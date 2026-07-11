ダカールから届いた手紙で、マネは代表としてプレーした期間の不手際を謝罪し、謙虚さを示した。

キャプテンとしてピッチに立つたび、歴史あるユニフォームに袖を通し、常に全力と犠牲を捧げてきたと強調した。 マネは公式声明でこう語った。 「この国旗のためにすべてを犠牲にしたことを知ってください。ベストを尽くし、いつも祖国のために激しく戦いました。」

また、サポーターには「皆さんの絶え間ない応援が私の原動力でした」と感謝を伝えた。