この10代の選手は2025年1月、アクリントン・スタンリーに大勝したFAカップの試合で、リヴァプール史上最年少の同大会デビューを果たし、注目を集めた。それ以来、ングモハはリヴァプールのトップチームで主力としての地位を確立。アンドニ・イラオラ監督の下、今季はリーグ戦の最初の7試合のうち5試合に出場し、アトレティコ・マドリー、LASK、トッテナムとのカップ戦3試合でも先発している。

しかし、急速な台頭によって、注目度の高いクラブからも関心を集めている。ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンとRBライプツィヒは夏の間、その動向を注視していたが、リヴァプールは2026-27シーズンを前に移籍の可能性を断固として封じた。さらに最近では、アーセナルが攻撃陣の強化を目指し、同選手を積極的にスカウトしているとの報道もある。

周囲の騒がしさが増すなかでも、高い評価を受けるこのウインガーとリヴァプールの契約は2028年6月まで残っている。ングモハは移籍を考えるよりも、リヴァプールでの現在の歩みにひたすら集中しているようだ。



