Eibner
翻訳者：
「ずっと残りたかった！」 コンラート・ライマーがバイエルン・ミュンヘンとの契約延長、そしてヴァンサン・コンパニ体制での将来について語る
ミュンヘンとの契約延長が成立
ライマーはバイエルンとの契約延長で正式合意し、新契約は2029年夏までとなった。29歳のオーストリア代表は、右SB、左SB、守備的MFをこなすコンパニ監督の最も多才な戦力の一人へと成長している。この契約は、ライマーにとって印象的な期間を締めくくるものとなった。ライマーは最近、オーストリア代表の2026年ワールドカップでのベスト32進出にも貢献していた。
- Getty Images Sport
戦術的多様性を全面的に受け入れる
2026-27シーズンに向けた自身の戦術的なポジションについて問われたライマーは、指揮官に必要とされる場所であればどこでもプレーする準備ができていると認めた。
XのiMiaSanMiaが伝えたコメントで、このユーティリティープレーヤーは「分からない。自分はさまざまなポジションで快適にプレーできる。ここ2年は主に右サイドバックでプレーしてきたけど、ときどき左サイドバックでもプレーした。自分の持ち味でチームを助けられると思っている。自分にとっては、どこでプレーするかは問題ではない。ピッチに立っていられるなら、それでいい」と語った。
契約延長に至る交渉を振り返り、さらに「この状況全体については、ずっととても落ち着いていた。すべてがうまくまとまり、いま契約が成立したことをうれしく思う。ここではチームメート全員、そしてコーチングスタッフ全体とともに本当に楽しくやれている。これからもさらに努力し、さらに成長し、次のステップに進む準備はできている」と付け加えた。
バイエルンへの全面的なコミットメント
ここ数カ月、契約交渉の停滞をきっかけに退団のうわさが強まっていたものの、ライマーは自身の最優先事項が常にアリアンツ・アレーナに残ることだったと強調した。タッチラインに立つコンパニーの存在は戦術面の安定をもたらしており、バイエルンの陣容におけるこの選手のダイナミックなユーティリティー役割に対する完全な信頼も与えている。
ライマーは交渉のプロセスについて率直にこう説明した。「いろいろ書かれていたが、それがこの世界というものだ。自分はいつも落ち着いていた。長い間まったく連絡がなかったが、その後またコミュニケーションが増え、そこからは話が早く進んだ。自分の側に、ここで続けない理由は一度もなかった。自分は常にこのクラブに残りたかった」
- Sven Simon
スーパーカップの激突、試金石となる一戦へ
バイエルンは8月22日、フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップで宿敵ボルシア・ドルトムントと対戦し、公式戦のシーズンをスタートさせる。伝統のシーズン幕開けを告げる一戦は、ブンデスリーガ再開を前にコンパニ監督の戦術的な準備状況を即座に試す場となる。ライマーの多様性と衰えを知らない運動量は、バイエルンが今季最初のタイトル獲得を目指す中で、引き続き重要な解決策になると見られている。
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