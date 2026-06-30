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「ぜひ続けたい」――超守備的なパラグアイに敗れ、苦いワールドカップ敗退を経験しても、ユリアン・ナーゲルスマン監督はドイツ代表監督の座を辞任しない意向を示した。
ドイツ代表監督、予想外の敗退後も辞任を否定
ドイツはボストンでの2026年W杯32強戦でパラグアイにPK戦の末敗退。ナーゲルスマン監督は辞任を否定し、DFBが信頼を寄せれば続投する意向を示した。
- AFP
ナゲルスマン監督が自身の将来とドイツ代表の成績について言及
試合後、ナゲルスマン監督はドイツ代表の敗退と自身の将来について言及した。結果は残念だが、辞任は考えていないと強調した。
『ガーディアン』紙の取材に「私は逃げない」と語った。「このような事態は初めてではなく、今日の試合にも改善点がある。ドイツサッカー連盟（DFB）が望むなら、私は続けるつもりだ。
「サッカーの仕組みも、この業界がどう機能しているかも理解している。多くの人が私の辞任を望むだろうが、協会が望むなら続けたい。」
DFBの支援がナーゲルスマンに希望を与える
ナゲルスマン監督は、ドイツ代表の敗退後、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部と初期段階の話し合いを行ったと明かした。自身の将来は未決定だが、会話は支援的で、反応的なものではなかったという。
「彼らは私を気遣い、慰めてくれた。試合直後に契約延長を提示したり、すぐに話し合いを始めたりはしない」と彼は認めた。
もし今日ドイツで世論調査を行えば、人々は私について肯定的なことは言わないだろう。しかしサッカーでは勝つこともあれば負けることもある。それは昔から変わらない。今回の大会で人々を喜ばせるような成果は残せなかったが、もっと良い結果を出せたはずだと強く信じている。
「ドイツの全員が私の続投を望むとは思いません。相手は超守備的でしたし、我々は力を出し切れませんでした。パラグアイ戦で敗退するのは苦く、得点が取れなければ勝てません。とてもつらいです。」
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ドイツ代表は、ナゲルスマン監督の去就決定を待っている。
ナゲルスマン監督の去就は、ドイツサッカー連盟（DFB）の判断待ちだ。連盟は、ワールドカップで低調だった代表チームについて、現体制を続けるかどうかを判断する見込み。監督は世論が不利でも、連盟が支持すれば続投する意向を示している。