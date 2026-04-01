アブドゥッラー・カヴクチュ副会長は、『Sport Bild』紙のインタビューで、この代表選手を力強く擁護した。さらに、サネの安定感の欠如やボディランゲージをめぐる議論について自身の見解を示し、クラブおよびチームにとってサネがいかに重要であるかを改めて強調した。
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「そうした偏見は全く当てはまらない」：ガラの会長、W杯でのドイツ代表におけるレロイ・サネのレギュラー起用を要求
「レロイが我々のチームに加わって以来、彼はワールドカップのことばかり話している。彼はワールドカップでレギュラーにならなければならない」とカヴクチュは語り、さらにこう付け加えた。「ドイツがワールドカップで大成功を収めることを願っている。ドイツ対トルコのワールドカップ決勝戦を夢見ている。」
とはいえ、サネ自身、現在トルコリーグ首位のチームにおいて、不動のレギュラーというわけではない。例えば、チャンピオンズリーグのラウンド16でリヴァプールFCに敗れた試合では、彼は前半のみの出場に留まった。しかし、イスタンブール・ダービーでのベシクタシュ戦での粗暴なファウルによりレッドカードを受け出場停止処分を受ける前は、少なくともスーペル・リグで3試合連続の先発出場を果たしていた。
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サネはナゲルスマン監督の指示を果たせなかったが、W杯出場はほぼ確実だ
カヴクチュは、サネが「初日から順調にチームに溶け込んだ」と強調した。「彼は家族の一員であり、監督とも良好な関係を築き、積極的に貢献している。時にはスカウトのように選手を推薦することさえある。これは、彼がここでどれほど居心地の良さを感じているかを物語っている。」
「ライオンズ」での35試合の出場で、サネは現在6ゴール、8アシストを記録している。スーパーリーグ移籍後、FCバイエルン・ミュンヘン時代のブンデスリーガでの成績よりもはるかに多くの得点を挙げなければならないというナゲルスマン監督の要求には、今のところ応えていない。それでも、ドイツ代表監督は最近2度、彼を代表メンバーに選出したが、この決定は専門家たちの間で大きな不評を招いた。
スイスでの親善試合（4-3で勝利）では、サネはスタメンに名を連ねたものの、説得力のあるプレーを見せられなかった。ガーナ戦では途中出場し、デニズ・ウンダフの決勝点（2-1）をアシストした。サネのW杯代表入りはほぼ確実と見られるが、一方でナゲルスマン監督は最近繰り返しこう述べている。「レロイは求められるものが分かっている。それを証明しなければならない」
いずれにせよ、今夏のワールドカップでレギュラーの座を勝ち取ることは容易ではない。フロリアン・ヴィルツとカイ・ハヴェルツは、ナゲルスマン監督の下で定位置を確保している。3月の合宿では、サネに加え、ニック・ウォルテマデとセルジュ・グナブリが残りの2つのポジションを占めていた。ジャマル・ムシアラが間に合うように最高のコンディションに到達すれば、彼も間違いなく先発メンバーに入るだろう。
ガラはサネのために特注のユニフォームを製作し、大成功を収めた
さらにカヴクチュは、サネがミュンヘン時代から付きまとっていた「不自然なボディランゲージを見せる」という批判についても言及した。「そうした偏見は全く当てはまらない。ここで私たちが目にするレロイは、全く別人のようだ」と彼は断言する。「彼は誰とでも良好な関係を築き、冗談を言い、トレーニングでは若手選手を助けるだけでなく、人間としても支えている。 実のところ、私たちは彼と一緒にいると、いつも笑いが絶えないのです。」
さらに、ガラタサライのファンも彼をこよなく愛しており、そのためクラブはサネのために特別に、ドイツ代表とガラタサライのデザインを組み合わせた長袖ユニフォームシリーズを発売した。大成功だった！ ジャージは瞬く間に完売した。「レロイはガラタサライにおけるユニフォーム販売ランキングのトップ3に入っている（ビクター・オシムヘン、マウロ・イカルディと共に。編集部注）」とカヴクチュは説明した。
さらに、昨夏にFCバイエルン・ミュンヘンからガラタサライへ移籍金なしで移籍したことは、決して後退ではなかったとカヴクチュ氏は強調した。「我々は偉大で誇り高いクラブであり、ヨーロッパのトップチームと互角に戦える。欧州でのアウェイゲームにおけるサポーターの応援に関しては、我々はトップクラスだ。そこではバイエルンでさえ追いつけない。」 同クラブは「世界トップ10のクラブの一つ」になるというビジョンを掲げている。「私たちは独自のマーチャンダイジング会社を設立し、株式公開も予定している。独自のカフェ・フランチャイズチェーンの展開も計画中だ。これらすべては、レロイやビクター・オシムヘンのような選手たちと深く関わっている。彼らのおかげで、私たちの人気は飛躍的に高まったのだ。」
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サネ、ボエイの移籍を確信させた華麗なプレー
サネは、スーペル・リグ首位のチームにさらなる有名選手を招き入れる手助けさえしている。「サシャ・ボエの復帰交渉の際、レロイの意見も聞いた。彼はアドバイスをしてくれ、その選手を推薦してくれた」とカヴクチュは語った。
この右サイドバックは、ヴィンセント・コンパニー監督の下で全く出場機会がなくなった後、冬の移籍市場でドイツの最多優勝クラブからガラタサライへレンタル移籍で復帰した。その後、報道によると1500万～2000万ユーロの買い取りオプションが付いている。一方、このフランス人選手は2年前に3000万ユーロでミュンヘンへ移籍していた。
レロイ・サネ：ドイツ代表の成績データと統計
国際試合 74 ゴール 16 アシスト 11