MFのチェマ・アンドレスは、昨夏にレアル・マドリードからVfBシュトゥットガルトに移籍し、今シーズンはブンデスリーガの注目株の一人へと成長した。それでも、スペインU-21代表のこの選手は、レアル・マドリードへの復帰を望んでいることを隠そうとはしていない。
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「ぜひ行きたい！」ブンデスリーガの若きスター、レアル・マドリード移籍の可能性に公然と言及
「マドリードに戻れるなら嬉しいですが、今はそのことについては考えていません」とアンドレスは『The Athletic』のインタビューで語ったが、同時に「それはクラブが決めるべきことです。私はシュトゥットガルトでとても幸せです」とも強調した。
チェマ・アンドレス：買い戻し条項は1350万ユーロ
VfBはシーズン開幕前に、この20歳の選手のためにレアル・マドリードのセカンドチームであるRMカスティージャに約300万ユーロを支払った。アンドレスはセバスティアン・ホーネス監督の下で急成長を遂げ、これまでにシュトゥットガルトで公式戦32試合に出場している。しかし、レアル・マドリードは買い戻し条項と転売益の分配権を保有している。
その割合は50％であり、2018年から2025年にかけてマドリードのすべてのユースチームを経てきたこの元所属選手について、将来的な移籍金の半分をレアルが受け取ることになる。 もしレアルが来夏にアンドレスをマドリードに呼び戻す場合、合意された金額は1350万ユーロとなるが、1年後にはその額は1800万ユーロに上昇する。しかし
、アンドレス本人は急ぐつもりはなく、2030年まで契約を結んでいるVfBでのサッカーに集中したいと考えている。 「私は代理人に、その件については一切聞きたくないと伝えた。時期が来たら話し合い、どのような選択肢があるか検討するつもりだ」と彼は語った。
レアル・マドリード：ニコ・パスとビクトル・ムニョスも呼び戻すのか？
しかし、レアル・マドリードが安価な買い戻し条項を利用して元ユース選手を呼び戻すことは、決して珍しいことではない。来夏には、ニコ・パス（現在はコモ所属）とビクトル・ムニョス（現在はオサスナ所属）という2人の元ユース選手がベルナベウに復帰する見込みだ。パスの買い戻し条項は900万ユーロであるのに対し、ムニョスはわずか800万ユーロで獲得可能となっている。
チェマ・アンドレス：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ブンデスリーガ
19
1
1
ヨーロッパリーグ
9
1
-
DFBカップ
3
-
-
スーパーカップ
1
-
1