。

チーム内の雰囲気について聞かれることはなかった。「ロッカールームには2秒もいなかった」と彼は言い、祝賀の場面を見ていないと強調した。この和やかなムードを受け、オーストリア代表はウリ・ヘーネスについて語った。

チャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を前に、2027年までの契約延長交渉でライマーの給与要求を厳しく批判していた。 「彼の給与や要求について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームとクラブのイメージにとって極めて重要であり、チームのためにとてつもなく多くの働きをしている。 しかし彼はマラドーナではない」と語った。報道ではライマーは年俸1500万ユーロを要求したとされる。現在28歳の彼はボーナス含め年間約1000万ユーロを稼いでいる。

「僕とウリは昔から波長が合う。それが問題じゃない」と、本日ホーネスと金額について話し合うか問われたライマーは、茶目っ気たっぷりに答えた。 「給与問題には当てはまらないのでは」と指摘されると、ライマーは笑いながら「そう思う？それとも？」と返した。しかし、この夜の会話は、まだ終わらなかった。