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FBL-ENG-LCUP-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

「すべて順調」リヴァプールの若手リオ・ングモハ、アーセナル移籍の噂を受けて沈黙を破り、契約の現状を明かす

リオ・エングモア
リヴァプール
アーセナル
プレミアリーグ

リヴァプールの注目株、リオ・ングモハがアーセナルへの移籍の可能性を巡る憶測について初めて口を開き、今はアンフィールドでの成長を最優先に考えていると強調した。18歳のウインガーはプレミアリーグで最も期待を集める若手の一人として頭角を現しており、アーセナルや欧州の複数の強豪クラブが関心を寄せていると報じられている。

  • 新星がアンフィールドでの今後について語る

    この10代の選手は2025年1月、アクリントン・スタンリーに大勝したFAカップの試合で、リヴァプール史上最年少の同大会デビューを果たし、注目を集めた。それ以来、ングモハはリヴァプールのトップチームで主力としての地位を確立。アンドニ・イラオラ監督の下、今季はリーグ戦の最初の7試合のうち5試合に出場し、アトレティコ・マドリー、LASK、トッテナムとのカップ戦3試合でも先発している。

    しかし、急速な台頭によって、注目度の高いクラブからも関心を集めている。ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンとRBライプツィヒは夏の間、その動向を注視していたが、リヴァプールは2026-27シーズンを前に移籍の可能性を断固として封じた。さらに最近では、アーセナルが攻撃陣の強化を目指し、同選手を積極的にスカウトしているとの報道もある。

    周囲の騒がしさが増すなかでも、高い評価を受けるこのウインガーとリヴァプールの契約は2028年6月まで残っている。ングモハは移籍を考えるよりも、リヴァプールでの現在の歩みにひたすら集中しているようだ。


  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    契約交渉は代理人に一任

    先ごろのリヴァプールがブレントフォードに逆転勝利した試合の後に語った若手選手は、自身の将来について問われても、余計なことに気を取られる様子はなかった。Gtechコミュニティ・スタジアムで記者団に対し、「正直なところ、今はすべて代理人に任せています」と語った。「うまく進んでいると思います。詳しくは分かりません。結局のところ、僕はプレーで示すだけです。

    「プレーするのが楽しいですし、そういうことはあまり考えていません。クラブのためにプレーするだけです。これからも良いプレーを続けられたらと思います」

    トップレベルのチームに必要な大幅な選手の入れ替えについても、際立った成熟ぶりを見せた。チェルシーのアカデミー出身である同選手は、「先発でも途中出場でも、気持ちは同じです」と続けた。「クラブが僕を大事にしようとしてくれているのは分かっています。チームには世界最高のアタッカーたちがいるので、ポジション争いは簡単ではありません。

    「健全な競争が大切ですし、結局はみんなチームを勝たせたいだけです。だから、出場時間がどれだけであっても、ふてくされてはいられません。ピッチに出て、自分に何ができるかを示すだけです」


  • 新たな戦術的挑戦に臨む

    モハメド・サラーの退団と、今夏のブラッドリー・バルコラ、ビクトル・ムニョスの加入を受け、ングモハは左サイドから右サイドへの転向を任されている。「この挑戦を楽しんでいるし、両サイドでプレーできることは大切だ」と説明した。「好きなポジションはあるかって？　いや、もうないよ」

    「今は右ウイングでのプレーにも慣れてきて、気に入っている。自分のプレーに少し意外性が出るんだ。練習場でも懸命に取り組んできた」

    「アンドニは、1対1で相手に仕掛けてほしいと言っている。相手の脅威になってほしいんだ。ボールを持っていないときには、できる限りチームを助けてほしいとも言っている。彼と一緒に取り組むことも、成長することも楽しんでいる」

    この戦術的な転向には、最近ネーションズリーグに向けてトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表に招集された際にも、さらに磨きがかかった。「イングランド代表に行ったときも右サイドでプレーしたから、そこでも多くを学んだ」と、この10代の選手は語った。「アンソニー・ゴードンやブカヨ・サカらのプレーを見ていた。彼らに言われたこともいくつか取り入れたし、本当に役立っている」


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  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    マージーサイドでの地位を固める

    安定した契約に加え、イラオラ監督の下で存在感を増しているングモハの当面の将来は、アンフィールドにしっかりと根付いている。右ウイングへの適応に成功したことで、夏に攻撃陣を大幅に再編したリヴァプールに重要な戦術的柔軟性をもたらしている。

    国内大会と欧州大会の日程が過密になるにつれ、まだ10代のングモハが円滑にローテーションに加わり、試合に影響を与えられるかが重要になる。現在の好調を維持し、クラブの監督や代表の先輩たちから学び続ければ、アーセナルのような獲得を狙うクラブを寄せ付けず、リヴァプールの新時代を支える中心選手として地位を固められるだろう。

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