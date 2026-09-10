アタランタは、アデモラ・ルックマンがアトレティコ・マドリーへ移籍した後の攻撃陣再構築を目指し、ロウの確保に素早く動いた。ナイジェリア代表から助言を求めていたものの、このFWは直接的な比較とは距離を置いた。

同選手は「ルックマンについて言えば、彼は素晴らしい選手だと思う。今年の夏に休暇中に彼と会って、少し話をした。彼はクラブについて良いことしか言わなかったし、それが交渉が動き始める前から自分にさらに大きなモチベーションを与えてくれた。自分は以前から本当に自信を持っていた。ピッチ上のことについて言えば、彼には彼の持ち味があり、自分には自分の持ち味がある。僕たちは違う選手であり、違う人間だ。だからこそ、自分自身の持ち味と貢献をチームにもたらし、今季の目標達成を助けることを楽しみにしている」と説明した。