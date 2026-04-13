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「ぜひ実現してほしい」――ジャック・グリーリッシュはアストン・ヴィラに復帰するのか？ イングランド代表スターが、古巣復帰の最終決定権を握る人物を明かした。
獲得オプション：エバートンがグレイリッシュを獲得するのにかかる金額
グレアリッシュをマンチェスターからマージーサイドへ移籍させた契約には、5,000万ポンド（6,700万ドル）の買い取りオプションが付いている。エバートンはプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制したこの選手をヒル・ディキンソン・スタジアムに残したいが、完全移籍の条件を再交渉したいと考えている。
この状況は他クラブにもチャンスを残している。MLS、欧州、サウジ・プロリーグのチームが関心を示すとされるが、彼の心を最も動かすのはアストン・ヴィラだろう。
バーミンガム出身のグリーリッシュは、ヴィラの下部組織で育ち、故郷のクラブで213試合に出場して主将も務めた。2021年には移籍金1億ポンド（約1億3400万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍し、記録を塗り替えた。
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減俸でグリーリッシュがアストン・ヴィラに復帰する可能性
シティではいつもグレアリッシュの最高のプレーが見られたわけではない。グアルディオラが彼の創造性を抑えているとの批判もあった。2026年に古巣へ復帰し、喜びを分かち合うことになるのだろうか？ グレアリッシュが給与削減を受け入れる意向があるとされる中、この感情的な移籍が実現するか問われた元アストン・ヴィラMFのバリーは、BetMGMとの提携でGOALにこう語った。 「ヴィラ時代とシティ移籍後とでは、彼のプレースタイルは大きく変わった。監督の指示かどうかは本人とスタッフにしか分からないが、ヴィラ・パークで観客を魅了した、ボールを持ってどこへでも切り込む自信あふれる姿は、少し影を潜めた。
今年はエバートンで、少しその姿が見られた。あそこでは、おそらく彼に別のスタイルでプレーすることを許されているのだろう。だが、ジャックがどれほどヴィラのファンであるか、そしてヴィラがどれほど素晴らしいクラブであるかを知っているからこそ、彼自身もそれが実現することを望んでいるはずだ。そして給与削減についても、彼なら喜んで受け入れるだろう。
「私としては、監督が彼のプレースタイルを気に入るか、ロッカールームで良い影響を与えるかがポイントだ。監督が彼をチームの一員として受け入れ、既存のチームにどんな影響をもたらすかが最大の懸念だ。
実現すれば素晴らしいし、ファンも望んでいる。最終的にはエメリ監督が、ジャックがチームにフィットすると判断するかどうかだ。私はぜひ実現してほしい。」
移籍動向：ロジャースの去就がヴィラの計画に影響
シティはグリーリッシュの放出に前向きで、ウェスト・ミッドランズではロジャースの移籍噂が絶えない。そのためヴィラはグリーリッシュの獲得可能性を問い合わせるかもしれない。彼が移籍すれば、攻撃陣にはさらなる創造性が求められる。
退団が補強判断やグレアリッシュの加入に影響するか問われると、バリーは「移籍では常に資金計画が重要だ。自クラブ育ちのイングランド人選手を高額で売却し、ジャックをフリーで迎えるなら財政面でも理にかなう」と語った。
ヴィラとしてはモーガンの売却は残念だ。彼は素晴らしい活躍をした。モーガン・ロジャースのようにボールを運べる選手は少ない。売却すれば理にかなうが、ヴィラのユニフォームでプレーしてきた彼には残留して欲しい。」
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チャンピオンズリーグ進出へ：アストン・ヴィラには欧州の舞台へ進む道がいくつかある
チャンピオンズリーグ出場権は、2031年まで契約するロジャース監督の残留に直結する。また、足骨折から回復中のグリーリッシュも、代表落ちが予想される2026年ワールドカップの代わりに、古巣で欧州最高峰の舞台を踏めるチャンスだ。