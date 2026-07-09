「ぜひ実現してほしい！」スティーブン・カリーが、レブロン・ジェームズを巡るNBAの騒動で注目されている。

レブロンの去就は依然不明だ。ESPNのシャムス・チャラニアによると、有力候補はキャバリアーズ、ヒート、76ersの3チーム。
ただし、ステフィン・カリー次第では、過去15年間でNBAを象徴する2人がついに共闘する可能性もある。
レブロンの去就は依然不明だ。ESPNのシャムス・チャラニアによると、有力候補はキャバリアーズ、ヒート、76ersの3チーム。
ただし、ステフィン・カリー次第では、過去15年間でNBAを象徴する2人がついに共闘する可能性もある。
「一緒にプレーしたいのは確かだ。そうなることを願っている。だが、彼は自分の決断を下す時間を取る権利がある」とカーリーはゴルフトーナメントの合間に語った。38歳のカーリーとレブロンは、ライバルでもある友人だ。
カリーはウォリアーズの一員として、クリーブランド・キャバリアーズ時代のレブロンを過去4回のNBAファイナル中3回破っている。 一方、レブロンもカリー率いるウォリアーズを相手にNBAファイナルで劇的な大活躍を見せ、1勝3敗から逆転して2016年にクリーブランドに初タイトルをもたらした。2024年の代表では二人でオリンピック金メダルを獲得している。
6月末には、NBAインサイダーのケビン・オコナー氏（Yahoo）が「ウォリアーズがレブロン、カリー、アンソニー・デイビスでレジェンドチームを結成しようとしている」と報じ、話題になった。
オコナー氏によると、ウォリアーズはまずトレードでADを獲得し、その後FAのレブロンを加える計画だった。レブロンはレイカーズ時代のようにデイビスとタイトルを争いたいと考え、同時に親友カリーと初めてチームメイトになるチャンスもある。 だが、負傷中のウォリアーズのスター、ジミー・バトラーとのトレードでデイビスを放出する可能性は低く、より優勝に近いチームがレブロンを狙うとみられている。
候補の1つが、ジェイレン・ブラウンを加え戦力を強化した76ersだ。バックコートでは若手のVJ・エッジコムとタイリース・マクシーがリーグ屈指のデュオを形成し、2度のMVPジョエル・エンビードもいる。
マイアミ・ヒートでは、ヤニス・アデトクンボとバム・アデバヨを加えた新たな「ビッグスリー」が誕生する可能性もある。 キャバリアーズに復帰すれば、ジェームズ・ハーデン、ドノバン・ミッチェルと組めるため、カリーと組むよりタイトル獲得の確率は高いとみられる。 昨季はカンファレンス・ファイナルで優勝チームに敗れた。
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