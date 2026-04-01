「そうした偏見は全く当てはまらない」：ガラの会長、W杯でのドイツ代表におけるレロイ・サネのレギュラー起用を要求

カヴクチュは、サネが「初日から順調にチームに溶け込んだ」と強調した。「彼は家族の一員であり、監督とも良好な関係を築き、積極的に貢献している。時にはスカウトのように選手を推薦することさえある。これは、彼がここでどれほど居心地の良さを感じているかを物語っている。」

「ライオンズ」での35試合の出場で、サネは現在6ゴール、8アシストを記録している。スーパーリーグ移籍後、FCバイエルン・ミュンヘン時代のブンデスリーガでの成績よりもはるかに多くの得点を挙げなければならないというナゲルスマン監督の要求には、今のところ応えていない。それでも、ドイツ代表監督は最近2度、彼を代表メンバーに選出したが、この決定は専門家たちの間で大きな不評を招いた。

スイスでの親善試合（4-3で勝利）では、サネはスタメンに名を連ねたものの、説得力のあるプレーを見せられなかった。ガーナ戦では途中出場し、デニズ・ウンダフの決勝点（2-1）をアシストした。サネのW杯代表入りはほぼ確実と見られるが、一方でナゲルスマン監督は最近繰り返しこう述べている。「レロイは求められるものが分かっている。それを証明しなければならない」

いずれにせよ、今夏のワールドカップでレギュラーの座を勝ち取ることは容易ではない。フロリアン・ヴィルツとカイ・ハヴェルツは、ナゲルスマン監督の下で定位置を確保している。3月の合宿では、サネに加え、ニック・ウォルテマデとセルジュ・グナブリが残りの2つのポジションを占めていた。ジャマル・ムシアラが間に合うように最高のコンディションに到達すれば、彼も間違いなく先発メンバーに入るだろう。