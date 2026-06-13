『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で元イングランド代表キャプテンは、クラブがMFを放出した判断に疑問を投げかけた。彼は「マンチェスター・ユナイテッドが彼をあのタイミングで手放したとは信じられない。彼は並外れて努力家だからだ。

放出された当時、彼は毎週ピッチに立たせたい選手だった。他の選手が本気でない、あるいはベストを尽くしていないと感じても、彼は決定的な存在だったからだ。

彼は前目のポジションで重要な得点を挙げていた。放出したときは「何があるんだ？」と思った。今なら戻してほしいね」