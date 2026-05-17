レオン・ゴレツカもビールをかぶせられたが、彼はそれを飲むために使った。チームメイトが髪を洗っている間、ゴレツカはグラスを南スタンドへ運び、最前列のサポーターに手渡した。 ビールは本来の場所、つまり喉へ届いた。その後、ゴレツカは優勝トロフィーをファンに手渡し、さらに喜びを共有した。

ゴレツカも応援団の壇上に上がり、そのままサウスカールベに混ざった。ビールに浸かるより群衆に飛び込む方を楽しんだ彼は、後に「ここで家族の一員だと感じた」と語った。 「それは誇りだ」とも語った。ビールもトロフィーも、親しみやすい振る舞いも、8年間支えてくれたファンへの感謝だった。

31歳のMFにとって、アリアンツ・アレーナでの最後の試合となったこの午後は、感極まる締めくくりとなった。土曜にはベルリンでVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝が控えており、ゴレツカはバイエルンで16個目のタイトル獲得の可能性を残している。その後、彼は移籍金なしでミュンヘンを去り、イタリアへ向かう見込みだ。