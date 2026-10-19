AFP
翻訳者：
「すべて順調」リヴァプールの若手リオ・ングモハ、アーセナル移籍の噂を受けて沈黙を破り、契約の現状を明かす
新星がアンフィールドでの今後について語る
この10代の選手は2025年1月、アクリントン・スタンリーに大勝したFAカップの試合で、リヴァプール史上最年少の同大会デビューを果たし、注目を集めた。それ以来、ングモハはリヴァプールのトップチームで主力としての地位を確立。アンドニ・イラオラ監督の下、今季はリーグ戦の最初の7試合のうち5試合に出場し、アトレティコ・マドリー、LASK、トッテナムとのカップ戦3試合でも先発している。
しかし、急速な台頭によって、注目度の高いクラブからも関心を集めている。ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンとRBライプツィヒは夏の間、その動向を注視していたが、リヴァプールは2026-27シーズンを前に移籍の可能性を断固として封じた。さらに最近では、アーセナルが攻撃陣の強化を目指し、同選手を積極的にスカウトしているとの報道もある。
周囲の騒がしさが増すなかでも、高い評価を受けるこのウインガーとリヴァプールの契約は2028年6月まで残っている。ングモハは移籍を考えるよりも、リヴァプールでの現在の歩みにひたすら集中しているようだ。
- Getty Images Sport
契約交渉は代理人に一任
先ごろのリヴァプールがブレントフォードに逆転勝利した試合の後に語った若手選手は、自身の将来について問われても、余計なことに気を取られる様子はなかった。Gtechコミュニティ・スタジアムで記者団に対し、「正直なところ、今はすべて代理人に任せています」と語った。「うまく進んでいると思います。詳しくは分かりません。結局のところ、僕はプレーで示すだけです。
「プレーするのが楽しいですし、そういうことはあまり考えていません。クラブのためにプレーするだけです。これからも良いプレーを続けられたらと思います」
トップレベルのチームに必要な大幅な選手の入れ替えについても、際立った成熟ぶりを見せた。チェルシーのアカデミー出身である同選手は、「先発でも途中出場でも、気持ちは同じです」と続けた。「クラブが僕を大事にしようとしてくれているのは分かっています。チームには世界最高のアタッカーたちがいるので、ポジション争いは簡単ではありません。
「健全な競争が大切ですし、結局はみんなチームを勝たせたいだけです。だから、出場時間がどれだけであっても、ふてくされてはいられません。ピッチに出て、自分に何ができるかを示すだけです」
新たな戦術的挑戦に臨む
モハメド・サラーの退団と、今夏のブラッドリー・バルコラ、ビクトル・ムニョスの加入を受け、ングモハは左サイドから右サイドへの転向を任されている。「この挑戦を楽しんでいるし、両サイドでプレーできることは大切だ」と説明した。「好きなポジションはあるかって？ いや、もうないよ」
「今は右ウイングでのプレーにも慣れてきて、気に入っている。自分のプレーに少し意外性が出るんだ。練習場でも懸命に取り組んできた」
「アンドニは、1対1で相手に仕掛けてほしいと言っている。相手の脅威になってほしいんだ。ボールを持っていないときには、できる限りチームを助けてほしいとも言っている。彼と一緒に取り組むことも、成長することも楽しんでいる」
この戦術的な転向には、最近ネーションズリーグに向けてトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表に招集された際にも、さらに磨きがかかった。「イングランド代表に行ったときも右サイドでプレーしたから、そこでも多くを学んだ」と、この10代の選手は語った。「アンソニー・ゴードンやブカヨ・サカらのプレーを見ていた。彼らに言われたこともいくつか取り入れたし、本当に役立っている」
- Getty Images Sport
マージーサイドでの地位を固める
安定した契約に加え、イラオラ監督の下で存在感を増しているングモハの当面の将来は、アンフィールドにしっかりと根付いている。右ウイングへの適応に成功したことで、夏に攻撃陣を大幅に再編したリヴァプールに重要な戦術的柔軟性をもたらしている。
国内大会と欧州大会の日程が過密になるにつれ、まだ10代のングモハが円滑にローテーションに加わり、試合に影響を与えられるかが重要になる。現在の好調を維持し、クラブの監督や代表の先輩たちから学び続ければ、アーセナルのような獲得を狙うクラブを寄せ付けず、リヴァプールの新時代を支える中心選手として地位を固められるだろう。
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