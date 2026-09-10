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ライブ
Marcus Rashford Anthony Gordon Manchester United BarcelonaGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

すまない、マーカス！ デコが、バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドのスター、ラシュフォードを見送り、5900万ポンドのアンソニー・ゴードン移籍を成立させた理由を説明

マーカス・ラッシュフォード
アンソニー・ゴードン
マンチェスター・ユナイテッド
バルセロナ
ラ・リーガ
プレミアリーグ
Deco

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコが、昨季にカンプ・ノウでマーカス・ラッシュフォードがローン移籍で成功を収めたにもかかわらず、今夏にアンソニー・ゴードン獲得へ動くというクラブの決断について語った。カタルーニャの名門は戦略を転換し、マンチェスター・ユナイテッドのFWを完全移籍で獲得するのではなく、新指揮官ハンジ・フリックの戦術的要求を満たすゴードン特有のプロフィールを優先した。

  • ラッシュフォードがユナイテッドに復帰、バルセロナはゴードン獲得に大金投入

    ラッシュフォードは昨季、カタルーニャでの期限付き移籍で実りあるシーズンを送った。マンチェスター・ユナイテッドのFWは14得点を記録し、バルセロナのラ・リーガ優勝とスペイン・スーパーカップ制覇に貢献した。しかし、この成功にもかかわらず、スペイン王者は最終的に3000万ユーロ（2600万ポンド）の買い取りオプションを行使せず、完全移籍での獲得は見送る決断を下した。

    代わって、バルセロナはニューカッスルからゴードンを獲得するため、7000万ユーロ（5900万ポンド）の野心的なオファーを提示した。25歳のウインガーは新体制において戦術的により適した存在と判断され、カンプ・ノウへ加わった。今夏の補強ではこのほか、ロドリ、ジョアン・カンセロ、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズス、ドミニク・リヴァコヴィッチも加入している。


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  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    デコが強度の必要性とフリックの要求を説明

    RAC1の取材に応じたデコ氏は、ラシュフォードをイングランドへ戻らせるという難しい決断について説明した。「ラシュフォードには非常に感謝している」とスポーツディレクターは述べた。「彼は昨季、大きく貢献してくれた。しかし、我々のプレーの構想はアントニーとより強く結びついている。彼のスタイルは監督が求めているものに合っている」

    元ポルトガル代表は、ゴードン獲得を目指した理由についてさらに説明し、過去数シーズンにわたってチームに勢いが欠けていた点を挙げた。「我々はすべてのトレーニングを見て、チームを分析している」とデコ氏は付け加えた。「何を求めているのか、明確な考えがある。昨季、ラフィーニャがいない状況で苦しんだエリアの一つは、チームのエネルギーが落ちてしまうことだった。それが失われていた。

    「我々には、より強い強度が必要だった。多くのウインガーを分析した。プレミアリーグから誰かを獲得するのはほとんど不可能だが、［フリック］は自分が何を望んでいるのか明確で、そこから我々はその取引に取り組んだ」


  • シルバ、出場時間をめぐる対立の末にレアル・マドリー加入

    ゴードンがダイナミズムを加える存在として加入した一方で、もう一人の注目度の高い獲得候補は取り逃がした。ベルナルド・シウバは最終的に、熾烈なクラシコのライバルであるレアル・マドリーへの加入を選んだ。マンチェスター・シティの元主将との交渉が決裂した主な理由は、純粋な金銭面の制約ではなく、出場時間に関する保証だった。

    「最終的に、彼は我々が求めていたものではなかった」とデコは説明した。「私は彼が大好きだ。彼のポジションでは世界最高の一人だ。彼はバルサに来たがっていたが、我々には一定の基準があるため、話は前に進まなかった。金銭面だけの問題ではなく、出場時間の問題でもあった」

    デコは、出場に関する保証はあくまでフリックの権限だと強調し、こう付け加えた。「彼がプレーするかどうかを私が言う立場にはない。それは監督の決断だ。ただ、シティで［定期的に］プレーしていたこともあって、彼は我々とは異なる受け止め方をしていた。彼はプレーしたがっていた」


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    フリック、新加入ウインガーの継続的な創造性発揮に期待

    ゴードンはすでにスペインで際立ったインパクトを残している。まだゴールは決めていないものの、このイングランド代表はクラブでの最初の5試合で5アシストを記録し、ラ・リーガ記録に並んだ。

    カンプ・ノウのファンの心も早くもつかみ、ラージョ・バジェカーノに5-2で快勝した試合では大きな声援を集め、サポーターから名前を連呼された。今季のバルセロナが国内外でさらなる栄光を目指す中、フリックはこのエネルギッシュなアタッカーが好調な創造性を維持することを頼りにするだろう。

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