Branislav Racko
翻訳者：
「すべてを真似したい！」 ヤヤ・トゥーレが6-1の大勝後、PSGに畏敬の念を抱いた理由
トゥーレ、欧州での大敗に反応
スロヴァン・ブラチスラヴァのヤヤ・トゥーレ監督は、敵地パルク・デ・プランスで自チームが1-6で敗れた後、パリ・サンジェルマンの圧倒的な支配力を称賛した。欧州王者として連覇を目指すチームは、その初戦で強烈なパフォーマンスを披露し、元マンチェスター・シティMFを戦術的な構造の見事さに驚嘆させた。
大差のスコアにもかかわらず、トゥーレ監督は、バロンドール候補10人を擁する陣容と対戦した自軍の選手たちに悔いはなかったと強調した。
この試合は個人的にも特別な意味を持っており、トゥーレ監督はチャンピオンズリーグ本戦の試合で指揮を執った初のアフリカ人監督となった。
- ZUMA Press Wire
元MF、PSGのマシンを手本にしたいと語る
試合後の記者会見で語ったトゥーレは、PSGのルイス・エンリケ監督と、その監督が作り上げたチームを絶賛した。ピッチのあらゆるエリアから相手にダメージを与えられる、完成された集団だと表現した。
コートジボワール人指揮官は、両チームの差が大きかったことを認め、自身の選手たちは格上の相手に対して全力を尽くしたと述べた。
「このPSGのすべてを真似したい。彼らは機械のようなチームだ。守備、中盤、攻撃、どこを取っても完成されている。プレスをかけることもできない。互いをよく理解しているし、簡単ではない。相手にダメージを与えてくる」と、トゥーレは語った。
デンベレのパフォーマンスは悪夢と評された
トゥーレは、スロヴァン・ブラチスラヴァを相手に2ゴール2アシストで苦しめたウスマン・デンベレについて、繰り返し質問を受けた。指揮官はこのウインガーの爆発的なパフォーマンスについて冗談交じりに語り、デンベレが自チームにとって最悪のタイミングで最高の状態に達したと指摘した。
また、デンベレほどの実力を持つ選手と対戦することが、成長途上にある自身のチームにとって重要な学びの機会になったと認めた。
「デンベレ？ 今夜の私の失望だよ」とトゥーレは冗談交じりに語った。「直近2試合か3試合を見たが、彼は調子が良くなかった。でも今夜は本当に我々を苦しめた。素晴らしい選手だ」
- Getty Images Sport
先駆者が節目の夜を振り返る
厳しい結果にもかかわらず、トゥーレは、欧州最高峰の舞台で先駆的なアフリカ人指揮官として歴史を作ったことの、より大きな意義を振り返った。そして、このレベルに到達するまでに必要な膨大な努力を強調するとともに、PSGが再びタイトル争いを演じるとの見通しを示した。
スロヴァン・ブラチスラヴァは今後、パリで得た戦術的な教訓を生かすことを目指し、リーグフェーズの残り試合に意識を向ける。
「パリは、私たちが対戦するチームの中でも最高の部類だ」とトゥーレは締めくくった。「彼らは私たちに敬意を払い、全力でプレーした」
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