VfBはシーズン開幕前に、この20歳の選手のためにレアル・マドリードのセカンドチームであるRMカスティージャに約300万ユーロを支払った。アンドレスはセバスティアン・ホーネス監督の下で急成長を遂げ、これまでにシュトゥットガルトで公式戦32試合に出場している。しかし、レアル・マドリードは買い戻し条項と転売益の分配権を保有している。

その割合は50％であり、2018年から2025年にかけてマドリードのすべてのユースチームを経てきたこの元所属選手について、将来的な移籍金の半分をレアルが受け取ることになる。 もしレアルが来夏にアンドレスをマドリードに呼び戻す場合、合意された金額は1350万ユーロとなるが、1年後にはその額は1800万ユーロに上昇する。しかし

、アンドレス本人は急ぐつもりはなく、2030年まで契約を結んでいるVfBでのサッカーに集中したいと考えている。 「私は代理人に、その件については一切聞きたくないと伝えた。時期が来たら話し合い、どのような選択肢があるか検討するつもりだ」と彼は語った。