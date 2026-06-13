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「ぜひ戻ってきてほしい」。ウェイン・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドにスコット・マクトミネイの再獲得を強く求め、2600万ポンドの疑問の残る移籍を挽回するよう訴えた。
レッド・デビルズのレジェンドが退団を嘆く
イタリアデビューシーズンでスクデットを獲得したことで、アカデミー出身の彼を売却した判断はますます短絡的に見える。クラブと代表で象徴となったこのダイナミックなMFは、オールド・トラッフォードを去ってからもさらに成長している。 2017年5月のプレミアリーグ2試合で計94分間共にプレーしたルーニーは、ユナイテッドに彼の勤勉さが欠けていると語る。
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ルーニー、移籍の決定に衝撃を受ける
『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で元イングランド代表キャプテンは、クラブがMFを放出した判断に疑問を投げかけた。彼は「マンチェスター・ユナイテッドが彼をあのタイミングで手放したとは信じられない。彼は並外れて努力家だからだ。
放出された当時、彼は毎週ピッチに立たせたい選手だった。他の選手が本気でない、あるいはベストを尽くしていないと感じても、彼は決定的な存在だったからだ。
彼は前目のポジションで重要な得点を挙げていた。放出したときは「何があるんだ？」と思った。今なら戻してほしいね」
中盤の刷新は依然として最優先事項である
オールド・トラッフォードの首脳陣は、アタランタのエデルソンを獲得し夏のチーム再建を推進しているが、マクトミネイはまだ正式候補に名を連ねていない。ユナイテッドは引き続き他を物色しており、ウェストハムのマテウス・フェルナンデス、ボーンマスのアレックス・スコット、クリスタル・パレスの若手有望株アダム・ウォートンといった国内若手が噂されている。
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世界の舞台が、復帰するスターを待ち受ける
軽い胃腸の不調から回復したマクトミネイは、ハイチとの歴史的なワールドカップ初戦でスコットランド代表の攻撃を牽引する見込みだ。28年ぶりの本大会出場を果たしたチームは勢いに乗っている。夏の移籍市場が本格化する前に、この開幕戦で勝ち点3を奪うことは「タータン・アーミー」にとって極めて重要だ。