「ぜひ実現してほしい」――ジャック・グリーリッシュはアストン・ヴィラに復帰するのか？ イングランド代表スターが、古巣復帰の最終決定権を握る人物を明かした。

シティではいつもグレアリッシュの最高のプレーが見られたわけではない。グアルディオラが彼の創造性を抑えているとの批判もあった。2026年に古巣へ復帰し、喜びを分かち合うことになるのだろうか？ グレアリッシュが給与削減を受け入れる意向があるとされる中、この感情的な移籍が実現するか問われた元アストン・ヴィラMFのバリーは、BetMGMとの提携でGOALにこう語った。 「ヴィラ時代とシティ移籍後とでは、彼のプレースタイルは大きく変わった。監督の指示かどうかは本人とスタッフにしか分からないが、ヴィラ・パークで観客を魅了した、ボールを持ってどこへでも切り込む自信あふれる姿は、少し影を潜めた。

今年はエバートンで、少しその姿が見られた。あそこでは、おそらく彼に別のスタイルでプレーすることを許されているのだろう。だが、ジャックがどれほどヴィラのファンであるか、そしてヴィラがどれほど素晴らしいクラブであるかを知っているからこそ、彼自身もそれが実現することを望んでいるはずだ。そして給与削減についても、彼なら喜んで受け入れるだろう。

「私としては、監督が彼のプレースタイルを気に入るか、ロッカールームで良い影響を与えるかがポイントだ。監督が彼をチームの一員として受け入れ、既存のチームにどんな影響をもたらすかが最大の懸念だ。

実現すれば素晴らしいし、ファンも望んでいる。最終的にはエメリ監督が、ジャックがチームにフィットすると判断するかどうかだ。私はぜひ実現してほしい。」