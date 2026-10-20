ハーフタイムから試合を立て直す際の選手への接し方について、キヴはチームとの絆を家族との関係になぞらえた。「穏やかに話すこともあれば、声を荒らげることも、笑ったり冗談を言ったりすることもある。でも、家で子どもたちに接するときと同じようにしている」とキヴは明かした。「選手たちへの愛情は、家族への愛情にとても近い」

敗戦をことさらに大きな問題として扱う批判を退け、キヴはこう語った。「敗戦を深刻な事態にしたくもない。実際そうではないし、今後もそうはならない」

さらに、「私たちには義務があり、他の人たちにはないように感じる……。私は選手たちを安心させなければならないし、彼らは全力を尽くしている」と述べた。