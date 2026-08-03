2026-27シーズンに向けた自身の戦術的なポジションについて問われたライマーは、指揮官に必要とされる場所であればどこでもプレーする準備ができていると認めた。

XのiMiaSanMiaが伝えたコメントで、このユーティリティープレーヤーは「分からない。自分はさまざまなポジションで快適にプレーできる。ここ2年は主に右サイドバックでプレーしてきたけど、ときどき左サイドバックでもプレーした。自分の持ち味でチームを助けられると思っている。自分にとっては、どこでプレーするかは問題ではない。ピッチに立っていられるなら、それでいい」と語った。

契約延長に至る交渉を振り返り、さらに「この状況全体については、ずっととても落ち着いていた。すべてがうまくまとまり、いま契約が成立したことをうれしく思う。ここではチームメート全員、そしてコーチングスタッフ全体とともに本当に楽しくやれている。これからもさらに努力し、さらに成長し、次のステップに進む準備はできている」と付け加えた。