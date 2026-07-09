「ぜひ実現してほしい！」スティーブン・カリーが、レブロン・ジェームズを巡るNBAの騒動で注目されている。

「一緒にプレーしたいのは確かだ。そうなることを願っている。だが、彼は自分の決断を下す時間を取る権利がある」とカーリーはゴルフトーナメントの合間に語った。38歳のカーリーとレブロンは、ライバルでもある友人だ。

カリーはウォリアーズの一員として、クリーブランド・キャバリアーズ時代のレブロンを過去4回のNBAファイナル中3回破っている。 一方、レブロンもカリー率いるウォリアーズを相手にNBAファイナルで劇的な大活躍を見せ、1勝3敗から逆転して2016年にクリーブランドに初タイトルをもたらした。2024年の代表では二人でオリンピック金メダルを獲得している。

6月末には、NBAインサイダーのケビン・オコナー氏（Yahoo）が「ウォリアーズがレブロン、カリー、アンソニー・デイビスでレジェンドチームを結成しようとしている」と報じ、話題になった。