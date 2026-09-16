ポルトガル人指揮官は、終盤にピッチへFWを並べたことで、自らが非常に大きなリスクを負ったと認めた。エスピとエンドリッキをエムバペ、ベリンガム、ディオマンデ、ブラヒム・ディアスと並べて起用したことで、自軍は守備面で極めて脆弱な状態になっていた。

「終盤の交代で、私はすべてを賭けた」と、モウリーニョは試合後の記者会見で説明した。「勝ちはしたが、負けていてもおかしくなかった。引き分けでは十分ではないので、そうする必要があった」

モウリーニョはまた、決勝点を挙げた選手を称賛し、エスピの影響力が増していることを認める一方で、彼を組み込む難しさにも言及した。「［エスピ］は良いプレーをしていて、チームに重要な貢献をしている」と同監督は付け加えた。「彼の前には問題がある。普通の選手ではない選手［エムバペ］がいるからだ。そして、この2人を一緒に起用するのは簡単ではない」



