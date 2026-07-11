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「すべてを犠牲にした」――セネガル代表のワールドカップ敗退を受け、サディオ・マネが代表引退を表明
マネが代表引退を表明
セネガルのサッカー界のレジェンド、マネは、自国がベスト16で敗退したことを受け、代表からの引退を正式に発表した。元リヴァプールのFWによるこの重大な決断は、北米でのベルギー戦での痛恨の2-3の敗北からわずか数日後、セネガルのメディア『ル・クオティディアン』を通じて公表された。
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レジェンドは全力を尽くすことを誓う
ダカールから届いた手紙で、マネは代表としてプレーした期間の不手際を謝罪し、謙虚さを示した。
キャプテンとしてピッチに立つたび、歴史あるユニフォームに袖を通し、常に全力と犠牲を捧げてきたと強調した。 マネは公式声明でこう語った。 「この国旗のためにすべてを犠牲にしたことを知ってください。ベストを尽くし、いつも祖国のために激しく戦いました。」
また、サポーターには「皆さんの絶え間ない応援が私の原動力でした」と感謝を伝えた。
金に刻まれた、比類なき遺産
マネの代表キャリアは、アフリカネイションズカップ（AFCON）で2度優勝したことで、自国サッカー史上で最も輝かしい時代として記憶されるだろう。ただし2025年の決勝ではPK判定に抗議してチームがピッチを去り、2度目のタイトルは剥奪された。
2026年W杯では終盤にようやくコンディションを取り戻し、活躍は限定的だった。それでも背番号10は、現代アフリカサッカーの象徴であり続けている。代表を引退した元メス所属の彼は、サッカー界への関与を続けると即座に表明した。
国内サッカーの将来について彼は「明日からは技術スタッフ、ベンチでのコーチ、運営組織の一員として、喜んで経験を国に役立てたい」と語った。
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セネガルに新たな時代が訪れようとしている
主将の代表引退を受け、セネガル代表は次の国際試合サイクルへ向け、攻撃陣の若返りと再編を急ぐ。一方、マネは代表戦の負担がなくなり、クラブでの残りのキャリアに専念できる。
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