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翻訳者：
「すべて私の責任にしてくれ！」クリスティアン・キヴ、シャフタールとの大一番を前にインテルについて感情をあらわに語る
キヴ、欧州での重要な一戦を前にチームを擁護
インテルのクリスティアン・キヴ監督は、シャフタール・ドネツクとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を翌日に控え、インテル・トレーニングセンターでアレッサンドロ・バストーニとともに報道陣の取材に応じた。インテルは第2節のクラブ・ブルッヘ戦で激闘の末に喫した3-4の敗戦から立ち直るべく、サン・シーロにウクライナ王者を迎える。
インテルは欧州の大会でシャフタールと過去7度対戦し、無敗を保っている。それでもキヴ監督は、欧州の舞台で序盤に2敗を喫したことを踏まえ、目の前の試合に集中するよう訴えた。
「今は2試合に負けた後だ。考えるべきことは明日の試合だけ。何よりもまず1試合に勝つこと、つまり明日の試合に勝つことが最優先だ」とキヴ監督は強調した。
- Getty Images Sport
監督、選手ではなく自分を批判するよう批判者に要求
キヴ監督は、試合序盤の動きの鈍さや守備のミスについて全責任を引き受け、外部からの批判から繰り返し選手たちを守った。「うまくいかないことはすべて私の責任だ」とキヴ監督は語った。「選手たちを責めることは決してない。ピッチ上で起きることには私が責任を負う」
「選手が責任を引き受けるのはうれしいが、真っ先に責められるべきは私だ。必要なことを伝えられていないのかもしれない」
「監督が最大の責任を負わなければならない」と続けた。「誰よりも先に、私が改善しなければならない」
キヴ、家族としての意識を語り、劇的な見方を否定
ハーフタイムから試合を立て直す際の選手への接し方について、キヴはチームとの絆を家族との関係になぞらえた。「穏やかに話すこともあれば、声を荒らげることも、笑ったり冗談を言ったりすることもある。でも、家で子どもたちに接するときと同じようにしている」とキヴは明かした。「選手たちへの愛情は、家族への愛情にとても近い」
敗戦をことさらに大きな問題として扱う批判を退け、キヴはこう語った。「敗戦を深刻な事態にしたくもない。実際そうではないし、今後もそうはならない」
さらに、「私たちには義務があり、他の人たちにはないように感じる……。私は選手たちを安心させなければならないし、彼らは全力を尽くしている」と述べた。
- AFP
インテル、サン・シーロで重要な勝利を狙う
キヴは、公式戦で５連勝を飾ってミラノに乗り込むアルダ・トゥラン率いるシャフタール・ドネツクの好調ぶりと、その実力を認めた。
一方、インテルは、過去７度の欧州の大会での対戦でわずか１失点というシャフタールに対する実績を自信につなげたいところだ。
インテルは水曜日の英国夏時間20時、シャフタール・ドネツクをホームに迎える。
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