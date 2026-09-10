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「ずっと夢だった」 ロウ、アタランタ移籍決定後にイングランド代表招集へ照準
生涯を懸けた代表チームの夢
ロウは夏の移籍市場終了間際に、ボローニャからアタランタへ報道によれば4000万ユーロの移籍金で注目の移籍を果たした。木曜日の加入会見で、このウインガーは代表入りが自身の最大のモチベーションであることを明確にした。代表招集を意識しているかと問われたロウは、「100％だ。小さい頃からの夢だった。こうした目標に到達するには、キャリアで正しいステップを踏まなければならない。アタランタは近年、欧州の大会で大きな成功を収めてきたクラブで、それもここに来る決断を容易にした」と答えた。
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独自の道を切り開く
アタランタは、アデモラ・ルックマンがアトレティコ・マドリーへ移籍した後の攻撃陣再構築を目指し、ロウの確保に素早く動いた。ナイジェリア代表から助言を求めていたものの、このFWは直接的な比較とは距離を置いた。
同選手は「ルックマンについて言えば、彼は素晴らしい選手だと思う。今年の夏に休暇中に彼と会って、少し話をした。彼はクラブについて良いことしか言わなかったし、それが交渉が動き始める前から自分にさらに大きなモチベーションを与えてくれた。自分は以前から本当に自信を持っていた。ピッチ上のことについて言えば、彼には彼の持ち味があり、自分には自分の持ち味がある。僕たちは違う選手であり、違う人間だ。だからこそ、自分自身の持ち味と貢献をチームにもたらし、今季の目標達成を助けることを楽しみにしている」と説明した。
マウリツィオ・サッリの下で
代表での目標に加え、ロウはベルガモ行きを決断した大きな要因として、指揮官マウリツィオ・サッリの影響を挙げた。ウインガーのロウは、ボローニャ退団時にささやかれた性格面での衝突に関する噂については踏み込まず、代わりに前を向く姿勢を示した。
ロウは「サッリは素晴らしい監督だ。豊富な経験があり、サッカー界で敬意を集めているし、多くのことを成し遂げてきた。彼のアイデアも素晴らしいので、その影響の下で自分は良いことができると信じている。だから今季、そしてその先の将来に何が起こるのかを見るのを楽しみにしている」と述べた。
- AFP
ロウに次に待っているものは？
このFWは今後、アタランタでのサッリ監督の戦術システムへの適応に注力し、今後控えるセリエAとチャンピオンズリーグの試合に備えることになる。ロウが以前のフォームを再現し、欧州の舞台で安定したパフォーマンスを見せることができれば、イングランドで初のA代表キャップを勝ち取るという幼少期からの夢は、近いうちに現実のものとなるかもしれない。
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