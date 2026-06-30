ナゲルスマン監督は、ドイツ代表の敗退後、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部と初期段階の話し合いを行ったと明かした。自身の将来は未決定だが、会話は支援的で、反応的なものではなかったという。

「彼らは私を気遣い、慰めてくれた。試合直後に契約延長を提示したり、すぐに話し合いを始めたりはしない」と彼は認めた。

もし今日ドイツで世論調査を行えば、人々は私について肯定的なことは言わないだろう。しかしサッカーでは勝つこともあれば負けることもある。それは昔から変わらない。今回の大会で人々を喜ばせるような成果は残せなかったが、もっと良い結果を出せたはずだと強く信じている。

「ドイツの全員が私の続投を望むとは思いません。相手は超守備的でしたし、我々は力を出し切れませんでした。パラグアイ戦で敗退するのは苦く、得点が取れなければ勝てません。とてもつらいです。」