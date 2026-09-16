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「すべてを賭けた！」 ジョゼ・モウリーニョが「失う可能性もあった」賭けを明かす。カルロス・エスピがエルチェとのスリラーでレアル・マドリーを救う
終盤の劇的展開でエルチェに勝利を確保
レアル・マドリーは火曜日、当初はラ・リーガで順当な勝利に向かって快走しているように見えた。アルダ・ギュレルのFKがGKマティアス・ディトゥーロに当たってゴールに吸い込まれ、その後、ヤン・ディオマンデの正確なクロスからキリアン・エンバペが追加点を挙げた。
しかし、エルチェは後半に入ると激しく反撃した。ホームチームは終盤に2点を奪って試合を振り出しに戻し、アウェーの相手を驚かせた。
勝ち点3を切望したモウリーニョは、カルロス・エスピとエンドリッキを投入し、前線に6人の攻撃的な選手を並べた。この大胆な戦略は91分に実を結び、ジュード・ベリンガムがエンバペを見つけると、エンバペがその後エスピへラストパスを送り、決勝点を生み出した。
- AFP
モウリーニョが自身の戦術的な賭けについて語る
ポルトガル人指揮官は、終盤にピッチへFWを並べたことで、自らが非常に大きなリスクを負ったと認めた。エスピとエンドリッキをエムバペ、ベリンガム、ディオマンデ、ブラヒム・ディアスと並べて起用したことで、自軍は守備面で極めて脆弱な状態になっていた。
「終盤の交代で、私はすべてを賭けた」と、モウリーニョは試合後の記者会見で説明した。「勝ちはしたが、負けていてもおかしくなかった。引き分けでは十分ではないので、そうする必要があった」
モウリーニョはまた、決勝点を挙げた選手を称賛し、エスピの影響力が増していることを認める一方で、彼を組み込む難しさにも言及した。「［エスピ］は良いプレーをしていて、チームに重要な貢献をしている」と同監督は付け加えた。「彼の前には問題がある。普通の選手ではない選手［エムバペ］がいるからだ。そして、この2人を一緒に起用するのは簡単ではない」
決定機逸が相次ぎ、レアル・マドリーは危うく代償を払うところだった
土壇場の勝利で歓喜が広がる一方、モウリーニョは試合をもっと早い段階で決定づけられなかったチームの明白な問題を素早く指摘した。チームには試合を終わらせるために必要な決定力が欠けていたと述べている。
「もう終わったように見える試合で、私たちには3回、4回、5回と試合を決めるチャンスがあるのに、それができない」とレアル・マドリー指揮官は語った。「得点できず、3-0や4-0で試合を終わらせることもできなかった。簡単に見える時こそ、アウェーでこういうスタジアムではああいう形になってしまう」
不満を抱えながらも、モウリーニョはチームの粘り強さに救いを見いだした。「相手が1点を取れば、試合はオープンになる。良かったのは、苦しい状況でチームが反応し、勝ち切ったことだ」と締めくくり、最後は冗談交じりにこう続けた。「いいことは、レアル・マドリーの試合で退屈する人がいないことだ。本当に面白いよ！」
- AFP
バルセロナにプレッシャーをかけ続ける
火曜日の劇的な勝利により、レアル・マドリーはラ・リーガ首位争いで歩調を維持し、宿敵バルセロナと勝ち点で並んだ。
これでプレッシャーは完全にバルセロナに移る。再び優位に立つためには、水曜日のラシン・サンタンデール戦で好結果を確保しなければならない。一方、エスピはベンチから流れを変える決定力のあるオプションとして、その価値を証明し続けており、今季の重要な働きの記録にさらに1つを加えた。
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