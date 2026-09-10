スロヴァン・ブラチスラヴァのヤヤ・トゥーレ監督は、敵地パルク・デ・プランスで自チームが1-6で敗れた後、パリ・サンジェルマンの圧倒的な支配力を称賛した。欧州王者として連覇を目指すチームは、その初戦で強烈なパフォーマンスを披露し、元マンチェスター・シティMFを戦術的な構造の見事さに驚嘆させた。

大差のスコアにもかかわらず、トゥーレ監督は、バロンドール候補10人を擁する陣容と対戦した自軍の選手たちに悔いはなかったと強調した。

この試合は個人的にも特別な意味を持っており、トゥーレ監督はチャンピオンズリーグ本戦の試合で指揮を執った初のアフリカ人監督となった。