ゴードンがダイナミズムを加える存在として加入した一方で、もう一人の注目度の高い獲得候補は取り逃がした。ベルナルド・シウバは最終的に、熾烈なクラシコのライバルであるレアル・マドリーへの加入を選んだ。マンチェスター・シティの元主将との交渉が決裂した主な理由は、純粋な金銭面の制約ではなく、出場時間に関する保証だった。

「最終的に、彼は我々が求めていたものではなかった」とデコは説明した。「私は彼が大好きだ。彼のポジションでは世界最高の一人だ。彼はバルサに来たがっていたが、我々には一定の基準があるため、話は前に進まなかった。金銭面だけの問題ではなく、出場時間の問題でもあった」

デコは、出場に関する保証はあくまでフリックの権限だと強調し、こう付け加えた。「彼がプレーするかどうかを私が言う立場にはない。それは監督の決断だ。ただ、シティで［定期的に］プレーしていたこともあって、彼は我々とは異なる受け止め方をしていた。彼はプレーしたがっていた」



