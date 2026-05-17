アレクサンダル・パブロヴィッチはトム・ビショフをピッチ半分追いかけ、ついに捕まえた。スヴェン・ウルライヒとヨナス・ウルビグは、インタビュー中の同僚GKマヌエル・ノイアーを驚かせた。レナート・カールはミュンヘンの優勝伝統に夢中。次々と新しいヴァイスビアのグラスを手にし、あちこちに勢いよく吹き散らしていた。
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「そうしたらサウダークールベのファンに怒られるな」：レオン・ゴレツカのFCバイエルン退団に際しての心温まる光景
レオン・ゴレツカもビールをかぶせられたが、彼はそれを飲むために使った。チームメイトが髪を洗っている間、ゴレツカはグラスを南スタンドへ運び、最前列のサポーターに手渡した。 ビールは本来の場所、つまり喉へ届いた。その後、ゴレツカは優勝トロフィーをファンに手渡し、さらに喜びを共有した。
ゴレツカも応援団の壇上に上がり、そのままサウスカールベに混ざった。ビールに浸かるより群衆に飛び込む方を楽しんだ彼は、後に「ここで家族の一員だと感じた」と語った。 「それは誇りだ」とも語った。ビールもトロフィーも、親しみやすい振る舞いも、8年間支えてくれたファンへの感謝だった。
31歳のMFにとって、アリアンツ・アレーナでの最後の試合となったこの午後は、感極まる締めくくりとなった。土曜にはベルリンでVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が控えており、ゴレツカはバイエルンで16個目のタイトル獲得の可能性を残している。その後、彼は移籍金なしでミュンヘンを去り、イタリアへ向かう見込みだ。
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レオン・ゴレツカが真っ先に優勝トロフィーを掲げた
ゴレツカの引退ツアーは、ゲーム機から始まった。スタジアムに着いた後、彼は数人のチームメイトとバスに残り、『マリオカート』に熱中していた。
ウォーミングアップでは、スタジアムスピーカーから故郷ボーフムとユース時代所属のVfLボーフムの非公式アンセム、ヘルベルト・グレーネマイヤーの『ボーフム』が流れ、雰囲気は一変。現地ファンコミュニティはFCバイエルンのウルトラスと友好関係にある。 南スタンドの奥では「Tief im Westen」が歌われ、赤と青のスカーフが揺れた。1枚は後にゴレツカの首に掛けられた。
キックオフ直前には、ドレーゼン会長、エベルSD、フロイントスポーツ責任者からコラージュと花束を受け取った。 コンパニー監督はゴレツカを先発起用。彼はハリー・ケインの4-1となるゴールをアシストし、FCバイエルンでの通算104得点ポイント目をマークした。直後、チャントとスタンディングオベーションの中、交代。
試合終了後、南スタンドのFCバイエルン・ウルトラスは「赤と白のボーフム出身者よ、8年間ありがとう、レオン」と書かれた巨大横断幕を掲出した。 表彰式では主将のマヌエル・ノイアーがゴレツカにトロフィーを最初に掲げる栄誉を譲った。
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レオン・ゴレツカの将来はどうなるのか？
エベルルはゴレツカを「FCバイエルンの偉大な人物」と称えた。フレンデは「彼はプロとしての模範であり、極めて非凡な人物だ。サッカー選手だけでなく、一般の人々にとっても手本だ。困難な状況でも諦めず、自分を信じ続ける点でね」と語った。バイエルンでの8年間、ゴレツカは順風満帆ではなかった。
2020年の6冠達成時には筋肉隆々の不動のレギュラーとしてチームを支えた。だがその後、高給取りとして放出候補に挙げられ、ミュンヘンの給与体系の象徴とされた。 2024年夏、クラブは退団を勧めた。コンパニー監督は彼を登録メンバーから外すこともあった。それでもゴレツカは残留し、努力を続け、ライバルの負傷も重なり、再び出場機会を掴んだ。
ジョナタン・ターは「困難を乗り越えた彼が特別だ。終わりと思われても立ち直る姿が素晴らしい」と語る。しかし今夏、契約満了でバイエルンは延長を提示せず、ゴレツカの選択肢はなくなった。
去就については「まだ決めていない」と本人が話している。 スカイのインタビューでロタール・マテウスはゴレツカにイタリア移籍を勧めたが、冗談で古巣インテル（ミラノの青）を推した。ゴレツカはミュンヘンのライバルTSV 1860の青を思い浮かべ、「南スタンドのファンに怒られる」と笑って返した。許されるのは故郷ボーフムの青だけだ。